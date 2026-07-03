Der letzte Monat hat der Affiliate-Marketing-Branche wichtige Impulse geliefert: Neben lang erwarteten, soliden Marktzahlen sehen wir deutliche strukturelle Weiterentwicklungen bei großen Branchenakteuren sowie eine zunehmende Professionalisierung in der Debatte rund um künstliche Intelligenz. In unseren Affiliate News ordnen wir die prägendsten Entwicklungen wieder fachlich für euch ein und zeigen auf, was diese für die tägliche Praxis von Publishern, Merchants und Agenturen bedeuten.

Neuigkeiten aus der Branche

Erste konsolidierte Marktzahlen des APMC: Ein starkes Signal für die Relevanz des Kanals

Der Affiliate und Partner Marketing Circle (APMC) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat erstmalig eine umfassende, auf realen Datenmeldungen von 13 führenden Netzwerken basierende Marktzahlerhebung für Deutschland vorgelegt. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind für unsere gesamte Branche ein wichtiges Fundament, um den tatsächlichen Stellenwert des Kanals schwarz auf weiß zu belegen.

Die zentralen Kennzahlen zeigen ein deutliches Bild:

Investitionsvolumen: 932 Millionen Euro (+8,3 % im Vergleich zum Vorjahr)

932 Millionen Euro (+8,3 % im Vergleich zum Vorjahr) Generierter Umsatz: 18,7 Milliarden Euro (+12,0 % im Vergleich zum Vorjahr)

18,7 Milliarden Euro (+12,0 % im Vergleich zum Vorjahr) Transaktionen: 228 Millionen vermittelte Bestellungen (+9,2 % im Vergleich zum Vorjahr)

228 Millionen vermittelte Bestellungen (+9,2 % im Vergleich zum Vorjahr) Customer Journey: Bei rund 25 % aller untersuchten Online-Käufe war ein Affiliate-Touchpoint beteiligt.

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum von 12 Prozent beim generierten Umsatz vor dem Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds. Im selben Zeitraum stagnierten viele Kanäle oder wuchsen, wie der Gesamtwerbemarkt und der Online-Handel, laut ZAW und bevh lediglich um moderate 3,2 Prozent.

Das zeigt deutlich: In budgetsensiblen Zeiten weichen Werbetreibende gezielt auf erfolgsabhängige Modelle aus. Der Kanal wirkt zudem längst nicht mehr nur am Ende des Trichters (Last-Click), sondern leistet einen erheblichen Beitrag in der Discovery-Phase. Die vollständigen Tabellen, Strukturdaten und methodischen Ansätze können direkt über die Website des APMC eingesehen und heruntergeladen werden.

Generative Engine Optimization: Wie LLM-Zitationen die Publisher-Landschaft verändern

Die Verschiebung von klassischen Suchmaschinen hin zu KI-gestützten Antworten beschäftigt die SEO- und Affiliate-Welt gleichermaßen. Eine aktuelle Datenanalyse gibt Einblick, wie Large Language Models (LLMs) ihre Informationsquellen auswählen. Es zeigt sich eine signifikante Konzentration: Ein erheblicher Anteil der von KI-Systemen genutzten Quellen lässt sich gezielt beeinflussen.

Für Publisher und Merchants bedeutet diese Entwicklung, dass wir GEO als feste Disziplin im Marketingmix begreifen müssen. Wenn fast die Hälfte der herangezogenen Quellen auf bestimmten Verzeichnisstrukturen, starken Autoritätsplattformen oder strukturierten Listen basieren, müssen Inhalte exakt darauf ausgerichtet werden. Das Profilieren auf Plattformen wie LinkedIn oder das Halten von Top-Platzierungen in relevanten Drittanbieter-Listings erhöht die Wahrscheinlichkeit, von Modellen wie ChatGPT oder Gemini als Empfehlung genannt zu werden.

Die genauen Mechanismen und statistischen Hintergründe dieser Verteilung beleuchtet der LinkedIn-Beitrag von Malte Landwehr, CPO & CMO bei Peek AI. Der Praxis-Takeaway für uns alle ist klar: Wer in KI-Antworten stattfinden möchte, muss verstehen, welche Dokumente das Modell als vertrauenswürdig einstuft, und dort gezielt präsent sein.

Webinar-Tipp: Cowork statt Copy-Paste – Wie Claude dir den Marketing-Alltag erleichtert

Recherche, Auswertungen, das Sortieren von Dateien, den Überblick über Slack und E-Mails behalten – das alles sind Aufgaben, die jeden Tag viel Zeit kosten. Genau hier setzt Cowork an: Claude arbeitet direkt in deinen Dateien, Tools und Workflows, kann dank Automatisierung Aufgaben selbstständig erledigen und wird innerhalb von wenigen Tagen zu deinem virtuellen Arbeitskollegen.

In unserem Webinar am 7. Juli 2026 um 10:00 Uhr zeigt dir unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg an konkreten Beispielen, welche Anwendungsfälle im Arbeitsalltag am besten funktionieren und wie du schnell zu einem produktiven Cowork-Setup kommst. Jetzt kostenfrei anmelden und bei unserem nächsten AI Update dabei sein.

