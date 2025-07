Zurück in Leipzig: der Affiliate Stammtisch 2025

Gemeinsam mit den Kolleg*innen der Leipziger Agentur adseed haben wir uns auch in diesem Jahr wieder unserem Herzensprojekt gewidmet: Am 19. Juni 2025 fand der Affiliate Stammtisch in der Moritzbastei Leipzig statt. Bei der mittlerweile 12. Ausgabe des bewährten Events hießen wir ca. 100 Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland willkommen, um neue Impulse zu setzen, Partnerschaften zu pflegen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen. Impressionen vom Event seht ihr in der Galerie.

PS: Ihr wart beim Stammtisch dabei? Falls ja, freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren. Und falls ihr nicht dabei sein konntet: stay tuned for 2026, cause we’re already cooking something for you! 😊