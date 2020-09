Linkmaskierung – Vorteile und Stolperfallen

Das Problem langer Affiliate Links

Auf den ersten Blick werden die kryptischen Gebilde beim Surfen gar nicht wahrgenommen, denn entweder versieht der Publisher den Linktext (Anchor) mit einer sinnvollen Bezeichnung oder zeigt diesen gar nicht an.

Im folgenden Beispiel hat Ladendirekt nicht direkt den Affiliate Link von AWIN eingebaut, sondern hat eine Clickoutseite mit einer Ladendirekt-URL dazwischengeschaltet. Hier: https://moebel.ladendirekt.de/clickout?…

Affiliate Link der Seite www.ladendirekt.de auf den Onlineshop www.hagebau.de

Hätte Ladendirekt stattdessen direkt den Affiliate Link eingebaut, wäre der Link https://www.awin1.com/pclick.php?p=25215463479&a=386101&m=11513&clickref=newmoebel gewesen.

Mit Tools wie dem Redirect Path von AYIMA – einer Chrome Erweiterung – kann man sich Linkketten (sogenannte Redirects) anschauen und diese auswerten. Neben maskierten Affiliate Links auf der Website oder in Apps machen diese insbesondere auch in Newslettern Sinn. Auf welchen Link würdest Du eher klicken?

https://www.awin1.com/pclick.php?p=25215463479&a=386101&m=11513&clickref=newmoebel

oder http://www.seite-des-anbieters.de/angebot

Maskierte Links im Newsletter (insbesondere Textnewsletter) haben u.a. folgende Vorteile:

sie stören den Lesefluss nicht

aufgrund der Kürze sind ungewollte Umbrüche vermeidbar

sie können mit ihrem Text die NutzerInnen zudem noch aktivieren

und sie sind für die NutzerInnen vertrauenswerter und werden eher geklickt

Linkmaskierungen – wie setzt man sie um?

Affiliates, die dem Besucher die Entscheidung zum Klicken so einfach wie möglich machen möchten (insbesondere bei redaktionellen Texten), setzen auf verkürzte Links, um die abschreckende Wirkung monströser URLs zu umgehen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Mittels Link Shortener

Dafür können kostenlose Dienstleister wie bit.ly oder t1p.de verwendet werden. Damit ist der Link zwar verkürzt, verrät aber immer noch nicht viel mehr über sein Ziel. Zudem hat man keine Garantie, dass der Dienst nicht eingestellt wird. So geschehen bei einigen URL Shortenern in den letzten Jahren.

Die elegantere Lösung ist die Verlinkung eines aussagekräftigen Pfades, der anschließend auf die gewünschte URL weitergeleitet wird. Wie z.B. http://www.seite-des-anbieters.de/futtermittelrechner

2. Mittels Plugin

Auch im Affiliate Marketing ist die Nutzung von Content-Management-Systemen, wie z.B. WordPress weit verbreitet. Für diese gibt es eine Vielzahl an Plugins, auch solche die Links verwalten und maskieren können, wie z.B. prettylinks oder Thirstyaffiliates.

Wer sich selbst an den Code traut, kann die Linkmaskierungen auch selbst umsetzen. Für diesen Vorgang gibt es mehrere technische Lösungen:

3. Weiterleitung durch Meta-Refresh im HTML-Kopfbereich

Die HTML-Syntax sieht Weiterleitungen vor, die mit einem einzigen HTML-Tag (Meta-Refresh) eingebaut werden können. Die Weiterleitung hat dabei technisch gesehen den gleichen Charakter als würden die SeitenbesucherInnen auf einen Link klicken. Nun kann man diese Seite unter www.seite-des-anbieters.de/travelscout24.html ablegen und für Partnerlinks verwenden.

Problematisch an dieser Umsetzung ist für Merchants, dass die konkrete Herkunft der BesucherInnen (auf URL-Basis) später nicht mehr nachvollzogen werden kann, da ein „falscher“ Referrer übergeben wird. Die AGBs einiger Partnerprogramme schreiben die Übermittlung des sogenannten Referrers jedoch vor.

4. Weiterleitungen über den HTML-Header

Auch über den Header der HTML-Datei (Achtung, dieser hat nichts mit dem <head> Bereich des HTML-Quellcodes zu tun) kann eine Weiterleitung angestoßen werden. Diese Informationen sind im Quellcode nicht sichtbar.

