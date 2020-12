13 Wins & Fails | Weihnachtsspecial

Alle Jahre wieder scheuen Marken keine Budgets, um uns mit Hochglanz-Produktionen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Harmonie, Liebe und vor allem Konsum an Weihnachten sind. Irgendwie auch klar: Der Anteil des Weihnachtsgeschäfts am Gesamtumsatz im Einzelhandel liegt bei knapp 20%. Von den meisten Kampagnen sind Aileen und Max allerdings echt enttäuscht. Mit Ausnahme eines glorreichen Wins wird diese Folge zum unterhaltsamen Marken-Roast mit spannenden Takeaways. Denn aus Fehlern lernt man am meisten. Reinhören lohnt sich!

