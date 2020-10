8 Wins & Fails 8 | Lemonaid & Tony’s Chocolonely

Zweihundertmillionen Tonnen Zucker – Diese immense Masse ist allein im Geschäftsjahr 2019/20 von Nordzucker, einem der größten deutschen Zuckerproduzenten, an die Lebensmittelindustrie gegangen.

Er steckt in allem, was uns gut schmeckt: Süßwaren, Fertiglebensmittel und Getränke. Übergewicht und Diabetes bedrohen als Folgeerscheinung unsere Gesundheit. Auch die Produktionsbedingungen diverser Lebensmittel gehen oft zu Lasten von Mensch und Umwelt. Marketer stehen deshalb vor einem Dilemma zwischen sozialer Verantwortung und Gewinnerzielung.

In dieser neuen Folge Wins & Fails , einer Verklickt & Zugenäht Produktion, gehen Max und Aileen den Werbekampagnen zweier Social StartUps der Food & Beverage Branche auf den Grund. Freut euch auf schokoladige Aussichten, verantwortungsbewusste Kampagnen und der Suche nach einer Antwort auf die Frage: wie viel Zucker braucht Limonade wirklich? Jetzt reinhören!

