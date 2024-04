Web Analytics News Q1 2024: die größten Missverständnisse rund um den Chrome Phase-out der Third-party Cookies – kurz & knapp aufgeklärt

Conversions heißen jetzt Key Events in Google Analytics 4 (GA4). Außerdem haben der Phase-out der Third-party Cookies in Chrome und Googles Consent Mode Version 2 die Webanalyse-Welt im ersten Quartal diesen Jahres nicht losgelassen. Mehr Details erfahrt ihr hier!

Google News

Im Zusammenhang mit dem Phase-out der Third-party Cookies in Chrome geistern leider einige Informationen durch das Internet und Social Media, die aktuell zu Missverständnissen führen. Daher wollen wir die Neuigkeit aus unseren letzten News hier noch einmal aufgreifen.

Die größten Missverständnisse kurz & knapp aufgeklärt:

Stichwort „Cookieless“ Tracking: Dieser Begriff hat erstmal nichts mit dem Phase-out zu tun. Cookies bleiben. Google Analytics nutzt First-party Cookies zum Tracking eurer User, ebenso wie das Google Ads Conversion Tracking und der Facebook Pixel, um nur ein paar klassische Beispiele zu nennen.

Dieser Begriff hat erstmal nichts mit dem Phase-out zu tun. Cookies bleiben. Google Analytics nutzt First-party Cookies zum Tracking eurer User, ebenso wie das Google Ads Conversion Tracking und der Facebook Pixel, um nur ein paar klassische Beispiele zu nennen. First-party vs. Third-party: Vom Phase-out sind Third-party Cookies betroffen, also solche, die für Cross-site Tracking und Remarketing genutzt werden. Das sind also auch die Bereiche, die betroffen sein werden und nur diese.

Vom Phase-out sind Third-party Cookies betroffen, also solche, die für Cross-site Tracking und Remarketing genutzt werden. Das sind also auch die Bereiche, die betroffen sein werden und nur diese. Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten? Die kurze Antwort lautet: gar nicht – oder sagen wir, fast nicht. Dieses Thema muss von den Marketing-Plattformen selbst gelöst werden, z. B. Google und Facebook. Allerdings werden gehashte personalisierte Informationen eurer Nutzer*innen, die ihr ggf. mitsendet, zukünftig bedeutsamer für das Conversion Tracking. Nicht umsonst pusht Google die Enhanced Conversions, bei denen die gehashte E-Mail Adresse beim Conversion Tracking mitgesendet wird.

Die kurze Antwort lautet: gar nicht – oder sagen wir, fast nicht. Dieses Thema muss von den Marketing-Plattformen selbst gelöst werden, z. B. Google und Facebook. Allerdings werden gehashte personalisierte Informationen eurer Nutzer*innen, die ihr ggf. mitsendet, zukünftig bedeutsamer für das Conversion Tracking. Nicht umsonst pusht Google die Enhanced Conversions, bei denen die gehashte E-Mail Adresse beim Conversion Tracking mitgesendet wird. Ist Serverside Tracking die Lösung? Diese Frage kann mit einem ganz klaren „Nein“ beantwortet werden. Serverside Tracking gibt euch die Hoheit über eure Daten im First-party Context – nicht beim Thema Third-party. Ihr interessiert euch für Serverside Tracking und wollt wissen, was die richtigen Gründe dafür sind? Dann lasst euch das Thema von uns in unserem kostenfreien Webinar erklären. 😉

Auch bei unserem zweiten Thema handelt es sich um ein Update, und zwar zur Google Consent Mode Version 2. Kurz zur Erinnerung, Google hat zwei neue Parameter beim Tracking eingeführt:

ad_user_data: schickt die Einwilligung an Google zur Verwendung der Daten zu Marketing-Zwecken. Die Einwilligung ist erforderlich zur Verwendung von Enhanced Conversions und um GA4 mit Google Ads zu verknüpfen.

schickt die Einwilligung an Google zur Verwendung der Daten zu Marketing-Zwecken. Die Einwilligung ist erforderlich zur Verwendung von Enhanced Conversions und um GA4 mit Google Ads zu verknüpfen. ad_personalization: schickt die Einwilligung an Google zur Verwendung der Daten für personalisiertes Marketing, z. B. beim Remarketing.

