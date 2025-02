Die Neuigkeiten rund um Meta und TikTok haben in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt: Was den Bereich Social Ads angeht, hat Meta entschieden, Community Notes nicht auf bezahlte Anzeigen auszudehnen. Außerdem testet das Unternehmen Werbung auf Threads in den USA und Japan. TikTok bringt mit GMV Max ein neues KI-Tool für Social Commerce heraus, während LinkedIn ein präziseres Ad-Attributionssystem einführt. Zudem hat Pinterest die Farbtrends für 2025 vorgestellt – welche neuen Entwicklungen ihr unbedingt im Blick behalten solltet, erfahrt ihr wieder hier bei uns.