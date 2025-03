Money money, makes the world go round – da haben wir doch das passende Leitmotiv für diese Woche. Während es im Bundestag so spannend zuging wie in einem Netflix-Hit und das deutsche Milliarden-Investitionspaket nun nur noch durch den Bundesrat muss, hat man bei Meta ziemlich schlechte Laune. Das liegt nicht an der Einführung der Community Notes – dazu unten mehr – sondern, ganz analog, an einem Buch… 📖

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … 🤑 wofür Google 32 Mrd. Dollar ausgibt, 🚫 warum Affiliate-Links künftig noch stärker reguliert werden 🛍️ und was eine Studie zu KI im Online Shopping ergeben hat.

Entwicklungen & Trends Google übernimmt Cybersicherheitsfirma Wiz

Es ist die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns – und Google hat auch früher schon teuer eingekauft: Ganze 32 Milliarden Dollar in bar (also vermutlich nicht in Geldkoffern, aber eben auch nicht in Anteilen o. ä.) legt Google für das Cybersecurity Start-up Wiz aus Israel auf den Tisch.

Gerade mal 2020 gegründet, bietet Wiz Software an, die Bedrohungen mit KI in Echtzeit begegnet. Die Kundenliste liest sich exklusiv, auch Google nutzt die Software bisher schon für die Cloud-Sparte. Fun Fact: Letztes Jahr hatte Wiz eine Google-Übernahme für 23 Mrd. Dollar noch abgelehnt – das Warten hat sich offenbar gelohnt.

Ein Lesetipp, der Meta gar nicht gefällt Nicht gerade sorglos hat sich Meta angesichts der bevorstehenden Buchveröffentlichung des Titels „Careless People“ von Sarah Wynn-Williams verhalten. Mit einem Eilantrag und einer PR-Kampagne sollten die Autorin und ehemalige Mitarbeiterin sowie der Verlag eingeschüchtert bzw. das Erscheinen verhindert werden.

Das war gänzlich erfolglos, denn nun sprechen alle über das Buch und es ist in den USA direkt in die Bestseller-Listen eingestiegen. Wir haben es auch schon auf unserem Kindle (was man hat, das hat man, sollte es doch verboten werden), aber noch nicht gelesen. Macht nichts, denn der Social Media Watchblog war wie immer sehr fleißig und hat eine ausführliche Rezension inklusive Sekundärquellen (€) zur Einordnung geschrieben.

Wen die Insights der ehemaligen Facebook-Managerin interessieren – besonders Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg und Joel Kaplan kommen nicht gut weg – sollte sich das als Lektürebegleitung unbedingt anschauen.

KI spielt eine immer größere Rolle im Online Shopping

Und damit dieser Newsletter auf keinen Fall ohne KI daher kommt (auch wenn er zu 100 % selbst geschrieben ist 🤞), hier noch eine spannende News: Laut einer Studie von Adobe spielt KI eine immer größere Rolle im US-amerikanischen Online Shopping.

Der KI-generierte Traffic (also z. B. Besucher*innen von ChatGPT) ist in den vergangenen sechs Monaten um 1200 Prozent gestiegen. Die Quelle schadet der Qualität der Besucher*innen dabei offenbar nicht, eher im Gegenteil: User über KI verweilten länger, sahen sich mehr Unterseiten an und hatten eine geringere Absprungrate. Sie kauften zwar auch mit 9 % geringerer Wahrscheinlichkeit, aber diese Lücke schließt sich schnell. Besonders bei komplexeren Anschaffungen planen mehr und mehr Konsument*innen, KI als Kaufberatung zu nutzen.

Unser Fazit: KI-Traffic spielt im Moment noch eine untergeordnete Rolle im Online Shopping, was seine Größenordnung angeht, aber die Veränderungen im Benutzerverhalten dürften richtungsweisend sein.

Affiliate Marketing Google verschärft Regeln für Chrome-Erweiterungen: Affiliate-Links künftig stärker reglementiert

Nach den Kontroversen rund um die Browser-Erweiterung „Honey“ und den „Money“-Vorfall von PayPal reagiert Google mit neuen Einschränkungen für Chrome-Erweiterungen, die Affiliate-Links einfügen. Diese Änderungen betreffen vor allem Publisher, die weiterhin Affiliate-basierte Geschäftsmodelle betreiben möchten. Ab sofort müssen sie folgende Anforderungen erfüllen:

Das Affiliate-Programm muss im Chrome Web Store, in der Benutzeroberfläche der Erweiterung und vor der Installation klar offengelegt werden.

Nutzer*innen müssen aktiv handeln, bevor ein Affiliate-Link oder -Cookie gesetzt wird.

Der Affiliate-Link muss den Nutzer*innen direkt einen Vorteil verschaffen.

