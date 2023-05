Affiliate Marketing Auslese April 2023

Google passt die Attributionsmodelle an und TikTok mischt nun auch im Affiliate Marketing mit. Außerdem war im letzten Monat ein großes Thema, inwiefern sich die neuen Google-Attributionsmodellpläne auf die Last-Cooke-Wins-Attribution auswirken, welche von den Netzwerken und Partnerprogrammen immer noch vorrangig umgesetzt wird. Diese und weitere Fragen beantworten wir euch in unserer neuen Auslese.

Neuigkeiten aus der Branche

Google passt die Attributionsmodelle an

Google beginnt im Mai 2023 damit, vier etablierte Attributionsmodelle aus den eigenen Plattformen – vorrangig in Google Ads und Google Analytics – zu entfernen. Es geht dabei um die regelbasierten First-Click-, Linear-, Zeitpunkt- und positionsbasierten Attributionsmodelle, welche dann von den datengetriebenen Modellen ersetzt werden. Mehr Infos zur datengetriebenen Attribution erhaltet bei der in der Google Ads-Hilfe.

Die Trends erreichen nun also auch die internationalen Platzhirsche und Marketer preschen weiter in Richtung dynamische Attribution. Mehr über die Gründe dieser Entscheidung könnt ihr bei Search Engine Journal nachlesen. Wie sich diese SEA-Trends auf die Public-Network-Attribution im Affiliate Marketing auswirken werden, bleibt spannend. Ein zu empfehlender Blogbeitrag hat sich diesem Thema gewidmet.

Der Handlungsbedarf im Affiliate Marketing ist jedenfalls groß, wenn man als Performance-Marketing-Kanal auch in Zukunft noch attraktiv für Content-Affiliates oder andere Partner*innen am Anfang der Customer Journey bleiben will.

TikTok launcht fast heimlich das neue Affiliate-Programm

Schon 2022 berichteten wir von potenziellen Möglichkeiten für TikTok-Creators, um im Affiliate Marketing aktiv zu werden. Damals ging es lediglich um die Möglichkeit, Gutscheincodes zu integrieren. Auch in der Zwischenzeit gab es Ansätze zum Live-Stream-Shopping.

Nun hat TikTok in den USA – fast schon still und heimlich – ein Affiliate-Programm gelauncht. Der Aufbau ist in erster Linie identisch zu den etablierten Kooperationen über Awin, Webgains, retailAds und Co.: Creator können in ihren Videos für Produkte werben und erhalten eine zuvor mit dem Advertiser vereinbarte Provision – in der Regel kann diese bis zu 20 % betragen. Die Videos werden dann gekennzeichnet und die Creators können in den „Showcase“-Tabs auf die Produkte aufmerksam machen. Das Tracking sowie die Verwaltung der Provision geschieht dann über TikTok selbst.

Wir werden euch darüber informieren, ob und wann diese Funktionen auch hierzulande integriert werden. Die ersten neuen Launches des Unternehmens in Europa sind wohl eher chaotisch verlaufen, jedoch erhofft man sich wichtige Learnings für geplante Releases. Auf Onlinemarketing.de und beim Business Insider erfahrt ihr mehr.

AI und Affiliate Marketing

Awin hatte Rob Berrisford, Gründer von Affiliate.ai, im „Awin Talks“-Podcast zu Gast, welcher mit seiner Plattform einen KI-gesteuerten Support für Marketer zur Verfügung stellt. Dabei hilft die KI bei Auswertungen, kurzfristigen Anfragen, Recherchearbeiten und Empfehlungen. Das Modell finden auch wir spannend, da die AI als Hilfe für sehr zeitaufwändige Tasks genutzt werden kann, ohne dabei die komplette Arbeit zu übernehmen. In der Praxis können Affiliate-Marketing-Verantwortliche zukünftig mit solchen Lösungen stärker auf die Betreuung der Partner*innen und die strategischen Ansätze fokussieren. Für Affiliates gab es außerdem Tipps zur Benutzung von ChatGPT. Es ging dabei im Wesentlichen darum,

mit ChatGPT relevante Blog-Inhalte zu recherchieren und zu finden,

passende Keywords ermitteln zu lassen,

Artikel der Konkurrenz zu analysieren

und Blogbeiträge von ChatGPT erstellen zu lassen.

Wie genau sich diese Tipps umsetzen lassen, erfahrt ihr auch auf gruender.de. In der März-Auslese haben wir hinsichtlich der Erstellung von Affiliate-Seiten mit ChatGPT berichtet. Gerade Tipp 4 ist in diesem Sinne mit Vorsicht zu genießen, da auch KI-generierte Texte an ihre Grenzen stoßen können. Hier ist es wichtig, die Beiträge stets zu prüfen und gegenzulesen.

Der „State of Commerce Advertising” – eine Umfrage von mrge

Mrge – die neue Dachmarke hinter Yieldkit, digidip und shopping24 – hat die aktuelle Marktsituation des Commerce Advertisings in Q2 von 2023 ermittelt. Dabei wurden Publisher, Technologieanbieter und Advertiser und Agenturen befragt.

