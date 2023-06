Social Ads Auslese Juni 2023

Im Juni drehte sich im Bereich Social Media Advertising alles um neue Ad-Formate und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Pinterest hat direkt ein ganzes Paket an neuen Anzeigenformaten veröffentlicht. LinkedIn und TikTok nehmen sich ein Beispiel an ChatGPT und unterstützen Werbetreibende zukünftig mit einer KI beim Texten und der Kreation von Anzeigen. Alle Details gibt es wie immer in unserer Auslese.