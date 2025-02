Social Media

Sammelklage gegen TikTok und X in Deutschland

Die Breaking News der Woche kam gerade frisch hereingeflattert: Gestern Abend hat die niederländische NGO SOMI Massenklagen gegen TikTok und X eingereicht. Alle Nutzer*innen von TikTok und X können sich der Klage anschließen (also über 30 Millionen potenzielle Mitklagende). Inhalte der Klage sind fehlender Kinder- und Jugendschutz (besonders auf TikTok bezogen), rechtswidriges Profiling und Desinformation, besonders in Bezug auf politische Inhalte. SOMI ist mit ähnlichen Klagen in anderen Ländern bereits aktiv, u. a. mit einer Sammelklage gegen TikTok mit einer Schadenssumme von 2,5 Mrd. Euro in den Niederlanden.

Die Klage beim Berliner Kammergericht wurde durch Spirit Legal eingereicht, einer auf Internetrecht spezialisierten Leipziger Kanzlei (Disclaimer: und seit mehr als 15 Jahren unser unverzichtbarer Partner in allen Rechtsfragen). Die geforderte Schadensersatzhöhe für Jugendliche unter 16 Jahren auf TikTok wurde auf 2000 Euro festgesetzt, für X auf 750 Euro. Das ergibt ein Klagepotenzial von mehreren Milliarden Euro, sofern sich genug Nutzer*innen anschließen.

Unsere erste Einschätzung dazu: vergleichbare Klagen in anderen Ländern haben gezeigt, dass die großen Social Media Plattformen dadurch zu Verhaltensänderungen gezwungen werden können. Insbesondere in Hinsicht auf Wahlen (politische Inhalte) und Jugendschutz (jugendgefährdende Inhalte und unerlaubte Datensammlung) ist es dringend notwendig, geltendes EU-Recht durchzusetzen und für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Der Nachrichten-Wirbel um TikTok bricht nicht ab. Diesmal geht es aber nicht um das Verbot in den USA: die niederländische NGO SOMI hat Massenklagen gegen TikTok und X eingereicht.

Eine tiefergehende Analyse gibt es beim Tagesspiegel, wofür eine kostenlose Registrierung nötig ist. Wir werden in den nächsten Ausgaben weitere Details und Analysen zum Thema liefern.

Entwicklungen & Trends ChatGPT legt nach 1,5 Wochen ist der „DeepSeek“ Schock für die weltweite (aka US-amerikanische) KI-Industrie jetzt her. Wie letzte Woche schon angedeutet, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es zumindest eher bedenklich ist, einer chinesischen KI seine Daten anzuvertrauen – das gilt auch für Endnutzer*innen. Auf der Positivseite scheint aber ganz Europa Mut geschöpft zu haben, dass Chip-Wettrüsten nicht alles ist, sondern auch günstigere und kreativere Lösungen zum Weg führen können. Während sich Meta mit seinem OpenSource Ansatz bei der hauseigenen Engine Llama bestätigt sieht, kommen OpenAI Zweifel am geschlossenen System. Man legt aber mit dem neuen Sprachmodell o3-mini und dem aktiven Forschungsassistenten Deep Research gleich zwei neue Produkte nach, die qualitativ wieder vorne mitspielen. Die Innovationsgeschwindigkeit hat insgesamt nochmal einen starken Push bekommen und die Nachrichten überschlagen sich. Wer sich jetzt die Frage stellt, welcher Assistent zur Zeit am brauchbarsten ist, kann hier einen direkten Vergleich zwischen DeepSeek und ChatGPT lesen, inklusive einer Einschätzung zur Datenschutz- und Zensurlage.