Dabei geht es insbesondere um die Zufriedenheit mit den aktuellen Zahlen sowie mit denen des letzten Quartals. Außerdem werden Forecasts gegeben und Trends abgefragt. Wir haben uns hier stark an den Affiliate Trend Report von xpose360 erinnert gefühlt – auch bei den Umfrageergebnissen zeichnen sich vergleichbare Ergebnisse ab.

Auffällig ist jedoch, dass gerade die Themen rund um AI, Machine Learning, Influencer Advertising und dynamische Attribution bei den Befragten von mrge.com einen höheren Stellenwert als noch im Affiliate Trend-Report haben. Im Trendreport der xpose360 wurde sich allerdings auf weitere Themen bezogen, welche von mrge.com nicht abgedeckt wurden – seien es Fachkräftemangel, Inflation oder das allgemeine Konsumverhalten.

Während mrge.com also eher fachlicher ansetzt, ging es beim Trend Report von xpose360 auch um allgemeine Bereiche, welche einen direkten Einfluss auf die Branche haben. Wo sich alle Ergebnisse überschneiden, ist, dass wir AI nutzen, enge Beziehungen zwischen Advertisern und Publishern bewahren und Tracking-Innovation vorantreiben müssen. Eine weitere Einordnung der Ergebnisse gab es auch auf dem Affiliate Blog.

Kostenlose Geschenke für Käufe – ein Affiliate-Modell?

Als User beim Kauf von Produkten noch passende Geschenke von anderen Händler*innen erhalten – klingt doch super, oder nicht? Sogenannte Gift-with-Purchase-Anbieter*innen ermöglichen es Marken, weitere passende Produkte von Drittanbieter*innen zu bewerben und diese Usern anzubieten. Seien es kostenlose Goodies von anderen Marken oder sogar das Produkt aus der eigenen Bestellung. Nicht nur für Endkund*innen ein Vorteil – auch B2B-Partnerschaften können so monetarisiert und optimiert werden.



Das hat auch Awin erkannt und arbeitet ab sofort mit BrandSwap und Tyviso zusammen, um genau dies für eigene Advertiser zu ermöglichen. Wie das genau funktioniert, was es zur Einbindung benötigt und welche Success-Cases es bereits gibt, erfahrt ihr direkt im Beitrag von Awin.

Ticketsprinter nun als benefits.me aktiv

Der Closed-Shopping-Anbieter Ticketsprinter agiert nun unter dem Namen benefits.me – eine Namensänderung, welche in erster Linie nur kosmetische Anpassungen mit sich trägt. Auch in den Netzwerken ist der Publisher noch unter Ticketsprinter GmbH zu finden. Ob benefits.me oder Ticketsprinter – wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Publisher

Tool-Empfehlungen für Affiliate-Webseiten und -Blogs

Auf affiliate-deals.de ging es im April unter anderem um die drei größten Website-Erstellungs-Tools Wix, Weebly und WordPress sowie um passende Tools für die Bewerbung, Analyse und Suchanfragenrecherche: Google Ads, Analytics und Trends.

Was es bei der Erstellung von Websites sowie deren Vermarktung für Affiliates zu beachten gibt und welche Grundlagen unverzichtbar sind, wird in diesen Beiträgen gut zusammengefasst – zu erwähnen ist hier aber, dass es sich um Grundlagenbeiträge handelt. Erfahrene Affiliates, die ihre Websitetools bereits kennen und auch mit Google Ads, Analytics und Trends arbeiten, erfahren hier nichts weitestgehend Neues. Für Einsteiger*innen ist es jedoch ein idealer Überblick und eine weitreichende Vermittlung der grundlegenden Ansätze.

Grailify im Interview

Sneaker-Fans kennen es mit Sicherheit schon, aber auch für Affiliates, Advertiser und Marketers hält der Werdegang von Grailify einige Learnings bereit: Wie lief der Relaunch ab, wie automatisiert läuft die Plattform und was ergibt sich daraus für Advertiser? Edgar Suppes, Mitbegründer* von Grailify, erzählt in einem Interview auf affiliateblog.de mehr über die Entwicklung der Sneaker-Plattform.

Affiliates und Streamingdienste

Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie haben Streaming-Dienste einen großen Zuspruch erfahren, auch jetzt wächst die Menge an Anbieter*innen stetig weiter. Ein Wachstum, das sich auch Publisher zu Nutze machen sollten: Ein paar Tipps dazu findet ihr bei Adzine.

Events

Projecter auf der OMR 2023

Natürlich sind auch wir von Projecter auf dem kommenden OMR-Festival 2023 am 9. und 10. Mai dabei. Ihr habt Fragen zu einem unserer Partnerprogramme, wollt gern mehr über unsere Arbeit wissen oder euch einfach mal über Online Marketing austauschen? Dann schreibt mir gerne!

