Vorsicht vor vermeintlichen Affiliate-Business-Coaches: Die Abzocke mit Online-Seminaren

Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht euren Job an den Nagel zu hängen und ganz einfach 347 Euro am Tag zu verdienen? Oder doch lieber 5.000 Euro? Von zu Hause aus, „passiv“ und ganz „ohne zu arbeiten“. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht wahr ist. Schade! Da muss das Haus am Meer wohl noch etwas warten – mit seriösem Affiliate Marketing hat das alles nichts zu tun.

Im Internet gibt es zahlreiche „Business Coaches“, welche mit solchen reißerischen Aussagen versuchen, leichtgläubige (oder verzweifelte) Menschen auf ihre Webseiten und in ihre Online-Seminare zu bekommen. Wer genau wissen möchte, wie diese „Business Coaches“ ihr Geschäft aufbauen, dem sei der Artikel „Abzocke auf Social Media: Was hinter der Strategie der „Business Coaches“ steckt“ von Kurier ans Herz gelegt. Hier wird auch klar, dass die Einzigen, die tatsächlich viel Geld verdienen die Coaches selbst sind.

Grob umrissen funktioniert die Abzocke so: Es werden YouTube-Anzeigen geschalten, die auf Webseiten verlinken, die wiederum auf ein Online-Seminar verlinken. In diesem Seminar wird dann eine „Anleitung zum Erfolg“ verkauft. Diese erklärt, wie man oben genannte Werbeanzeigen schalten kann und sie mit einer selbsterstellten Webseite verbindet, die dann wiederum auf das Seminar verlinkt. Das große Geld soll dann über die Provision vom Verkauf der Anleitung erfolgen. Dies ist klar als Schneeballsystem zu definieren.

Als Schneeballsystem bezeichnet man den Verkauf des Rechts, Produkte oder Dienstleistungen an Wiederverkäufer zu verkaufen, die wiederum andere Wiederverkäufer beschaffen. Das Schneeballsystem ist eine Form von Multilevel-Marketing und beinhaltet häufig eine Art Franchise-System. Es ist dem Strukturvertrieb ähnlich, aber in vielen Fällen werden tatsächlich keine Produkte verkauft. Skrupellose Initiatoren eines Schneeballsystems profitieren von den Eingangsgebühren, die ihnen die Wiederverkäufer im Voraus auf versprochene Verkaufserträge zahlen. Schneeballsysteme sind in vielen Ländern mittlerweile illegal. https://www.onpulson.de/lexikon/schneeballsystem/

Tatsächlich geben die meisten Opfer viel Geld für die Anleitungen, fadenscheinige Lizenzen und die selbstgeschalteten Anzeigen aus, ohne je etwas von den Provisionen zu sehen. Geschweige denn 5.000 Euro am Tag zu verdienen.

Leider werden diese betrügerischen Praktiken allzu oft mit Affiliate Marketing in Verbindung gebracht oder gar verwechselt. Zuletzt fiel das Wort „Affiliate“ in diesem Zusammenhang beim ZDF Magazin Royale vom 24. Februar 2023. In diesem Fall zwar eher am Rande, aber dennoch für unsere Branche eine unschöne Aufmerksamkeit.

Aber was hat das jetzt mit Affiliate Marketing zu tun?

Nichts, sagen wir. Nur weil es Webseiten gibt, die auf ein „Produkt“ verlinken und dann vielleicht (oder vielleicht auch nicht) eine Provision erhalten, macht das noch lange kein Affiliate Marketing aus. Affiliate Marketing ist ein Geschäftsmodell, dass auf nachhaltigen und vor allem fairen Beziehungen zwischen allen Beteiligten fundiert. Alle, Merchant, Affiliate und Netzwerk, tragen mit ihrer jeweiligen Expertise zu einer erfolgreichen Partnerschaft bei und Risiko und Erfolg sind im besten Fall gleichmäßig zwischen Merchant und Affiliate verteilt.

Was unserer Meinung nach zu einem erfolgreichen Affiliate Marketing gehört, hat meine Kollegin Paula zusammengefasst. Affiliate Marketing oder auch Partnermarketing basiert, wie der Name schon vermuten lässt, auf Partnerschaftlichkeit und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Merchant, Affiliate-Netzwerk und ggf. einer Agentur. Das oben erläuterte Geschäftsmodell hat mit dieser Grundidee des Affiliate Marketings nichts zu tun und sollte somit unserer Meinung nach auch nicht damit in Verbindung gebracht werden.

Was denkt ihr darüber? Habt ihr ähnliche Werbung bei YouTube gesehen? Und wie finanziert ihr euer Haus am Meer? Lasst es uns wissen!