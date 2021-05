27 Wins & Fails | The Female Company & Dove

Schon mal was von Nakeducation gehört? Unsere beiden Podcast-Hosts Max und Aileen durchleuchten in dieser Wins & Fails-Folge die Beauty-Kampagnen von The Female Company und Dove für euch. Was dabei alles zum Thema Body Positivity, realitätsferne Werbestereotypen und Akt-Zeichnungen zu Tage kommt, erfahrt ihr direkt hier im Podcast.

Jetzt reinhören – überall da, wo’s Podcasts gibt!