Wichtig ist die erste Zeile, bei der die Wahl des Status Codes 301 erfolgt. Dazu später mehr. Auch hier kann nun eine einzelne Seite abgelegt und zur Verlinkung nach außen genutzt werden. Bspw.: www.seite-des-anbieters.de/travelscout24.html.

5. Weiterleitung über Serveranweisungen in der htaccess

Eine letzte Möglichkeit gilt nur für die weit verbreitete Apache-Webserver-Software. Dort kann die Weiterleitung per Anweisung in einer Webserver-Systemdatei geschehen. Die sogenannte .htaccess kann mit einer kurzen Codezeile versehen werden, um bspw. ein Verzeichnis elegant auf eine gewünschte URL weiterzuleiten.

Dieses Kommando sorgt für eine Weiterleitung mit Rückmeldung eines HTTP-Status Codes 302:

Deutlich besser wäre die folgende Anweisung:

Bei einer Weiterleitung über die htaccess-Datei muss das Verzeichnis nicht real existieren. Beim Aufruf von www.seite-des-anbieters.de/travelscout24 würde der Webserver automatisch eine Weiterleitung einleiten. Dieser Pfad kann somit für die Partnerlinks eingesetzt werden. Voraussetzung für den Einsatz der htaccess ist, dass der Hosting-AnbieterInnen diese Funktion freigeschalten hat.

Andere Serversysteme wie Tomcat haben ihre eigenen Möglichkeiten, um 301-Weiterleitungen umzusetzen.

Egal, welcher Weg eingeschlagen wird: In allen Fällen ist der kryptische Affiliate Link nicht mehr sichtbar.

Vorteile der Linkverkürzungen

Es gibt jedoch noch weitere Vorteile, die eine Linkverkürzung mit sich bringt:

Tracking: Zum Ersten gibt es entscheidende Vorteile für das Tracking. Alle Klicks mit derselben Unterseite im Merchant-Shop als Ziel werden über eine Seite weitergeleitet. Ist dort ein Tracking Code hinterlegt (Siehe das Beispiel vom Anfang: https://moebel.ladendirekt.de/clickout?…), lassen sich die Klicks summiert im Trackingtool erfassen.

Aufwand: Zum Zweiten ist der vereinfachte Administrationsaufwand zu nennen. In der Regel hat man weit mehr als nur einen Link, der auf eine einzelne Unterseite des Partnershops leitet. Ändert sich etwas an den Affiliate URLs, kann diese Änderung an einer zentralen Stelle vollzogen werden.

A/B Tests: Durch die bessere Linkverwaltung lassen sich sogar einfache A/B-Tests durchführen. So kann man beispielsweise prüfen, ob der Traffic auf einer Haupt- oder Unterkategorieseite besser konvertiert. Dazu muss die Weiterleitung nur abwechselnd auf zwei verschiedene Affiliate Links gerichtet werden, die jeweils mit einer Sub-ID auszuzeichnen sind.

Anhand der Daten aus dem Affiliate-Netzwerk kann so im Nachhinein festgestellt werden, wo der Traffic bessere Provisionen generiert. Wer das für sein Projekt einmal testen möchte, muss auf eine korrekte Ausgangslage der Daten achten. Prudsys hat dazu eine Reihe empfehlenswerter Beiträge verfasst:

Achtung Stolperfallen

Für die Linkverkürzung über Weiterleitungen gibt es bei den meisten Content-Management-Systemen wie oben beschrieben fertige Plugins. Häufig sind die Ziel-URLs dann zwar nicht sprechend wie in den obigen Beispielen, sondern gleichen der Form www.seite-des-anbieters.de/goto/1234.

Doch aufgepasst, nicht jedes Plugin arbeitet sauber. Weiterleitung ist leider nicht gleich Weiterleitung. Häufig wird ein Status Code 302 an den Browser zurückgegeben. Den BenutzerInnen soll das nicht stören. Entscheidend ist jedoch, wie ein Suchmaschinen-Crawler damit umgeht.

