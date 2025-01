Wie gestern bekannt wurde, mischt das neueste Google-Update Elon gerade die Suchergebnisse auf. Nein, stopp, da haben wir wohl was durcheinander gebracht. Während wir weiter sehnsüchtig auf „echte“ Online Marketing News warten, dominiert das politische Weltgeschehen unbeeindruckt alle digitalen Sphären. Ob sich das nach der Amtseinführung von Donald Trump am kommenden Montag ändern wird? We doubt it. Und schauen mal, was wird.