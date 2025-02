Aus der Welt der ganz soliden Online Marketing News können wir berichten, dass es mal wieder um Cookies geht, genauer gesagt um die Cookie-Banner auf Websites. TikTok ist zurück in den amerikanischen App Stores und wir geben euch noch ein paar Last-Minute-Informationen für die Bundestagswahl an die Hand und beleuchten rechte Symbolik im Internet.

Diese Woche erfahrt ihr … 🌍 Was ein „one-time global prompt“ ist 🕵️ Welche Accounts bei der Aufklärung gegen Rechts helfen 📢 Wer versucht, im deutschen Wahlkampf mitzumischen

ENTWICKLUNGEN & TRENDS Wahlkampf, but make it international

Nur noch wenige Tage trennen uns von der Bundestagswahl und die Nachrichtenlage ist aufgeheizt. Neben den üblichen Wahlkampfscharmützeln mischen auch internationale Akteure kräftig mit. Zuletzt der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende mit dubiosen Aussagen unter anderem zur Meinungsfreiheit für Furore sorgte und sich danach mit AfD-Kandidatin Alice Weidel traf. Für die anderen Parteien hatte er keine Zeit. Der Social Media Watchblog hat weitere Details dazu und sich zudem die Mühe gemacht, die Wahlprogramme der Parteien auf ihren Gehalt bezüglich Social Media zu untersuchen – absolute Leseempfehlung!

In other News hat Elon Musks KI-Startup xAI sein neues Sprachmodell Grok 3 vorgestellt, das angeblich mit GPT-4o und Deepseek mithalten kann. Verfügbar ist es zunächst für Premiumnutzer von X. Perplexity legt mit Deep Research nach und spricht mit dem neuen Modell alle Nutzer*innen an, die tiefgreifende Recherchen durchführen und dabei auch Quellenangaben benötigen.

Die Diskussionen um europäische Investitionen in KI gehen unterdes hitzig weiter und sehr viel dürfte hier auch vom Ergebnis der Bundestagswahl und der künftigen Regierungskoalition abhängen.

SOCIAL MEDIA Aufklärung gegen Rechts auf Social Media: wie ihr rechte Inhalte erkennt und was ihr dagegen tun könnt

Die Verbreitung rechtsextremer Inhalte im Netz ist eine große Herausforderung für die Demokratie. Durch die Kombination aus subtiler Symbolik, Plattformwechseln und Desinformation gelingt es rechten Gruppen auf Plattformen wie TikTok, ihre Ideologie weitreichend zu verbreiten: auf unserem Blog geben wir euch einen Einblick, welche Praktiken verwendet werden und was ihr dagegen tun könnt.

Es liegt an uns allen, durch Aufklärung, digitale Zivilcourage und die Forderung gesetzlicher Maßnahmen entgegenzuwirken und das Netz nicht den Hetzer*innen zu überlassen. Nur so schaffen wir ein Internet, das für alle sicher und offen ist. Mit Blick auf die Bundestagswahl am Sonntag möchten wir euch folgende Accounts empfehlen, die mit gutem Beispiel vorangehen und sich aktiv für Aufklärung gegen Rechts einsetzen:

keine.erinnerungskultur : Aufklärung zum Thema Holocaust und rechter Symbolik/Wording

: Aufklärung zum Thema Holocaust und rechter Symbolik/Wording amadeuantoniofoundation : Aufklärung und Projekte gegen Rechtextremismus, Rassismus, Antisemitismus

: Aufklärung und Projekte gegen Rechtextremismus, Rassismus, Antisemitismus fabiangrischkat : Aufklärung gegen Rechts, fürs Klima & besonders aus dem Bereich LGBTQIA+, Initiator des queeren #stolzmonats

: Aufklärung gegen Rechts, fürs Klima & besonders aus dem Bereich LGBTQIA+, Initiator des queeren #stolzmonats campact.de: Aufklärung gegen rechte Parteien und Demokratiefeinde

Susanne Siegert klärt in ihren Instagram und TikTok Accounts keine.erinerungskultur über den Holocaust auf

SOCIAL MEDIA EU-Kartellstreit: Meta öffnet Facebook Marketplace für Konkurrenten

Meta öffnet seinen Facebook Marketplace für Konkurrenten wie Ebay Kleinanzeigen, nachdem die EU-Kommission eine Strafe von 798 Millionen Euro verhängt hat, weil Meta seinen eigenen Dienst bevorzugt hatte. Trotz Einspruchs führt Meta das „Facebook Marketplace Partner Program“ ein, das es Drittanbietern im Europäischen Wirtschaftsraum ermöglicht, ihre Angebote auf Facebook Marketplace zu präsentieren.

TikTok wieder als Download in den US-App-Stores verfügbar

Apple und Google haben TikTok nach fast einem Monat wieder in ihren US-amerikanischen App Stores verfügbar gemacht, nachdem US-Justizministerin Pam Bondi versicherte, dass den Unternehmen keine rechtlichen Konsequenzen drohen. Präsident Donald Trump stellte zudem eine weitere Verlängerung der Frist für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok in Aussicht.

WEB ANALYTICS Neues aus der Welt der Cookie Banner – „one-time global prompt“ coming?

Es steht außer Frage, dass Cookie-Banner aus Sicht der Nutzer*innen nervig sind. Das sieht auch die Bundesregierung so und hatte bereits Ende letzten Jahres eine Verordnung auf den Weg gebracht, die “Cookie-Banner reduzieren” und das “Nutzererlebnis im Internet verbessern” soll. Nachdem auch der Bundesrat das Gesetz bereits gebilligt hat, könnte es noch in diesem Frühjahr in Kraft treten.

Passend dazu scheint Anthony Chavez, Googles Vizepräsident der Privacy Sandbox, nun einen ersten Hinweis auf die Zukunft von Third-Party Cookies in Chrome gegeben zu haben. Laut Ad Exchanger nannte er es einen “one-time global prompt”. Damit will Google die Nutzer-Einwilligung zu Third-Party Cookies wohl künftig auf Browser- bzw. Konto-Ebene einholen.

Was bedeutet das konkret? Hinsichtlich des neuen Gesetzes der Bundesregierung bleibt abzuwarten, welche Lösung klassische Consent Management Anbieter hierfür voraussichtlich auf den Markt bringen werden. Googles “one-time global prompt” könnte dagegen massive Auswirkungen auf Cross-Site Tracking und Remarketing haben (Stichwort und Worst Case Szenario “global opt-out”). Um eines der größten Missverständnisse zu vermeiden: es geht um Third-Party Cookies, d. h. euer First-Party (Conversion) Tracking auf der eigenen Website ist davon nicht betroffen (u. a. Google Ads, GA4, Meta und Affiliate Tracking). Ob und wann der „one-time global prompt“ kommt, ist aber völlig unklar. Wir erinnern uns: vor gar nicht allzu langer Zeit wollte Google Third-Party Cookies abschaffen, hat damit für viel Wirbel gesorgt und schlussendlich wurde daraus – nichts 😉

Lesetipps

