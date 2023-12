Kooperation mit Amazon

Meta und Amazon machen gemeinsame Sache. Beide Unternehmen kündigten eine Kooperation an, um zukünftig die beiden Plattformen enger miteinander zu verzahnen – ein Thema, das wir zu unseren Social Ads Trends für 2024 zählen, denn die Zusammenarbeit großer Plattformen wird immer relevanter.

Für Werbetreibende bedeutet das mehr Werbemöglichkeiten und die Verknüpfung von Amazon Shops und Produkten. Nutzer*innen wird dann innerhalb der Meta-Plattformen u. a. Werbung für Amazon-Produkte ausgespielt, worüber diese mithilfe ihrer verknüpften Amazon-Kontodaten direkt den Kauf abschließen können, ohne die Plattform dafür zu verlassen. Damit will Amazon die eigene Social-Media-Sichtbarkeit weiter ausbauen und natürlich auch den eigenen Umsatz steigern. Diese Maßnahmen werden aber wie üblich erstmal nur in den USA verfügbar sein. Der Roll-out auf dem europäischen Markt soll erst noch folgen.

Meta und Amazon haben eine Kooperation angekündigt, um die Plattformen enger zu verzahnen (Quelle: Havas Market auf LinkedIn).

TikTok

Kooperation mit Google

Nicht brandneu, aber dennoch sehr relevant für das kommende Jahr, ist eine weitere Partnerschaft, und zwar zwischen TikTok und Google. Auch diese beiden Unternehmen wollen künftig zusammenarbeiten. Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass TikTok auch intensiv als Suchmaschine von den Usern genutzt wird und die Suchintentionen auf der Plattform sehr hoch sind. Der Search Ads Toggle war schon ein erster Schritt, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Die neue Partnerschaft mit Google jedoch wird wohl ein noch größerer Meilenstein in dieser Richtung sein, denn künftig können in der TikTok-Suche dann auch relevante Google-Suchergebnisse ausgespielt werden.

Während TikTok damit Suchenden noch mehr relevante Lösungen präsentieren kann und somit auch die Suche auf der Plattform attraktiver macht, profitiert auch Google durch die vielen Suchanfragen, die täglich über TikTok getätigt werden. Google bleibt so für Nutzer*innen als Suchmaschine relevant und verliert den Traffic nicht immer mehr an TikTok.

LinkedIn

Neue Möglichkeiten für Conversions im Kampagnen-Manager

LinkedIn vereinfacht uns zum Jahresende das Erstellen von Conversions im Kampagnen-Manager deutlich. Hier gab es bisher entweder die Möglichkeit, die Conversion über den Insight-Tag manuell einzurichten oder das Ganze über den Tag Manager zu erledigen. Nun gibt es eine sehr unkomplizierte dritte Möglichkeit der Einrichtung über die von LinkedIn erfassten Webseiten-Aktionen.

Hier stellt LinkedIn eine Liste aller Buttons und Seiten der eigenen Webseite zur Verfügung, aus welcher nur noch der passende Seitenbesuch oder Buttonklick für die Conversion als Quelle ausgesucht werden muss. Und das war‘s auch schon, kein Code oder Ähnliches zum Einbinden – schnell und simpel.

2024 loading! ⌛ Unsere Social Ads Trends für 2024

Unser Social Media Advertising Team ist sich einig: Unsere Arbeit im Bereich Social Ads wird sich 2024 wahrscheinlich sehr verändern. Schon 2023 haben neue KI-Möglichkeiten unsere Art zu arbeiten nachhaltig geprägt und wir sind uns sicher, dass dieser Trend nächstes Jahr weiter fortgesetzt wird. In unserem kleinen Ausblick verraten wir euch, welche Social Ads Trends für 2024 wichtig werden – es lohnt sich also, diese Themen schon mal im Hinterkopf zu behalten! Schon durch die Online-Marketing-Trends unserer anderen Kanäle geklickt? Schaut mal hier!

