Die Marketing-Branche ist voller theoretischer Konstrukte – doch nicht jede Theorie ist stichhaltig. Am Beispiel von Nudging und Polarisierung diskutieren Steffen und Max diese Woche bei Wins & Fails, ob sich Lehrbuch-Inhalte so einfach in die Praxis umsetzen lassen oder nicht. Reinhören lohnt sich!

