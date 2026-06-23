Gemeinsam mit dem Team von adseed richtet Projecter seit Jahren den Affiliate Stammtisch aus – und auch in diesem Jahr verwandelte sich die Leipziger Moritzbastei am 11. Juni für die mittlerweile 13. Ausgabe des Events wieder in den Treffpunkt für alle, die im Affiliate und Online Marketing zu Hause sind.

Was den Affiliate Stammtisch seit 2009 so besonders macht, ist die Mischung: nachmittags Konferenz mit fachlichem Tiefgang, abends Stammtisch im offenen Innenhof mit Grillbuffet, Musik und vor allem viel Zeit für echtes Networking. Genau diese Kombination aus Inhalten und persönlichem Austausch macht das Event für Viele zum wichtigsten Branchentreffen Mitteldeutschlands.

Für mich persönlich als Team Lead Affiliate Marketing bei Projecter war dieser Stammtisch in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag. Ich stand zum ersten Mal in meiner Zeit in der Branche selbst auf der Bühne und durfte gemeinsam mit adseed-Geschäftsführer Martin Dorst durch den Konferenznachmittag und anschließend allein durch die Panel-Diskussion führen – mein persönliches Bühnendebüt. Und ich kann sagen: Es hat sich gelohnt und vor allem großen Spaß gemacht.

Die Begrüßung mit Affiliate Marketing Team Lead Johanna Stelter und adseed-Geschäftsführer Martin Dorst

Was viele von außen nicht sehen: Für die Organisator*innen ist so ein Event bis zum letzten Tag ein kleiner Krimi. In die Vorbereitung fließen unglaublich viel Zeit, Gedanken und Herzblut, und solange man nicht weiß, wie am Ende alles zusammenkommt, schwingt eben auch immer ein bisschen Lampenfieber mit. Umso schöner ist das Gefühl, wenn es dann läuft. Dass trotz mancher Kurzfristigkeit zum Schluss alles so reibungslos geklappt hat, hat mich sehr gefreut – und mir die Möglichkeit gegeben, in der Moderation wertvolle erste Erfahrungen zu sammeln.

Die Konferenz: Affiliate Marketing in Zeiten von KI und neuen rechtlichen Spielregeln

Inhaltlich stand die Konferenz ganz im Zeichen der Frage, wie sich Affiliate Marketing im Zeitalter von KI, neuer Regulierung und veränderten Customer Journeys weiterentwickelt.

Maik Schindler, Head of SEO bei Webworks, eröffnete mit einem Status-Bericht zu AI Search und Affiliate-Modellen 2026 – unter der treffenden Prämisse, dass Affiliate früher einfacher, heute aber ehrlicher geworden ist.

Tilman Herbrich, Rechtsanwalt bei Spirit Legal, brachte anschließend Licht in die regulatorische Lage und erklärte praxisnah, was der Digital Omnibus und der EU AI Act konkret für unsere Arbeit bedeuten.

Die Speaker Maik Schindler und Tilman Herbrich

Tobias Sökefeld, Autor bei F.A.Z. Kaufkompass, rückte danach die Testportale in den Fokus und zeigte am Beispiel unabhängiger Testberichte, wie Trust zum Conversion-Treiber wird und Nutzer*innen von der Suchanfrage bis zum Kauf begleitet werden.

Nach der Pause rundete Torsten Leidloff, Senior Specialist Affiliate Marketing und AI Ambassador bei Artefact, die Vortragsreihe mit einem Blick in die „Post-Klick-Ökonomie“ und einem Affiliate-Playbook für Agentic Commerce ab.

Die Speaker Tobias Sökefeld und Torsten Leidloff

Das Panel: Affiliate Marketing 2026 – Wer verdient das Vertrauen?

