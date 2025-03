Besonders die Wirtschaftsnachrichten fühlen sich zur Zeit nach einer Achterbahnfahrt an. Wir ersparen euch die einzelnen Loopings und fangen mit dem Wichtigsten an: Präsident Trump hat sich einen roten Tesla gekauft! Mehr dazu unten. 🚗 In other news testet Google den neuen AI Mode in der Suche und dürfte damit einen wichtigen Schritt zur vorläufigen Sicherung seiner Marktposition gehen.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … 🤖 die wichtigsten News zum Thema AI, kurz zusammengefasst, 😸 warum das Werbegeschäft auf Reddit Potenziale bietet und 🤳 wie der TikTok Shop frischen Wind in den Onlinehandel bringt.

Entwicklungen & Trends President Trump, die Börsen sind not amused!

Donald Trump löst mit seinen Zöllen-oder-vielleicht-doch-nicht ein weltweites Börsenbeben aus. Weltweit formiert sich Gegenwehr (well played Kanada!) und in den USA steigt die Angst vor Rezession und Inflation. Besonders große Verlierer sind Tesla und Elon Musk. Während die Neuzulassungen von Teslas in Europa um fast 50 % eingebrochen sind, hat Elon Musk seit der Amtseinführung rund 148 Mrd. Dollar an Vermögen verloren. Fair enough – die hat er vor der Amtseinführung auch in kürzester Zeit zugelegt gehabt und ist jetzt immer noch recht reich.

Es ist fraglich, ob Trumps Tesla-Einkauf diese Entwicklung stoppen kann. Auch die Aktienkurse anderer großer US-Tech-Konzerne tauchen gerade ab, wobei Amazon, Google und Meta besonders betroffen sind. Darüber hinaus gibt es hier keine Pointe, sondern nur die Frage, ob die Börse und die offensichtlich nervöse Psychologie der Märkte einen Einfluss auf das Verhalten der Tech-Milliardäre haben wird. What a time to follow the news … fällt uns dazu nur ein.

Wird Alexa endlich (künstlich) intelligent?

Langjährige Alexa-Nutzer*innen jubeln wohl schon angesichts der Nachricht, dass Amazon mit Alexa+ nun auch ein komplexes, KI-gestütztes Modell an den Start bringen wird. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das Ganze basiert auf Anthropic und soll in Amazon Prime enthalten sein.

Dennoch gibt es noch kein Startdatum für Deutschland. Während wir uns hier also weiter mit der störrischen Alexa rumärgern, um auch nur den Radiosender zu wechseln, beobachten wir, wie das Ganze in den USA anläuft (und vor allem funktioniert).

In der Zwischenzeit in China

Der neueste KI-Hype aus chinesischer Quelle war diese Woche Manus, ein „allgemeiner KI-Agent“. Klingt erstmal vielversprechend und nach der Anwendung, auf die eigentlich alle warten. Das Ganze hat mehrere Haken: Zugang gibt es im Moment nur über rare Einladungs-Codes, die Daten werden natürlich im Zweifel nach China geschickt und erste Testberichte fallen eher ernüchternd aus. Was am Early-Access-Stadium liegen kann, aber nicht muss.

Einen sehr guten DeepDive zu den aktuellen chinesischen KI-Initiativen und den verschiedenen daraus entstandenen Modellen gibt es bei F.A.Z. Digitalwirtschaft (€).

Manus, Deepseek, Qwen und mehr: F.A.Z. Digitalwirtschaft gibt einen Überblick.

Suchmaschinen Google rollt als Test den AI Mode aus

Google führt derzeit das Feature „AI Mode“ in seiner Suchfunktion ein, das eine präzisere und kontextbezogene Suche ermöglicht. Der AI-Modus basiert auf einer benutzerdefinierten Version von Gemini 2.0 und unterstützt Nutzer*innen bei komplexen Fragen, die tiefergehende Recherchen, Vergleiche und Argumentationen erfordern. So lassen sich nun auch anspruchsvollere Anfragen stellen, für die zuvor mehrere Suchvorgänge nötig gewesen wären. Google tritt damit den Suchfunktionen anderer KIs, wie Perplexity oder ChatGPT, entgegen.

Wie funktioniert das genau? Nutzer*innen stellen eine Frage an Google, erhalten eine AI-basierte Übersicht und können daraufhin weiterführende Fragen stellen. Der „AI Mode“ wird aktuell in den USA getestet und ist zunächst nur für Google One AI Premium-Abonnent*innen verfügbar. Wie ihr das Feature auch außerhalb der USA testen könnt, hat SEO Südwest beschrieben.

Einblicke in Googles neuen AI Mode (Quelle: Google Blog)

Weitere Infos direkt von Google findet ihr hier. Der Social Media Watchblog geht diese Woche im Detail auf das Thema KI-Suche bei Google ein. Diese Analyse (SparkToro via OMR Daily) zeigt außerdem, dass Google nach wie vor den Suchmarkt dominiert und sich daran kurzfristig auch nichts ändern wird.

Social Ads Reddit: Schnellstes Wachstum der Werbeeinnahmen Reddit verzeichnet auf dem US-Markt einen bemerkenswerten Anstieg seiner Werbeeinnahmen und wird voraussichtlich in diesem Jahr ein Wachstum von über 30 % erreichen, wie ein Bericht von eMarketer zeigt. CEO Steve Huffman führt diesen Anstieg auf die einzigartigen Community-Diskussionen auf der Plattform zurück, die sowohl für Suchmaschinen als auch für KI wertvoll sind. Obwohl die Integration von Werbung in diese authentischen Gespräche eine Herausforderung darstellt, haben einige Marken erfolgreiche Wege gefunden, sich in Reddit-Communities einzubringen. Neue Tools wie Reddit Pro und spezielle Formate für „Ask Me Anything“-Sitzungen (AMA) wurden eingeführt, um Werbetreibende zu unterstützen. COO Jen Wong berichtet von einem breiten Wachstum über verschiedene Werbesektoren hinweg, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Einzelhandel und Technologie.

Social Media „Massive Cyberattacke“ gegen X Nachdem am Montag in einigen Ländern der Onlinedienst X ausgefallen ist und für mehrere Minuten nicht zugänglich war, hat Elon Musk über eine organisierte Cyberattacke berichtet. Mehr als 40.000 Personen hatten in den USA gemeldet, dass die Plattform nicht lädt. X-Inhaber Musk gab zu, dass die Plattform täglich mit Cyberangriffen konfrontiert ist. Der Ausfall der Plattform war diesmal wohl noch mal deutlich umfangreicher.

Der TikTok Shop könnte frischen Wind in den deutschen Handel bringen

Der TikTok Shop startet in diesem Jahr in Deutschland: User können dann direkt in der Video-App bestellen und einkaufen. Unter dem Stichwort „Social Commerce“ wird die App zukünftig also noch stärker Unterhaltung mit Shopping kombinieren und virale Trends auch in Deutschland in direkte Kaufimpulse verwandeln. Eine umfangreichere Analyse dazu findet ihr bei F.A.Z. Digitalwirtschaft.

Fund der Woche

Der Artikel „Mapped: The Most Walkable Cities in the World“ präsentiert eine Karte der 20 fußgängerfreundlichsten Städte weltweit, basierend auf der durchschnittlichen Gehzeit zu wichtigen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Restaurants und Geschäften. Die Daten stammen aus einer Studie von Wissenschaftler*innen und dem Economist. Auffällig ist, dass europäische Städte die Liste dominieren. Könnt ihr die ersten Plätze bestätigen? 👇