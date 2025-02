Diese Woche erfahrt ihr …

🤖 warum Deutschland als KI-Standort bedeutender werden kann,

🏈 was dem Internet vom Super Bowl 2025 in Erinnerung bleibt

🖼️ und warum Pinterest neben Meta & Co. großes Potenzial hat.

Entwicklungen & Trends

KI-Gipfel in Paris und Sam Altman auf Politik-Tour

Anfang der Woche kamen auf Einladung des französischen Präsidenten Macron in Paris 1.500 Teilnehmer*innen zu einem hochkarätig besetzten KI-Gipfel, dem AI Action Summit, zusammen. Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance sagte, dass „US-amerikanische KI weiterhin der Goldstandard bleiben wird“, und auch ansonsten wurde nur so mit Milliardenbeträgen um sich geworfen – ein Wettrüsten der anderen Art.

Während sogar China neben 60 anderen Staaten eine Abschlusserklärung für „ethische“ und „nachhaltige“ Entwicklung von KI unterschrieb, ließen es UK und die USA bleiben. Oh well – darauf einen Drink mit Plastikstrohhalm. Oder „Plug and Play“, wie Macron sagte, um für mehr Rechenzentren in Frankreich zu werben, powered by Atomstrom.

Eine positive News gibt es aber auch noch zu berichten: Am Rande des Gipfels wurde eine neue Initiative namens „ROOST“ vorgestellt, finanziert u. a. von Google, OpenAI, Discord und Roblox. Auf Open Source Basis sollen hier Online Sicherheitstools zur Verfügung gestellt und entwickelt werden, die dabei helfen, u. a. den Jugendschutz zu verbessern. Finden wir gut!

In other KI-News: Elon Musk hat mit einer Investorengruppe knapp 100 Milliarden Dollar für die Übernahme von OpenAI geboten. Das kann wohl primär als Provokation aufgefasst werden: Der OpenAI-Gründer Sam Altman konterte prompt, bot knapp 10 Milliarden für X und teilte seine Meinung dazu sehr offen.

Altman schaute auf seiner Europatour auch in Deutschland vorbei und kündigte ein OpenAI-Büro in München an. Mit im Gepäck waren auch frische Zahlen zur ChatGPT-Nutzung – demzufolge hat Deutschland die meisten Nutzer*innen in Europa und gehört zu den Top-5-Ländern weltweit. Auch die Zahl der zahlenden Abonnent*innen ist die höchste in ganz Europa, und nach den USA greifen in Deutschland die meisten Entwickler*innen auf die API zu. Das macht doch vorsichtig Hoffnung auf spannende KI-Entwicklungen, made in Germany!

Sam Altman kündigte ein OpenAI-Büro in München an: Das könnte Deutschland als Standort in Sachen High-Tech einen neuen Schub geben (Bildquelle: CNBC).

Stars und skurriles Storytelling in den Super Bowl Spots

30 Sekunden kosten bis zu 8 Millionen Dollar: Unternehmen mussten in diesem Jahr wieder erheblich investieren, um bei dem international begehrten Super Bowl Werbespots zeigen zu können. „Wenn schon, denn schon“, dachten sich UberEats, Disney, Häagen-Dazs & Co. und trumpften in fast jedem Spot mit prominenten Gesichtern sowie besonderem Storytelling auf. Wer sich am Nachmittag etwas inspirieren lassen will, kann z. B. hier und hier einige der Spots durchklicken. Auch Horizont (€) und Spiegel (€) haben eine Zusammenschau veröffentlicht.

Promi-Werbespots, Trump vs. Kendrick Lamar, Taylor Swift … warum schauen wir den Super Bowl noch mal? 😅 Unser Meme der Woche von Baby got Business.

KIs würden Links-Grün wählen 🌻

Was passiert, wenn man die KI den Wahl-o-Mat füttern lässt? Das hat sich (unter anderen) auch Social-Media-Berater Felix Beilharz gefragt. Das Ergebnis: Künstliche Intelligenzen bevorzugen die Grünen und linke Parteien (SPD, Die Linke) bzw. links-liberale Parteien wie Volt. Die CDU schaffte es bei keiner KI auf den Spitzenplatz. Die AfD landete fast immer auf dem letzten. Selbst die Musk-KI Grok sah es kaum anders.

Der verwendete Prompt stellte als Prämisse nicht nur das Wohl Deutschlands und seiner Bürger*innen, sondern auch das Wohl der gesamten Menschheit und einen lebenswerten Planeten auf. Das beeinflusst natürlich das Ergebnis. Wer das kritisiert, darf aber gern mal den Prompt teilen, der die AfD auf den Spitzenplatz befördert …

Ganz wichtig: am Sonntag, den 23. Februar 2025, ist Bundestagswahl. Für alle, die noch unentschlossen sind, gibt’s hier den Wahl-O-Mat! 🗳️

Social Media

Pinterest erreicht Rekordzahlen in Q4 2024

Pinterest hat seinen Performance-Bericht veröffentlicht, wonach die User-Zahl und der Umsatz im letzten Quartal von 2024 einen Höhepunkt erreichten: Innerhalb von drei Monaten kletterte die Anzahl der weltweit monatlichen Nutzer*innen um 16 Millionen auf 553 Millionen. Allein innerhalb Europas stieg die Zahl um 6 Mio. Personen an, die sich regelmäßig auf der Suche nach neuen Produkten und Inspiration befinden. Es ist zwar kein Geheimnis mehr, aber die Mehrheit davon lockt eine Kaufabsicht auf die App, was sich auch in den Umsatzzahlen von Pinterest widerspiegelt.

Pinterest nahm in Q4 einen Rekordbeitrag von rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein und legte insgesamt ein Wachstum von 19 % im Vergleich zu 2023 hin. Die Wachstums-Bemühungen zeigen sich neben der ein oder anderen hinzugefügten Funktion für die Content-Veröffentlichung auch in der (Weiter-)Entwicklung von Tools, wie der KI-gestützten Performance+ und der Discovery-Funktion, um noch genauere und relevantere Suchergebnisse zu erzielen. Pinterests Innovationsbereitschaft macht sich auf jeden Fall bezahlt, wodurch sich die Plattform nicht hinter anderen großen Playern verstecken muss.

Pinterest hat in der vergangenen Zeit eine ganze Reihe an Neuerungen, wie KI-basierte Ads, für Werbetreibende veröffentlicht (Quelle: Social Media Today).

Lesetipp

Hintergrundartikel zu Altmans politischen Aktivitäten

Die New York Times zeigt in einer ausführlichen Recherche, wie Sam Altman intensiv daran gearbeitet hat, das Verhältnis zu Trump zu verbessern – und Elon Musk nicht das Feld zu überlassen. Ein Lesetipp unsererseits, wenn ihr noch ein paar Minuten mehr übrig habt.