Was hat sich geändert? Seit unserer letzten Auslese gibt es drei Updates:

1. Ihr könnt in GA4 überprüfen, ob der Consent Mode Version 2 bei euch implementiert ist. Geht hierzu in die Verwaltung, dann auf „Datenstreams“ und wählt euren Datenstrom aus. Dann gelangt ihr – jetzt neu 🎉 – zu folgender Übersicht:

2. Der Parameter ad_user_data spiegelt automatisch den Wert für ad_storage – sofern ihr ad_user_data nicht manuell übergebt oder euer Consent Tool das tut.

3. Google hat bisher inoffiziell angekündigt, dass der Consent Mode im Laufe des Jahres auch für das Conversion Tracking verpflichtend werden soll.

Es lohnt sich also, die korrekte Implementierung sicherzustellen und ggf. noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ihr braucht Hilfe dabei? Unser Team hilft euch gerne! 🙂

Google Analytics 4

Goodbye Conversions, hello Key Events!

Google rollt aktuell die Key Events in GA4 aus. Im Grunde ist es eine Umbenennung der „Conversions“ in „Key Events“. Das heißt, überall, wo ihr bisher eure Conversions gefunden habt, stehen künftig „Key Events“. Und genauso wie ihr relevante Events als Conversions markiert habt, könnt ihr nun Events als „Key Events“ markieren. Sobald die Key Events in eurer GA4 Property ausgerollt wurden, informiert euch Google in mehreren Schritten über die Änderungen:

Ziel ist es offenbar, die Key Events in GA4 namentlich besser von den in Google Ads erstellten Conversions abzugrenzen. Oder anders ausgedrückt: die alten Conversions in GA4 heißen nun Key Events. Conversions, die ihr in Google Ads basierend auf Key Events erstellt habt, erscheinen in GA4 unter Werbung als Conversions.

Primäre Channelgruppe

Wer eine benutzerdefinierte Channelgruppe in GA4 angelegt hat und diese bisher in jedem Bericht aufs Neue als primäre Dimension auswählen musste, für den gibt es jetzt die primäre Channelgruppe. Per default ist die Standard-Channelgruppe die primäre Channelgruppe:

Ihr könnt aber unter „Verwaltung“ und „Channelgruppen“ eure eigene benutzerdefinierte Channelgruppe zur primären machen. Diese wird dann in allen relevanten Berichten als primäre Dimension angezeigt, sehr praktisch also!

Bedacht werden sollte nur, dass in der primären Channelgruppe keine historischen Daten zu sehen sind. Ihr solltet diese also nicht zu oft ändern.

Webinar

Inbound Marketing auf CRM-Basis für Agenturen

Zuletzt noch ein Webinar-Tipp unsererseits: der Datenbestand eurer Kund*innen ist aufgeräumt, die Marketing Funnel sind sauber durchgeplant und die Kampagnen laufen mehr oder weniger stabil, aber … was machen eigentlich eure eigenen Daten? Viele Agenturen berücksichtigen oft selbst nicht, was sie ihren Kund*innen verkaufen, weil z. B. Zeit und Kapazitäten fehlen.

In unserem nächsten Webinar am kommenden Mittwoch, den 17. April, um 10 Uhr zeigt euch unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg gemeinsam mit Alexander Schenk, Specialist Business Development & Affiliate Marketing, wie ihr mit einem CRM wie Hubspot euren Datenbestand in ein sauberes CRM verwandelt und damit Sales und Inbound Marketing Kampagnen aufbaut – jetzt kostenlos anmelden.