Was bedeutet das jetzt? „Besonders auffällig ist, dass Erweiterungen, die Rabatte anbieten, aber keine funktionierenden Gutscheincodes, nun nicht mehr monetarisiert werden dürfen. Diese Maßnahme dürfte eine Reaktion auf die jüngsten Auseinandersetzungen rund um die Erweiterung ‚Honey‘ sein. Robert Förster, Team Lead Affiliate Marketing

Ziel der Änderungen ist es, Erweiterungen wie VPNs oder AdBlocker zu verhindern, die Affiliate-Links unbemerkt einfügen. Auch wenn diese Maßnahmen grundsätzlich sinnvoll erscheinen, wird erwartet, dass viele unseriöse Gutschein-Erweiterungen mit funktionierenden Codes weiterhin aktiv bleiben. Solche Erweiterungen könnten über Subnetzwerke und Metanetzwerke in den Programmen von Advertisern unbemerkt Performance generieren. Daher sind weitere Schritte seitens Google erforderlich, um diese Praktiken zu stoppen. Advertiser sollten zudem ihre Partnerschaften und eingebundenen Publisher und Metanetzwerke genau im Blick behalten, um das Risiko solcher unseriösen Praktiken zu minimieren.“

Social Media Ciao Faktenchecks, Hallo Community Notes

Seit gestern testet Meta auf Facebook, Instagram und Threads in den USA die Community Notes. Sie ersetzen dort die bisherigen Faktenchecks durch Organisationen und werden in sechs Sprachen zur Verfügung stehen: Englisch, Spanisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Französisch und Portugiesisch.

Wer die anfangs 200.000 registrierten Autor*innen der Community Notes sind, bleibt erstmal geheim. Aber die ausgewählten Personen können Beiträge mit ihren 500 Zeichen langen Anmerkungen versehen, um dazu Kontext zu liefern. Veröffentlicht werden sie aber nur, wenn User mit unterschiedlichen Ansichten die Notes auch als hilfreich bewerten. Ads sind davon ausgeschlossen und die Reichweite von Beiträgen soll von den Community Notes auch nicht beeinflusst werden. Wie gut – oder schlecht – das Konzept insgesamt funktionieren könnte, analysiert ein Artikel auf Platformer genauer.

Social Ads KI-Push für die Zielgruppenansprache auf LinkedIn Die Business-Plattform LinkedIn setzt mittlerweile verstärkt auf KI-gestützte Werbetechnologien: Mit den „Predictive Audiences“ ermöglicht das Unternehmen eine präzise Zielgruppenansprache, vor allem im B2B Marketing. Eine noch granularere Kampagnensteuerung könnt ihr jetzt mit den neuen Funktionen erreichen, die LinkedIn auf den Weg gebracht hat. 👇 Unternehmenslisten: Es können für die eigene Zielgruppenanalyse gezielt Unternehmensaccounts aufgenommen oder ausgeschlossen werden, um B2B-Kampagnen entsprechend der eigenen Branche auszuspielen.

Es können für die eigene Zielgruppenanalyse gezielt Unternehmensaccounts aufgenommen oder ausgeschlossen werden, um B2B-Kampagnen entsprechend der eigenen Branche auszuspielen. Erweiterte Retargeting-Optionen: Eigene Datenquellen können jetzt in die Predictive Audiences mit einfließen, um Kund*innen zielgenauer anzusprechen. PS: Ihr wünscht euch Support für LinkedIn oder euer Social Media Marketing allgemein? 👀 Dann meldet euch bei uns – wir helfen euch gerne!

Web Analytics Microsofts Consent Mode wird verpflichtend Microsoft verschickt aktuell E-Mails dazu, dass ihr Consent Mode ab dem 5. Mai 2025 verpflichtend wird. Der Schritt ist nicht verwunderlich, haben wir ihn für den Consent Mode bei Google bereits letztes Jahr beobachten können. Wenn ihr den Consent Mode für euer Microsoft Ads Tracking bereits letztes Jahr eingerichtet habt, seid ihr auf der sicheren Seite und müsst nichts weiter tun. Für alle anderen ist jetzt bis zum 5. Mai Zeit, die nötigen Schritte umzusetzen. Mit einem Set-up über den Google Tag Manager ist das mit geringen Aufwand erledigt. Eine FAQ Seite zu dem Thema stellt Microsoft hier zur Verfügung.

Und noch ein Lesetipp… Inside Tech Companies US-Journalistin Kara Swisher berichtet seit den 90er Jahren über die amerikanische Tech-Szene und hat alle (wirklich alle!) vom Start-up bis zum Konzern begleitet. Ihr Buch ist eine absolute Leseempfehlung für alle, die schon länger in der Digitalbranche unterwegs sind und bei den ersten Kapiteln direkt ein bisschen nostalgisch werden könnten (Ja, wir erinnern uns noch an den Launch von Google und haben die erste Benutzeroberfläche mit eigenen Augen gesehen … 🥹).

Das Buch ist aber auch für alle etwas, die sich für die Hintergründe interessieren, die die „Tech-Bros“ zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Unterhaltsam, bissig und randvoll mit Insider-Wissen.