Höhepunkt – und für mich die erste Panelmoderation überhaupt – war die abschließende Diskussionsrunde unter dem Titel „Affiliate Marketing 2026: Wer verdient das Vertrauen? Affiliate Marketing im Zeitalter der KI“. Auf der Bühne diskutierten:

André Koegler , Strategic Partnerships & Country Lead DACH bei impact.com,

, Strategic Partnerships & Country Lead DACH bei impact.com, Viktoria Tauchnitz , Senior Key Account Managerin bei DeutschlandCard,

, Senior Key Account Managerin bei DeutschlandCard, Juliane Metag , Senior Agency Partner Manager bei Awin und

, Senior Agency Partner Manager bei Awin und Christoph Kilz, Geschäftsführer bei 1337 UGC.

Mich hat besonders gefreut, wie offen und ehrlich bei dem Panel kommuniziert wurde. Die wirklich relevanten Themen unserer Branche wurden angesprochen – und das in einer angenehmen, vertrauensvollen Atmosphäre, in der man sich traut, auch unbequeme Punkte auszusprechen. Genau das macht ein gutes Panel aus, und dafür gilt mein großer Dank den Teilnehmer*innen.

Unsere Panel-Teilnehmer*innen 2026: André Koegler, Viktoria Tauchnitz, Juliane Metag und Christoph Kilz.

Networking, Grillbuffet und gute Stimmung

Ab ca. 18:00 Uhr ging es vom Konferenzformat in den entspannten Teil des Abends über: Stammtisch, Grillbuffet und später auch Fotobox und Partyspiele im historischen Innenhof der Moritzbastei. Es wurde genetzwerkt, gefachsimpelt und, wie ich gehört habe, auch lange gefeiert, genau so, wie es sein soll. Ein absolutes Highlight war diesmal zudem die Tombola am Ende der Konferenz, bei der es viele strahlende Gewinner*innen gab.

Stimmen aus unserem Affiliate Marketing Team

Johannes Rauner, Head of Partner Management, SEO & Webanalyse „Alle guten Dinge sind bekanntlich drei – und schon ist die dritte Auflage des Affiliate Stammtischs gemeinsam mit den Kolleg*innen von adseed Geschichte. Und damit enden auch monatelange Vorbereitungen: Gespräche mit potenziellen Speaker*innen oder auch Sponsoren, Absprachen mit der Location, Planung der PR-Maßnahmen und, und, und. Hört sich nach viel an, ist es auch. Und jeder, der schon einmal ein Event organisiert hat, weiß, wovon ich rede. Umso schöner ist eigentlich der Moment, wenn der Stammtisch startet und man merkt, dass der ganze Aufwand nun Früchte trägt.

Dass abermals ein kleines, aber feines Netzwerktreffen im Herzen Leipzigs stattfand und Advertiser, Agenturen, Netzwerke und Publisher über wichtige Themen sprechen konnten. Speaking of wichtige Themen – natürlich durfte AI nicht fehlen. Im Panel, moderiert von unserer Team Lead Johanna, ging es sehr ehrlich und transparent um das Thema. Aber auch darum, was Affiliate Marketing im Vergleich zu Meta & Co. eben noch stärker ausmacht: das People Business, den Menschen dahinter, das Vertrauen.

Auf die Menschen dahinter, die den Stammtisch organisiert haben und vor allen in den letzten Wochen viel Zeit investiert haben, bin ich mehr als stolz und dankbar, das habt ihr großartig gemacht!“

„Für mich gehört der Affiliate Stammtisch nun schon seit vier Jahren zu einer absoluten Pflichtveranstaltung. Erst auf Advertiser-Seite und jetzt hier bei uns auf Agenturseite. Es war wie immer ein echtes Highlight und man konnte persönlich sowie fachlich extrem viel mitnehmen. Ein zentrales Thema war in diesem Jahr das Spannungsfeld zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Authentizität. Thematisch hat mir dabei vor allem der Vortrag von Tobias Sökefeld zu unabhängigen Testberichten sehr gut gefallen. Er hat klar verdeutlicht, dass angesichts der zunehmenden Masse an KI-generiertem Content echte, von Menschen verfasste Erfahrungsberichte einen enorm hohen Vertrauensfaktor darstellen. Hier lohnt es sich für alle passenden Advertiser definitiv, eine Zusammenarbeit in Betracht zu ziehen. Falko Reß, Senior Specialist Affiliate Marketing