Struktureller Wandel auf Konzernebene: Tradedoubler führt NYORDA als neue Dachmarke ein

Eine weitreichende strategische Nachricht erreichte uns Mitte des Monats aus Schweden. Die börsennotierte Tradedoubler AB hat eine formelle Umbenennung vollzogen und agiert auf Konzernebene ab sofort unter dem Namen NYORDA AB. Dieser Schritt reflektiert die Evolution, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren durchlaufen hat.

Für den Markt ist hierbei eine Differenzierung wichtig: Das operative und etablierte Affiliate-Netzwerk wird unverändert unter dem bekannten Markennamen Tradedoubler fortgeführt. Die neue Dachmarke NYORDA dient als Klammer für das gesamte Technologie- und Dienstleistungsportfolio, das inzwischen weit über das klassische Affiliate Marketing hinausreicht – darunter Influencer-Marketing (Metapic), App-Marketing (Appiness) sowie Retail-Media-Lösungen.

Diese Transformation zeigt exemplarisch, wohin sich große Netzwerke entwickeln: Sie wandeln sich von reinen Tracking-Dienstleistern zu umfassenden Plattformen für digitale Reichweite und Commerce-Technologie. Weitere Hintergründe zur neuen Konzernstruktur beschreibt das Unternehmen im offiziellen Update auf dem Tradedoubler Blog.

Künstliche Intelligenz im Agenturgeschäft: Die Qualität der Umsetzung entscheidet

Ergänzend zu den technologischen Trends der KI-Suche stand im Juni auch die operative Anwendung von KI in Dienstleistungsagenturen im Fokus der Fachdebatte. Ein viel beachteter Denkanstoß greift die grassierende Tendenz auf, jede simple Automatisierung oder jeden einfachen Algorithmus direkt mit dem Label „KI“ zu versehen, um dem aktuellen Trend zu entsprechen.

Die Analyse macht deutlich, dass die eigentliche Bedrohung für Agenturen nicht in der Existenz der Technologie liegt, sondern in deren minderwertiger oder unreflektierter Anwendung. Wer KI lediglich dazu nutzt, um massenhaft generische Texte zu produzieren oder Standardprozesse ohne menschliche Qualitätskontrolle abzuwickeln, entwertet das eigene Geschäftsmodell. Erfolgreiche Agenturen nutzen die Tools stattdessen als Effizienzhebel im Hintergrund, um wertvolle Zeit für das zu gewinnen, was Maschinen nicht leisten können: tiefgehende strategische Beratung, individuelles Beziehungsmanagement und kreative Konzeptarbeit. Dieser praxisnahe und kritische Kommentar ist im Fachbeitrag auf dem Oliro Events Blog nachzulesen.

Events

Unser Recap: Das war der Affiliate Stammtisch 2026

Am 11. Juni kam die Branche wieder in der Leipziger Moritzbastei zusammen. Für uns als Team war es eine große Freude, dieses Event gemeinsam mit adseed wieder aktiv zu begleiten, und es hat sich erneut gezeigt, wie unverzichtbar der persönliche, ungefilterte Dialog auf Augenhöhe nach wie vor ist. Das zentrale Thema spiegelte die aktuelle Gemütslage des Marktes perfekt wider: Wie balancieren wir den technologischen Fortschritt mit rechtlicher Sicherheit und dem Kernwert unseres Kanals – dem Vertrauen?

In den Paneldiskussionen mit Vertreter*innen von Netzwerken, Plattformen und Publishern wurde deutlich, dass künstliche Intelligenz die operative Arbeit zwar grundlegend unterstützt, die tragende Säule im Affiliate Marketing jedoch die verlässliche Partnerschaft bleibt. Nutzer*innen und Merchants fordern Transparenz darüber, wie Empfehlungen zustande kommen. Wer hier langfristig erfolgreich sein will, muss technologische Effizienz mit redaktioneller Integrität verknüpfen. Das ist auch der Kern unseres ausführlichen Nachberichts zum Affiliate Stammtisch 2026 auf unserem Blog, in dem wir die wichtigsten Statements und Panel-Insights zusammengefasst haben. Für die Praxis bedeutet das: Reine Automatisierung ohne Qualitätskontrolle verliert an Boden; gefragter denn je sind maßgeschneiderte, transparente Kooperationsmodelle.

Das Projecter-Team beim Affiliate Stammtisch 2026 – bis zum nächsten Mal!

Unser Fazit

Die Entwicklungen des vergangenen Monats zeigen eine reife Branche, die sich von kurzfristigen Hypes emanzipiert hat und stattdessen auf fundamentale Werte setzt. Die neuen APMC-Marktzahlen belegen eindrucksvoll die wirtschaftliche Resilienz des Affiliate-Marketings in einem herausfordernden Gesamtmarkt. Gleichzeitig fordern uns der Einzug von LLMs in den Suchalltag und die strukturellen Transformationen der Netzwerke dazu auf, unsere Strategien flexibel anzupassen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt unverändert in der Kombination aus technologischer Offenheit und echtem, partnerschaftlichem Vertrauen.