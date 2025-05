Google Marketing Live 2025: Die wichtigsten Insights

Am 21. Mai 2025 hat Google im Rahmen des jährlichen Google Marketing Live-Events wieder die neuesten Entwicklungen und Innovationen rund um Google Ads, Shopping und Performance-Kampagnen vor Ort in Dublin präsentiert. Was unserem SEA Team dabei auffiel (wie auch nicht anders zu erwarten war): der Fokus auf KI und Video. Wir fassen euch zusammen, was ihr vom Event wissen solltet.