PS: Am Donnerstag, den 19. Juni, findet der Affiliate Stammtisch 2025 in Leipzig statt und wir zählen schon die Tage, bis wir euch wieder gemeinsam mit adseed in der Moritzbastei begrüßen dürfen. 🥳 Unser Tipp: jetzt euer Ticket sichern und mit unserem Code ASL2025NEWSPJ noch bis 31. Mai 30 % Rabatt bekommen! Nichts zu danken 👉 www.affiliate-stammtisch.com

Neuigkeiten aus der Branche

ChatGPT wird zum Shopping-Assistenten – Neue Chancen für Affiliates

OpenAI hat ChatGPT um eine neue Funktion erweitert und macht Google damit noch mehr Konkurrenz als ohnehin schon. Nutzer*innen können ab jetzt direkt im Chat personalisierte Produktempfehlungen erhalten. Die Shopping-Empfehlungen basieren auf individuellen Vorlieben und Bewertungen aus verschiedenen Quellen wie Reddit und anderen Content-Seiten, auf denen die Nutzer*innen vorher unterwegs waren.

ChatGPT selbst wickelt hier keine direkten Transaktionen ab, sondern leitet interessierte Nutzer*innen direkt zu den Shops weiter, um Käufe abzuschließen. Das Prinzip zu Google Shopping ist ähnlich, doch der Shopping-Assistent von ChatGPT zeigt hier einen entscheidenden Unterschied: Bezahlte Anzeigen gibt es nicht. Die KI liefert lediglich organische, nicht gesponserte Ergebnisse.

Was bedeutet das für Affiliates?

Die Vorteile für Affiliates aufgrund des Shopping-Assistenten von ChatGPT liegen auf der Hand. Neben dem Erschließen neuer Reichweiten, mehr Sichtbarkeit auf die Marke und neuen Zielgruppen wird KI zu einem potenziell großen Absatzmarkt für die Branche. Zu beachten ist jedoch, dass ChatGPT organische Empfehlungen priorisiert und entsprechend vorschlägt. Damit wird die Qualität und Relevanz der Affiliate-Inhalte noch wichtiger. Aber auch die SEO-Strategie ist zu überdenken: Stärker auf hochwertige, informative Inhalte in den Shops zu setzen ist von Vorteil, sodass ChatGPT überhaupt gewillt ist, die eigenen Produkte bei entsprechend passenden Suchen auch zu empfehlen.

Tradedoubler eröffnet US-Hauptsitz in Miami

Tradedoubler hat offiziell seinen US-Hauptsitz in Miami eröffnet. Mit der Gründung von Tradedoubler Inc. und dem neuen Büro in Florida möchte das Affiliate-Netzwerk insbesondere die globale Präsenz stärken und vor allem den nord- und lateinamerikanischen Markt erschließen.

Warum wurde für den neuen US-Hauptsitz Miami gewählt? Laut Tradedoubler vor allem aufgrund der dynamischen digitalen Szene, des Unternehmergeistes und der günstigen strategischen Lage als Standort. Das Netzwerk plant, bis Ende des Jahres ein lokales Team von fünf bis sechs Mitarbeiter*innen aufzubauen, um Kunden- und Publisher-Management vor Ort voranzutreiben. Für Affiliates und Publisher eröffnet die Expansion von Tradedoubler in die USA neue Möglichkeiten:

Erweiterter Marktzugang : Durch die Präsenz in den USA können europäische Affiliates leichter in den nordamerikanischen Markt eintreten.

: Durch die Präsenz in den USA können europäische Affiliates leichter in den nordamerikanischen Markt eintreten. Lokale Unterstützung : Ein US-Team ermöglicht eine bessere Betreuung und schnellere Reaktionszeiten für Partner in der Region.

: Ein US-Team ermöglicht eine bessere Betreuung und schnellere Reaktionszeiten für Partner in der Region. Neue Partnerschaften: Die Nähe zu US-Marken und -Agenturen kann zu neuen Kooperationen und Kampagnen führen.

Zusammengefasst bietet die Globalisierung von Tradedoubler also für aktive Publisher und (künftige) Affiliates weltweit und vor allem in führenden Märkten neue Wachstumsmöglichkeiten.

Kundenerlebnisse als Erfolgsgarant im Affiliate Marketing?

Affiverse hat einen Beitrag veröffentlicht, der die Wichtigkeit der Customer Experience (CX) im Affiliate Marketing betont. Lag der Fokus in der Branche lange auf Traffic und Conversions, ist heute das Kundenerlebnis beim Online Shopping von weitaus größerer Relevanz. Die CX umfasst dabei alle Interaktionen von Kund*innen mit der Marke des Advertisers – von der Kenntnisnahme über den Kauf bis hin zur Nutzung der Produkte und darüber hinaus. Es geht also nicht nur um eine einzelne Transaktionen, sondern um das Gesamtgefühl und die Wahrnehmung der Kund*innen gegenüber der Marke. Elemente wie Website-Benutzerfreundlichkeit, Qualität des Contents, Kundenservice und Nachkaufbetreuung spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Wie genau spielt die CX nun aber eine Rolle im Affiliate Marketing?

Ganz einfach, Publisher sind das Bindeglied zwischen Merchants und Konsument*innen. Ist ein Kundenerlebnis positiv, kann das die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Empfehlungen bzw. Platzierungen eines Affiliates stärken, was wiederum auf die Conversionrate einzahlt. Moderne Konsument*innen erwarten darüber hinaus personalisierte und konsistente Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Affiliates, die diese Erwartungen erfüllen, können sich demnach langfristig von der Konkurrenz abheben und Beziehungen zu ihrer Zielgruppe aufbauen, die einen nachhaltigen Erfolg sicherstellen. Mehr dazu im Artikel.

