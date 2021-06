31 Wins & Fails – ein neuer Stern am Social Media Himmel?

There’s a new network in town: Mit Poparazzi machst du keine Selfies, sondern setzt deine FreundInnen in Szene. Ist es mit dieser altruistischen Mechanik möglich, Social Media zu revolutionieren? Steffen und Max diskutieren davon ausgehend, wie neue Social Media Netzwerke sich auch heute durchsetzen können und ob neben den Großen überhaupt noch Platz ist. Spoiler: Sie sind optimistisch. Außerdem geht’s diesmal um Amazon’s MGM-Deal und Airbnb’s Zukunft nach der Pandemie. Seid gespannt!

Jetzt reinhören – überall da, wo’s Podcasts gibt!

Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ und „Wins & Fails“ findet ihr auf: