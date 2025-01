Google Ads

Neuer Aktionstyp im Google Merchant Center

Google hat einen neuen Aktionstypen über das Merchant Center vorgestellt. Die neue Option heißt Sales Events (deutsch: Verkaufsereignisse) und erfordert lediglich einen Titel, das Start- und Enddatum der Aktion, eine Landingpage und optional eine Produktkategorie. Es können auch Bilder und Videos hochgeladen werden, um die Leistung der Verkaufsveranstaltung zu verbessern.

Hoffentlich steht uns der neue Aktionstyp zum nächsten Black Friday zur Verfügung, um diesen Jahresabschnitt entspannter bewältigen zu können. Aktuell ist die Option nur in den USA und für organische Shoppingergebnisse verfügbar.

Sales Events im Google Merchant Center (Quelle: Dario Zannoni auf LinkedIn)

Auszuschließende Keywords in Performance Max

Die auszuschließenden Keywords für Performance-Max-Kampagnen haben endlich Beta-Status erhalten, sodass sie hoffentlich bald auch in unseren Accounts zu finden sein werden. Die Option ermöglicht es uns, für den Kampagnentypen negative Keywords zu hinterlegen, was bisher nur umständlich über den Google Support möglich war. Wir freuen uns schon darauf, nicht mehr ständig nach dem aktuellen Formular für den Keyword-Ausschluss suchen zu müssen.

Der Ausschluss wird nur auf Such- und Shopping-Inventar angewendet. Listen mit auszuschließenden Keywords können auch weiterhin nicht für Pmax-Kampagnen genutzt werden.

Video-Assets in Suchkampagnen

Google Ads testete im Dezember Video-Assets in Suchkampagnen als Pilotprojekt in einer sehr kleinen Anzahl von Konten. Es kursieren leider keine Screenshots von dem Test, aber bei Microsoft Ads können Video-Erweiterungen bereits genutzt werden.

Video-Erweiterungen bei Bing (Quelle: Microsoft Ads-Hilfe)

Ein neuer KI-Report

Google arbeitet an weiteren KI-Tools, die die Account-Arbeit vereinfachen sollen. So wurde ein neues KI-Berichtstool gesichtet, mit dem über Fragen einfache Berichte generiert werden können. Es gibt leider noch keine Informationen darüber, wann und für welche Werbemärkte das Tool verfügbar gemacht wird.

(Quelle: Menachem Ani auf X)

Erweiterter Brand Report

Google Ads führt im Bereich Insights einen neuen Brand-Bericht ein, um die Markenreichweite und -wirkung bei Video-, Demand-Gen- und Display-Kampagnen zu bewerten. Die Wirkung kann auf Basis von Altersgruppen, Gender und weiteren demografischen Eigenschaften analysiert werden.

Such-, Shopping-, und Performance-Max-Kampagnen können mit dem Bericht nicht analysiert werden. Außerdem sind mindestens 10.000 Impressionen pro Kampagne nötig, damit Google genug Daten hat, um den Bericht zu erstellen. Der Rückblick ist auf 92 Tage begrenzt.

Der Markenbericht im Google Ads Interface (Quelle: Search Engine Land)

Kundenabgleich in Google Analytics

Seit Dezember sind Kundenabgleichslisten in Google Analytics als Beta verfügbar. Für Werbekonten, die kein Google-Ads-Tracking nutzen, ergeben sich auf diesem Weg neue Möglichkeiten, Google Ads mehr Zielgruppeninformationen an die Hand zu geben.

Kundenabgleichslisten sind eine der Zielgruppenlösungen, die Google seit einiger Zeit stärker bewirbt und die Datenverluste durch datenschutzfreundlichere Browsereinstellungen zumindest etwas abfedern können.

Webinar

Last Click war gestern: Attribution in Google Analytics 4 verstehen

Neues Jahr, neues Wissen: wir haben diesmal wieder einen Webinar-Tipp für euch. In unserer ersten Session am Donnerstag, den 23. Januar 2025, um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Unsere Projecter-Kolleg*innen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, und Franziska Heß, Specialist Web Analytics, tauchen mit euch ein in das Thema Attribution und erklären euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Also meldet euch jetzt kostenlos an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

Amazon Ads

Neue Möglichkeiten bei den Gebotsanpassungen

Bis zum Ende des letzten Jahres war es uns bei Amazon Ads in Sponsored-Products-Kampagnen nur möglich, für den B2C-Bereich der Suche Gebotsanpassungen für drei Platzierungsoptionen zu hinterlegen. Seit Ende des Jahres können wir Gebote für Amazon-Business-Platzierungen hinterlegen. Hier gibt es nur eine Platzierungsoption, aber diese bietet einen klitzekleinen Einblick in den B2B-Bereich der Suche.

B2B-Gebotsanpassung im Amazon-Ads-Interface

Außerdem haben wir eine Beta-Version für Gebotsanpassungen in Sponsored-Brands- und Sponsored-Brands-Video-Kampagnen gesichtet. Diese bietet uns aktuell aber nur die Möglichkeit, eine Gebotsanpassung zu hinterlegen. Wer braucht schon KPIs, um zu analysieren, welche Anpassung sinnvoll wäre …