Der Status Code 302 gibt an, dass die Inhalte temporär an einer anderen Stelle wiederzufinden sind. Für eine Suchmaschine wie Google bedeutet das, dass die URL trotzdem indexiert werden kann. Da für die Weiterleitungsseite keine Metadaten existieren, greift Google auf die Daten der Zielseite zurück. Hier handelt es sich jedoch um Textmaterial, das von anderen AutorInnen stammt und in diesem Fall mit der eigenen Domain in Verbindung gebracht wird. Eine verbindliche Beurteilung obliegt natürlich den JuristInnen, doch es ist nicht ausgeschlossen, dass damit unbewusst Urheberrechtsverletzungen begangen werden.

Identisch: SERP Snippet einer indexierten 302 Weiterleitungsseite sowie der entsprechenden Zielseite des Merchants.

Ein weiteres Phänomen ist, dass aus Perspektive von Google mit den 302-Weiterleitungen jede Menge Duplicate Content erzeugt wird. Google sieht unter der URL www.seite-des-anbieters.de/goto/1234 die gleichen Inhalte, wie auf der Zielseite der Weiterleitung. Zwar ist der Server eines Affiliate-Netzwerks zwischengeschaltet, diese leiten die Anfrage jedoch in vielen Fällen so weiter, dass Google die Seite von Affiliate und Merchant in direkten Zusammenhang bringt.

In der Regel sind die Rankingsignale für die Weiterleitungsseite zu schwach, um damit erfolgreich zu ranken. Wenn Google also zwischen identischen Inhalten wählen muss, wird grundsätzlich die Zielseite des Merchants den Vorzug im Ranking erhalten. Trotzdem kann man ab und an beobachten, dass solche Weiterleitungsseiten ein Ranking in den Top 10 erhalten. Wir beobachteten beispielsweise eine Weiterleitungs-URL des Urlaubsgurus, die für den Suchbegriff traveltours.de auf Platz 4 gelistet war.

Für den Affiliate bedeuten solche Phänomene möglicherweise mehr Reichweite und Umsatz. Der Merchant dagegen schüttet Provisionen für Klicks über die organische Suche aus, denen keine Werbeleistung zugrunde liegt. Wenn auch ungewollt, werden damit Brand-Bidding-ähnliche Effekte in Kauf genommen, die im Partnerprogramm verständlicherweise in der Regel untersagt sind. Für eine Geschäftsbeziehung zwischen Merchant und Affiliate, die auf gegenseitiges Vertrauen und faire Vergütungen von realen Werbeleistungen setzt, ist dieser Umstand nicht besonders förderlich, auch wenn man nicht von einer bösen Absicht ausgehen sollte.

Die Lösung des Problems ist denkbar einfach. Wird eine Weiterleitung mit Status Code 301 eingeleitet, signalisiert man Google, dass die Inhalte permanent an einer anderen Stelle zu finden sind. Der Crawler wird die Weiterleitungsseite dementsprechend ignorieren und nicht in den Index aufnehmen.

Die Alternative ist das Meta Tag „noindex“, mit dem verhindert wird, dass Google die Seite in den Index aufnimmt. Man könnte den Zugriff für den Googlebot auch vollständig über einen Eintrag in den Konfigurationsdateien des Webservers sperren (htaccess). Ein Eintrag in der robots.txt dagegen hilft nicht.

Die Tatsache, dass Google die Seite nicht vollständig ansehen darf, hindert nicht daran, dass die URL, die über den internen Link bekannt ist, in den Index aufgenommen wird. Ein Eintrag in der robots.txt kann sogar kontraproduktiv sein, wenn gleichzeitig das „noindex“-Tag eingesetzt wird. Dieses kann der Crawler nämlich durch das Crawlingverbot nicht sehen und wird die Seite deshalb trotzdem in den Index aufnehmen.

Fazit

Die Linkverkürzung ist eine sinnvolle und für SeitenbesucherInnen vertrauensstiftende Maßnahme. Auch für die Verwaltung von Partnerlinks und die Optimierung des eigenen Webauftritts bietet sie viele Vorteile. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Weiterleitung sauber arbeitet und die betroffene URL von der Indexierung ausgeschlossen ist.

Für Merchants gilt es, wachsam zu sein. Möglicherweise lässt sich der sprunghafte Anstieg einer Werbeaktivität auf die Indexierung durch schlecht umgesetzte Linkverkürzungen zurückführen. Beachtet werden muss auch, dass die Linkverkürzung nicht dazu verwendet werden darf, um den Werbecharakter des Links zu verschleiern. Um sich nicht der Schleichwerbung schuldig zu machen, muss der Werbelink gekennzeichnet sein!