Neue Kooperationen

Vor allem die beiden oben genannten Kooperationen könnten dafür sorgen, dass wir als Social Ads Marketer einen anderen Blick auf unsere alltägliche Arbeit werfen müssen. Sowohl durch die Partnerschaft zwischen TikTok und Google als auch zwischen Meta und Amazon rücken Plattformen und Themen in den Vordergrund, die bisher primär von SEA-Manager*innen bearbeitet wurden. Amazon und natürlich selbstredend Google sind zwei Plattformen, die vorrangig im Search Engine Advertising angesiedelt waren, nun aber durch ihre Integrationen in Social-Kanäle für uns stärker an Relevanz gewinnen.

Wir sind uns sicher, dass die interne Verzahnung zu unserem SEA Team bei Projecter damit noch enger wird und es zukünftig nicht mehr ausreicht, Social Ads isoliert zu betrachten. Die Grenzen zwischen einzelnen Marketing-Disziplinen werden immer schwammiger, wodurch der Anspruch an uns Werbetreibende steigt, holistischere Marketingansätze und Lösungen zu entwickeln.

TikTok wird 2024 im Fokus stehen

Da wir es gerade auch von TikTok hatten: Wir sind uns sicher, dass TikTok auch im nächsten Jahr eine große Rolle spielen wird und die Relevanz der Social-Media-Plattform weiter steigt. Spätestens wenn der Roll-out des TikTok Shops in Europa ansteht, führt an der Plattform kein Weg mehr vorbei. Vor allem für E-Commerce-Unternehmen dürfte die Plattform damit noch stärker in den Fokus rücken und somit auch in unserer Arbeit mehr Platz einnehmen. Aber auch unabhängig davon sehen wir TikTok fürs nächste Jahr als sehr wichtigen Kanal, um sich optimal im Social-Ads-Bereich aufzustellen. Wir freuen uns schon darauf, weiterhin mit Unternehmen auf TikTok so richtig durchzustarten! Auf unserem Blog zeigen wir euch Best Practices, z. B. zum Black Friday 2023, und weitere praktische Insights zum Thema TikTok Ads.

Tracking

Nicht nur unsere Arbeit im SMA wird sich durch eine neue Tracking-Welt in 2024 verändern, sondern auch die einer ganzen Branche. Die Cookieless Future steht uns bevor und verlangt von uns, neue Trackingmethoden zu etablieren, um Datenverlusten vorzubeugen. Wie ihr auch in unseren SEA News nachlesen könnt, steht ein Ende der Third-Party-Cookies für Chrome in Q3 des kommenden Jahres an, nachdem diese fast drei Jahrzehnte die Werbelandschaft mitgeprägt haben. Somit wird serverseitiges Tracking 2024 noch wichtiger als es bisher sowieso schon war und letztendlich auch notwendig – demnach befindet es sich ebenso unter den Top Social Ads Trends für 2024.

Social First & Storytelling

In einer hervorragenden Serie und einem nicht ganz so hervorragenden Serienfinale hat mal eine Filmfigur gesagt: „Nichts auf der Welt ist mächtiger als eine gute Geschichte“ (Spoiler Alert 🚨 – es war Game of Thrones). Während diese Szene bei einigen Fans für Kopfschütteln gesorgt hat, sind wir dem Ganzen gar nicht mal so abgeneigt – zumindest in Hinblick auf Social Ads. Auch wir glauben, dass gute Geschichten viel Kraft haben können. Wir möchten daher im nächsten Jahr noch mehr Emotionen in Ads transportieren und gutes Storytelling betreiben.

Vor allem für Social-First-Kampagnen, welche wir uns für 2024 vermehrt wünschen, ist das ein essenzieller Ansatz, um den Erfolg der Kampagnen weiter voranzubringen. Auch hier werden wohl künftig die Grenzen zu unserem Content & Creative Team weiter verschwimmen und damit auch unser Blickwinkel, der über isoliertes Social Media Advertising hinausgehen muss.

Künstliche Intelligenz

Haben wir eigentlich schon über KI gesprochen? Das Thema können wir kurz halten. Genauso wie dieses Jahr, werden auch im nächsten Jahr weitere Fortschritte im Bereich Künstlicher Intelligenz unsere Arbeitsweise wie nie zuvor verändern. Hier sind die Entwicklungen aber so unvorhersehbar, dass kaum abzuschätzen ist, in welchem Umfang sich unsere Arbeit dank KI verändern wird.