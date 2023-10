UGC Ads – Alles was du über UGC im Social Media Advertising wissen solltest

Im Social Ads Bereich ist UGC insbesondere als Video-, Image- und Audio-Content vertreten. Audios können beispielsweise bei der Bewerbung innerhalb von Podcasts verwendet werden. Am häufigsten sind es aber Videos und Bilder, die als Ads genutzt werden. Das bedeutet, Nutzer*innen oder UGC-Creator*innen erstellen in Absprache mit dem Unternehmen Inhalte, in denen sie die Produkte und Dienstleistungen der Brand vorstellen und die anschließend für die Bewerbung genutzt werden.

Hier findest du ein Beispiel, wie wir User Generated Content für unseren Kunden Evergreen GmbH umgesetzt haben: