10 Wins & Fails | Ocean Spray & Ehrenpflegas

Marketing des 21. Jahrhunderts geht es um Mehrwert. Der User will nicht noch ein Produkt – Er will neues Wissen, eine Vision, oder einfach unterhalten werden. Letzterem Wunsch kommen Marken heute mit sogenannten „Branded Entertainment“ Formaten nach – Mit Webserien, Musikvideos oder Influencer-Koops steht das Entertainment im Vordergrund, die Brand kommt an zweiter Stelle.

In dieser Folge Wins & Fails zeigen Steffen und Max euch anhand von zwei Beispielen, wie Branded Entertainment funktionieren kann – oder nach hinten losgeht.

Steffen spricht zunächst über Ocean Spray, die einen TikTok Hype genau zum richtigen Zeitpunkt erkannt haben – und Max beleuchtet Ehrenpflegas, eine Webserie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und die Jugend. Sie wollten die Ausbildung in der Pflege porträtieren – und provozieren einen Shitstorm auf Twitter.

Hört mehr in der neuen Folge Wins & Fails.



Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ und „Wins & Fails“ findet ihr auf: