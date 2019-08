Die heißesten Suchmaschinen-News blieben im Juli offen, dafür gab es wieder viele kleinere interessante Neuerungen. So hat sich Google dazu entschieden, einige robots.txt-Regeln ab September nicht mehr zu unterstützen. Außerdem können Knowledge-Graph-Karten nun von Unternehmen bearbeitet werden. Ebenfalls im Gepäck: zwei neue Studien zum lokalen Marketing sowie die Ergebnisse einer Umfrage zu SEO-Dienstleistungen. Erfahrt alles Wichtige aus der Branche in unserer SEO-Auslese!

News der Suchmaschinen

Google stellt Support für einige robots.txt-Regeln ab September ein

Anlass war Googles Bekanntgabe, das „Robots Exclusion Protocol“ (REP) zum Internetstandard machen zu wollen. Da das Vorhaben als großer Schritt gesehen wird, öffnet Google dafür seine C++ Bibliothek für Entwickler, die zum Parsen und Abgleichen von Regeln in robotx.txt-Dateien verwendet wird.

In diesem Zuge hat Google die Verwendung einiger Regeln in robots.txt-Dateien untersucht und festgestellt, dass crawl-delay, nofollow, and noindex kaum genutzt und auch nie von Google dokumentiert wurden. Daher werden diese unveröffentlichten und nicht unterstützten Regeln zum 1. September 2019 eingestellt. Alternative Optionen, wie z.B. die Meta-Robots-Angaben zu nutzen, werden im Beitrag von Google aufgelistet. Webmaster sollten aus diesem Grund einen Blick in ihre robots.txt-Datei werfen und ggf. Änderungen vornehmen. Google fängt aber bereits eigenständig an, Webmaster zu informieren, dass sie noindex-Angaben in der robots.txt haben und diese bald nicht mehr gültig sind.

8% weniger organischer Traffic im 2. Quartal 2019

Merkle hat seinen Digital Marketing Report für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht und darin unter anderem untersucht, wie viele organische Suchanfragen die großen Suchmaschinen im Vergleich zum Vorjahr bearbeitet haben.

Google hat demnach etwa 8% weniger Suchanfragen bearbeitet. Bei Bing brachen die Anfragen sogar um 26% ein. Großer Gewinner: DuckDuckGo mit einem Plus von 49% auf dem Desktop und 64% auf Smartphones. Dennoch ist Googles Marktmacht ungebrochen, in den USA beläuft sich der Marktanteil auf rund 95%.

Knowledge-Graph-Karten können nun selbst von Unternehmen bearbeitet werden

Google hat nun unter dem Knowledge Graph den Button „Informationen dieser Infobox bearbeiten“ veröffentlicht. Man gelangt dann auf eine neue Website, die die Authentifizierung ermöglicht. So kann man sich als Inhaber verifizieren, um die Informationen anzupassen. Die Verifizierung funktioniert über einen öffentlichen YouTube Kanal, Twitter oder Search Console.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Local SEO News

Neue Studien zum lokalen Marketing

Im Juli wurden zwei neue Studien veröffentlicht, die interessante Einblicke zum Local Marketing geben. FreshChalk veröffentlichte eine Analyse von 150.000 lokalen Unternehmenswebsites und SOCi führte eine Benchmark-Analyse für lokales Social Marketing von 163 führenden Franchise-Marken in zehn Kategorien durch.

Die Studien zeigen, dass es eine Korrelation zwischen lokalen Performern, also die mehr Engagement im lokalen Marketing zeigen, und dem Umsatzwachstum gibt. So konnten die Top-Performer etwa das Dreifache an Umsatzwachstum aufweisen als der Durchschnitt (von den untersuchten 163 Marken).

Zum Thema Bewertungen gab es ein paar spannende Zahlen. Google hat demzufolge das höchste Bewertungsvolumen (im Schnitt doppelt so viele Einträge wie Facebook und zehnfach so viele wie Yelp). Erstaunlich ist, dass die Marken auf Facebook mit 48% der Bewertungen interagieren, bei Google sind es 36% und Yelp nur 16%. Auf Yelp ist die Durchschnittsbewertung (2,09) viel niedriger als bei Facebook (4,27) und Google (3,45). Man könnte jetzt sagen, dass Yelp nicht so wichtig ist, aber gerade aufgrund der schlechteren Bewertung sollten Marken hier mehr mit den Kunden interagieren und auf die Bewertungen eingehen.

