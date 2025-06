Google-Ads-Hilfe: Liste mit negativen Keywords anlegen

Zu einem gut ausgebauten Google-Ads-Account gehören negative (oder ausschließende) Keywords dazu. Sie verhindern bei bestimmten Suchanfragen eine Anzeigenschaltung. Vorab müssen diese ausschließenden Keywords von Werbetreibenden definiert und im Konto eingepflegt werden. Kommen diese Keywords dann in einer Suchanfrage vor, wird keine Anzeigenschaltung ausgelöst. So dienen negative Keywords dazu, Kosten zu sparen und irrelevanten Traffic zu verringern. In diesem Beitrag verraten wir euch, wie ihr bei dabei vorgeht.