POV: Gladiator, Ritter, oder Kind der 80er

Für Aufsehen sorgt gerade ein TikTok-Account, der mit KI-generierten Videos historische Ereignisse aus der Ich-Perspektive zeigt. Die User können so den Ausbruch des Vesuvs in Pompeji beobachten oder begeben sich auf eine nicht ganz so große Reise zurück in die 2000er.