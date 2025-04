Projecter ist Google Premium Partner 2025! ­čÄë Die enge Zusammenarbeit der letzten Jahre mit Google k├Ânnen wir somit fortsetzen und freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zu den f├╝hrenden 3 % der Google-Partner in Deutschland zu geh├Âren, die f├╝r Ihre Expertise im Bereich SEA diesen Status erhalten haben.

Google Partner werden unterschiedlich eingestuft: als Mitglieder, Partner oder Premium-Partner. Der exklusive Premium-Status ist den Top 3 % der Unternehmen des jeweiligen Landes vorbehalten. Dadurch profitieren die Kund*innen unserer SEA-Leistungen von den umfassendsten Google-Programmvorteilen und -Services, ├╝ber die wir bei Projecter als Premium-Partner verf├╝gen. Dazu z├Ąhlen z. B.:

Produktschulungen und Zertifizierungen: ├ťber verschiedene Schulungen und Zertifizierungen k├Ânnen wir sicherstellen, immer auf dem neuesten Stand zu sein und somit die Google Best Practices zu kennen und einsetzen zu k├Ânnen.

Betaversionen von Google-Produkten: Wir haben immer Zugang zu den neuesten Betaversionen der Produkte ├╝ber kontinuierlich zusammengefasste Berichte. Projecter ist 2025 erneut Google Premium Partner.

Werbeangebote: Mit Werbeangeboten von Google k├Ânnen wir die Werbebudgets von Neukund*innen mit Google-Ads-Werbeguthaben erh├Âhen.

Erweiterter Support: F├╝r eine noch bessere Unterst├╝tzung sind wir pers├Ânlich mit Google-Ansprechpartner*innen im Austausch.

Die M├Âglichkeit zur Teilnahme an Google Live Events erm├Âglicht es uns au├čerdem immer up to date zu bleiben und direkt von Neuerungen und relevanten Launches zu erfahren.