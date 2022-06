Contentixx und SEO Campixx 2022 – Eine besondere Konferenz geht in die nächste Runde

Das Team um Marco Janck hat mit der Contentixx und der SEO Campixx das wichtigste Event für SEOs und Content Marketing Manager geschaffen. Über die Jahre wurde aus der Konferenz SEO Campixx eine ganze Campixx World, die Konferenz, Festival und Camp in einem ist. Vom 4. bis 7. Juli geht es in die nächste Runde mit vielen großartigen Speakern – das solltet ihr nicht verpassen.

Die SUMAGO GmbH als Veranstalter hat letztes Jahr alles richtig gemacht. Um der Pandemie zu trotzen, fanden die Events der Campixx World als Sommer-Event im August statt. Ein Live-Event vor Ort war demnach sehr wahrscheinlich und das Konzept ging auf! Mehr als 700 ExpertInnen trafen sich am Berliner Müggelsee, um Fachbeiträgen zu lauschen und sich auszutauschen.

Die Campixx trumpft nicht nur mit spannenden Speakern

Beide Events bieten für SEOs und Content Marketing Manager eine super Möglichkeit, mit ExpertInnen in Kontakt zu treten und sich über Erfahrungen auszutauschen. Einen großen Anteil an dem Austausch haben die vielen Fachbeiträge von mehr als 80 ExpertInnen pro Event. Natürlich darf das gemeinsame Feiern und der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen. Hier hat das SUMAGO Team seit letztem Jahr mit vielen neuen Ideen überrascht: ob Beachvolleyball spielen, in hunderten von Liegestühlen entspannen oder in kleinen Daily Recap Sessions über die Learnings des Tages sprechen – Frontalunterricht ist hier nicht angesagt.

Nach 13 Jahren Campixx am Müggelsee heißt es 2022: „Tschüss Müggelsee, Tach Van der Valk Event Location“, denn die neue Location bietet mehr Platz.

Was erwartet euch auf der SEO Campixx und Contentixx?

Auch dieses Jahr haben die VeranstalterInnen spannende Speaker ausgesucht und ein gelungenes Programm auf die Beine gestellt. Oliver Brett, Head of Strategy des beliebten SEO-Tools Screaming Frog, ist vor Ort, sowie Aleyda Solis, eine der inspirierendsten SEO-Persönlichkeiten (mit einem der besten SEO-Newsletter). Das sind nur zwei von über 80 spannenden Speakern aus der SEO-Branche, die ihre Erfahrungen teilen werden.

Auf der Contentixx freuen wir uns schon auf den LinkedIn Star Britta Behrens, die den Gästen zeigen wird, wie Unternehmen eine nachhaltige Kommunikationsstrategie auf LinkedIn umsetzen können. Der politische Kampagnenberater Julius van de Laar wird ebenfalls vor Ort sein und verrät vielleicht ein paar Geheimnisse von Ex-US-Präsident Obama, für dessen Wahlkampfteam er war. Neben diesen beiden Vorträgen erwarten euch auf der Contentixx noch mehr als 80 weitere spannende Sessions.

Überzeugt? Dann sichert euch ein Ticket mit 10 % Rabatt

Als treue BesucherInnen und Speaker auf der Campixx können wir euch einen Rabatt-Code für euer Konferenzticket zur Verfügung stellen. Gebt dazu bei der Bestellung einfach den Code PROJECTER-10 ein und sichert euch die Tickets mit 10 % Rabatt.

Wir freuen uns darauf, euch in Berlin zu treffen! 👋