Google My Business Einträge nehmen die Top Platzierungen in der organischen Suche ein, aber auch Yelp Ergebnisse finden sich stets unter den Top 5. Weniger erfolgreich sind Facebook Ergebnisse bei lokalen Suchen. Eine starke Korrelation zwischen Bewertung und Position ist bei Google My Business zu verzeichnen, bei Yelp spielt eher das Bewertungsvolumen eine Rolle (weniger der Bewertungsdurchschnitt).

Fazit: Es lohnt sich für Unternehmen auf jeden Fall, den Google My Business Eintrag und die Facebook-Seite zu optimieren. Yelp sollte aber auch nicht missachtet werden.

Änderungen bei Google Maps im Juli

Seit einem Jahr gab es die Funktion schon in New York City, jetzt fand der weltweite Rollout statt: Google Maps zeigt nun in Echtzeit die Auslastung von Leihfahrrad-Stationen an. Bisher funktioniert das Ganze für Berlin und 12 weitere europäische Städte.

Unterwegs und ein dringendes Bedürfnis? Öffentliche Toiletten ließen sich über Google Maps bisher nicht finden. Aktuell wird dieses Feature in Indien getestet – inklusive Bewertungen der stillen Örtchen. Ebenfalls aktuell nur in Indien im Test: Warnung vor unseriösen Taxifahrern, Warnung vor Naturkatastrophen oder auch die Darstellung von Restaurant-Aktionen.

Verschwundene Reviews kommen vermutlich nicht zurück

Viele lokale Unternehmen haben in den vergangenen Wochen einzelne oder sogar alle Rezensionen bei Google Maps verloren. Joy Hawkins, eine Administratorin des Local-Search-Forums, hat eine Erklärung von Google zu dem Sachverhalt erhalten. Demnach bekämpft Google Fake-Bewertungen hat daher als solche eingestufte von Google Maps entfernt. Laut Google sollen legitime Rezensionen wiederhergestellt werden. Hawkins vermutet aber, dass die Rezensionen nicht zurückkehren werden. Betroffene Unternehmen haben hier aktuell leider keine Handlungsmöglichkeit.

Branchen Insights

Zufriedene Kunden geben mehr Geld für SEO aus

Na das ist doch mal eine gute Nachricht für Agenturen: Laut einer Umfrage von Backlinko in den USA sind Kunden zufriedener, wenn sie mehr für SEO-Leistungen bezahlen. Dazu wurden 1.200 Unternehmen befragt, um den aktuellen Stand der SEO-Dienstleistungsbranche besser einschätzen zu können. Weitere Erkenntnisse der Umfrage lauten:

Kleinunternehmen geben im Durchschnitt $ 497,16 pro Monat für SEO-Leistungen aus.

53,3% der Kunden, die über $ 500 pro Monat ausgeben sind deutlich zufriedener als Kunden, die weniger als $ 500 zahlen.

Die meisten Unternehmen finden ihren Dienstleister über Verweise, die Google-Suche und Online-Bewertungen. Für Dienstleister lohnt es sich also, in diese Kanäle zu investieren, um präsent zu sein.

Bei der Auswahl des Dienstleisters ist für 74% die Reputation „sehr“ bzw. „extrem“ wichtig.

83% der Befragten erwarten, dass SEO-Dienstleister ihnen dabei helfen sollten, neue Kunden zu erreichen.

Nur 30% der befragten Unternehmen würden ihren aktuellen Dienstleister weiterempfehlen.

Auch die Nähe zum Kunden spielt eine große Rolle, denn für 78% ist dieser Faktor als „sehr“ bzw. „extrem“ wichtig bewertet worden.

Weitere Details zur Umfrage können im Beitrag von Backlinko nachgelesen werden.

Branchen-News kurz & knapp