Generell ist mir aufgefallen, dass sich das Stimmungsbild rund um KI spürbar gewandelt hat. Die anfängliche Skepsis weicht einer echten Experimentierfreude. In der Panel-Diskussion wurde klar: Viele Marktteilnehmer nutzen die neuen Technologien bereits produktiv, um Prozesse zu optimieren, frische Ansätze zu testen und zu wachsen. Die Branche schlägt somit erfolgreich eine Brücke zwischen technologischen Möglichkeiten und dem weiterhin essenziellen Faktor des ‚echten‘ Nutzervertrauens.

Und wie immer gilt: Nach den Vorträgen entstand die beste Stimmung. Der direkte, offene Dialog beim Networking ist einfach durch nichts zu ersetzen, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich kann nur jedem empfehlen, es beim nächsten Mal selbst zu erleben!“

Irena Guraljevski, Junior Specialist Affiliate Marketing „Nach meinem ersten Affiliate Stammtisch bin ich mit vielen positiven Eindrücken nach Hause gefahren. Dass sich erneut vieles um das Thema KI drehte, hat vermutlich niemanden überrascht. Besonders spannend fand ich jedoch, dass das Thema Vertrauen in unserer Branche immer stärker in den Vordergrund rückt. Die Stimmung vor Ort war hervorragend und für mich war vor allem eines besonders wertvoll: Viele bekannte Gesichter, mit denen man bisher nur virtuell im Austausch war, endlich persönlich kennenzulernen. Die Gespräche über die gemeinsame Zusammenarbeit haben gezeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt auch in einer zunehmend digitalen Welt bleibt. Solche Veranstaltungen machen die Zusammenarbeit greifbarer, persönlicher und bringen uns als Branche ein Stück näher zusammen.“

„Dieses Jahr war ich zum ersten Mal beim Affiliate Stammtisch dabei und konnte direkt viele positive Eindrücke mitnehmen. Besonders gefallen hat mir die offene Atmosphäre und die Möglichkeit, einen noch besseren Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Affiliate-Branche zu erhalten. Wie bei vielen aktuellen Branchenevents spielte auch hier das Thema KI eine zentrale Rolle. Spannend fand ich vor allem zu sehen, wie viele Unternehmen die Technologie bereits produktiv einsetzen und dabei gleichzeitig Themen wie Qualität, Transparenz und Vertrauen weiterhin in den Mittelpunkt stellen. Darko Šestić, Support Affiliate Marketing

Besonders wertvoll waren für mich die Vorträge und die vielfältigen Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen des Marktes. Gerade als Erstteilnehmer konnte ich viele neue Impulse mitnehmen und spannende Denkanstöße für die tägliche Arbeit gewinnen. Der Affiliate Stammtisch hat auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig der Austausch innerhalb der Branche bleibt und warum die Veranstaltung seit Jahren einen festen Platz im Kalender vieler Teilnehmer*innen hat.“

Danke und bis zum nächsten Mal in Leipzig

Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Speaker für vier absolut starke Vorträge, sowie an alle Panel-Teilnehmer*innen für eine inspirierende Diskussion. Danke, dass ihr euer Wissen und eure ehrlichen Einschätzungen in so großem Umfang beim Affiliate Stammtisch mit uns geteilt habt.

Ohne starken Support kein Stammtisch! Ein riesiges Dankeschön daher an unsere Sponsoren AEG, impact.com, Coupons.de, advanced store, Webgains, Awin und Kwanko, die dieses Event möglich gemacht haben, sowie an unsere Medienpartner Affiliate Thinking, Affiliate-Marketing.de und MRB High Performance Solutions.

Last but not least: ein großes Dankeschön natürlich an alle Gäste, die (wieder) dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Affiliate Stammtisch in Leipzig! Alle Infos zum Event sowie Updates für kommende Termine findet ihr unter affiliate-stammtisch.com.