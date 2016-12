SEO Auslese November 2016

Nach den spannenden Entwicklungen im Google-Universum rund um die letzten Updates und „mobile first“-Äußerungen in den vergangenen Wochen hat es Google im November etwas ruhiger angehen lassen. Wir haben euch in der aktuellen November-Auslese interessante Analysen aus der SEO-Branche zusammengefasst.

John Müller von Google hat in einem Twitter-Post bestätigt, dass die Ladezeit einer Webseite maximal 3 Sekunden betragen soll. Für einen Check empfiehlt er webpagetest.org.

@vivek_seo There’s no limit per page. Make sure they load fast, for your users. I often check https://t.co/s55K8Lrdmo and aim for <2-3 secs