Merchants

Podcastempfehlung: Über Affiliate Marketing und die Energiebranche

Im Podcast Affiliate TalkxX gab es auch dieses Mal wieder eine empfehlenswerte Folge – Host Tom spricht mit Marius Schörnig, Senior Manager Digital Sales bei eWIEeinfach über die Chancen und Herausforderungen des Affiliate Marketings im Energiesektor.

Die meisten von uns wissen wohl, dass die Energiebranche seit der Corona-Pandemie viele Veränderungen durchmacht, beeinflusst durch politische Maßnahmen, etwa die Strompreisbremse und neue gesetzliche Vorgaben. Das verlangt Merchants aus der Branche nicht nur eine Menge Flexibilität ab, sondern auch die Fähigkeit, kurzfristig und schnell auf Marktschwankungen zu reagieren, um bspw. wettbewerbsfähig zu bleiben. Hört also gerne mal in die Podcastfolge rein!

Stiftung-Warentest-Siegel steigert Nachfrage enorm – Idealo-Analyse zeigt Einfluss auf Kaufverhalten

Eine aktuelle Analyse des Preisvergleich-Publishers idealo belegt den erheblichen Einfluss von Stiftung-Warentest-Auszeichnungen auf das Kaufverhalten deutscher Verbraucher*innen. Die Untersuchung von 69 Testsieger-Produkten aus den letzten vier Jahren ergab, dass 60 dieser Produkte im Monat nach der Veröffentlichung der Testergebnisse einen durchschnittlichen Nachfrageanstieg von 1.615 % verzeichneten.

Eine repräsentative Umfrage unterstreicht dieses Ergebnis: 48 % der Befragten holen sich vor dem Kauf Testberichte ein, insbesondere von Stiftung Warentest oder Ökotest. Von denjenigen, die auf Gütesiegel achten, gaben 62 % an, dass das Siegel der Stiftung Warentest ihre Kaufentscheidung beeinflusst hat – besonders in den Bereichen Haushalt (66 %), Multimedia (51 %) und Gesundheit (47 %).

Darüber hinaus zeigte die Analyse, dass 56 der 69 untersuchten Testsieger ihre Platzierung in ihrer jeweiligen Produktkategorie auf idealo.de verbessern konnten. Fast ein Viertel erreichte im Veröffentlichungsmonat oder im Folgemonat sogar Platz 1. Ein Beispiel ist die Waschmaschine „WUU28T70“ von Bosch, die nach ihrer Auszeichnung im Oktober 2024 innerhalb eines Monats von Rang 232 auf Rang 1 kletterte.

Das Kaufverhalten vieler Konsument*innen verändert sich und wirkt sich demnach auch auf die Affiliate-Branche aus. Die Testergebnisse der Idealo-Analyse beweisen einmal mehr, dass Transparenz und Verantwortlichkeit für die Produktqualität seitens der Advertiser eine immer größere Rolle spielen, wenn nicht nur das Partnerprogramm, sondern der Shop generell von einer guten Performance profitieren sollen. Gütesiegel und Auszeichnungen auf Produkten sind zwar nicht unbedingt ein Erfolgsgarant, führen jedoch in den meisten Fällen zu einer erhöhten Nachfrage und wirken sich demnach auch positiv auf Preis- und Produktvergleichsseiten wie idealo aus.

impact.com Seller – Affiliate Marketing für Amazon-Verkäufe neu gedacht

Das Netzwerk impact.com bietet mit dem „Seller“-Programm seit kurzem eine umfassende Lösung für Advertiser, die ihre Produkte über Amazon verkaufen und gleichzeitig Affiliate Marketing nutzen möchten. Das Seller-Programm ermöglicht es nämlich, die eigenen Verkäufe über Amazon über Affiliate-Partnerschaften eigenständig zu verwalten, unabhängig vom ursprünglichen Amazon-Partnernetzwerk. Das soll den Merchants die Möglichkeit geben, die Kontrolle über ihr Partnerbeziehungen, Provisionssätze und Kampagnenstrategien selbst in die Hand zu nehmen.

Folgende Funktionen stehen im Seller-Programm bereits zur Verfügung:

Integration mit Amazon Attribution API : Einfache Verbindung des Amazon-Kontos zur Nachverfolgung von Affiliate-Traffic und -Verkäufen.

: Einfache Verbindung des Amazon-Kontos zur Nachverfolgung von Affiliate-Traffic und -Verkäufen. Automatischer Produktimport : Automatisches Hochladen von ASINs, um Partner*innen aktuelle Produktinformationen bereitzustellen.

: Automatisches Hochladen von ASINs, um Partner*innen aktuelle Produktinformationen bereitzustellen. Partnergewinnung und -management : Direkte Ansprache und Verwaltung von Affiliates innerhalb der Plattform.

: Direkte Ansprache und Verwaltung von Affiliates innerhalb der Plattform. Automatisierte Zahlungen: Effiziente Abwicklung von Provisionszahlungen an die Publisher.

Aber Achtung an alle Merchants, die nun hellhörig geworden sind: Noch gibt es kein eigenes Seller-Produkt, sondern es ist lediglich für die Advertiser verfügbar, die bereits ein aktives Programm bei impact selbst haben. Die guten Neuigkeiten sind, dass das Netzwerk bereits an der Eigenständigkeit des Programms arbeitet, sodass auch interessierte Merchants mit aktiven Partnerprogrammen in anderen Netzwerken auf dieses zugreifen können und so die Amazon-Performance über den Affiliate-Kanal unabhängig von Amazon selbst verwalten können.