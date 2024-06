Neue Werbeformate in Google Ads, ein neues Interface bei Microsoft und neue KI-generierte Bilder bei Amazon: alles neu macht der Mai, wohl auch bei den Plattformen! Als Google Premier Partner 2024 haben wir außerdem – sowohl direkt vor Ort in Dublin als auch online per Livestream – die Neuerungen auf der Google Marketing Live verfolgt. Die wichtigsten Updates haben wir euch in unseren SEA News zusammengefasst.

Google Ads

Am 21. und 22. Mai fand in diesem Jahr die Google Marketing Live in Dublin statt: Wir freuen uns, als Google Premier Partner 2024 diesmal wieder vor Ort dabei gewesen zu sein. Die komplette Übersicht aller Neuigkeiten findet ihr wie gewohnt auf der Google-eigenen Homepage, doch wir wollten es uns nicht nehmen lassen, hier kurz ein paar unserer Top-Meldungen für euch aufzuführen.

​​Profit-Optimierung für Shopping: Hinterlegt in euren Shopping- und Performance-Max-Kampagnen bald auch Umsatzziele, um auf die profitabelsten Transaktionen zu optimieren und das Budget noch effizienter einzusetzen.

Hinterlegt in euren Shopping- und Performance-Max-Kampagnen bald auch Umsatzziele, um auf die profitabelsten Transaktionen zu optimieren und das Budget noch effizienter einzusetzen. Lookalike Segmente in DemandGen-Kampagnen: Lookalike Segmente können nun schon benutzt werden, wenn sie aus nur 100 Nutzer*innen bestehen. Vorher lag diese Grenze bei 1.000 Nutzer*innen. So können also schon früher ähnliche Konsumentengruppen, passend zur laufenden Kampagne, gefunden werden.

Lookalike Segmente können nun schon benutzt werden, wenn sie aus nur 100 Nutzer*innen bestehen. Vorher lag diese Grenze bei 1.000 Nutzer*innen. So können also schon früher ähnliche Konsumentengruppen, passend zur laufenden Kampagne, gefunden werden. Placement Report für YouTube in Performance Max: Die Blackbox soll wieder ein bisschen geöffnet werden, und bald soll es nun auch möglich sein, den YouTube-Placement Report in Performance-Max-Kampagnen unter die Lupe zu nehmen. Generell soll für alle KI-gestützten Kampagnen mit Video-Anteil das Placement-Reporting verbessert werden.

Die Blackbox soll wieder ein bisschen geöffnet werden, und bald soll es nun auch möglich sein, den YouTube-Placement Report in Performance-Max-Kampagnen unter die Lupe zu nehmen. Generell soll für alle KI-gestützten Kampagnen mit Video-Anteil das Placement-Reporting verbessert werden. Besser Bilderstellung mittels KI: Verschiedene Funktionen sollen bald in Google Ads erscheinen, um die bereits angekündigte Bild-Erstellung in Kampagnen auf ein neues Level zu bringen. So wird es mehr Möglichkeiten geben, das Corporate Design stärker in erstellte Creatives einzubringen, erstellte Bilder anzupassen und zu verbessern sowie durch passende Referenzen das Endergebnis selbst besser bestimmen zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema KI einmal wieder im Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung stand und die meisten neuen Funktionen auch darauf basieren. Allerdings bleibt es für uns Werbetreibende im EMEA-Bereich wie gewohnt spannend, wann die Features auch in unseren Konten zur Verfügung stehen werden.

Eindrücke von der Google Marketing Live 2024: für unser SEA Team waren Christin und Michèle vor Ort.

Drei neue Werbeformate entdeckt

Uns sind in den letzten Wochen insgesamt drei (!) neue Werbemöglichkeiten untergekommen, die wir euch zeigen wollen. Wir starten im Shopping-Bereich: Hier sollen die Werbeanzeigen nun um einiges immersiver werden, um beim Kaufprozess neue Anreize mitgeben zu können. Es besteht die Chance, kurze Videos in Shopping-Anzeigen in der Google-Suche aufzunehmen, um diese bspw. bei der Suche nach neuen Artikeln in Bewegung zu zeigen. Außerdem kann man in diesem neuen Tab auch mit Videos interagieren und verwandte Produkte entdecken.

Zusätzlich soll eine virtuelle Anprobe von Artikeln, die durch Shopping-Ads ausgespielt werden, möglich sein. So können sich diese Produkte an verschiedenen Personen und somit auch an unterschiedlichen Körpertypen angesehen werden.

Zuletzt gibt es eine Funktion, die bisher Schuhen in der Shopping-Ausspielung vorbehalten sein soll. Im 3D-Schuh-Spin können die Produkte aus allen Winkeln betrachtet werden, um für noch mehr Immersion zu sorgen. Somit tut sich also einiges im Shopping-Bereich, um potenziellen Kund*innen viele neue, visuelle Anreize zu geben.

Weiter geht es in der Suche: Hier ist uns ein komplett neues Werbeformat aufgefallen, welches schon seit mehreren Wochen in diversen Screenshots im Internet kursiert. Eine offizielle Meldung dazu gibt es von Google noch nicht, bisher wird dieses Format als Ad Cards bezeichnet. Dabei werden Suchergebnisse nicht als reiner Text inkl. Erweiterungen ausgespielt, sondern durch einen Rahmen vom Rest der Landingpage abgetrennt. Die Ads sind außerdem teilweise scrollbar, vergleichbar mit Karussell-Anzeigen. Dabei gibt es mittlerweile verschiedene Versionen dieser Karten, sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Format.

Zuletzt reihen sich die Pausen-Ads in YouTube-Kampagnen in die neuen Werbeformate ein. Diese wurden bisher einige Zeit getestet und sollen nun wahrscheinlich dauerhaft etabliert werden. Die neuen Anzeigen erscheinen dann, wenn User ein Video pausieren. Die genaue Ausgestaltung der Ads ist noch unklar, insbesondere, auf welchen Geräten man diese in Zukunft wiederfinden kann und wie lange die Werbung dauern kann. Bisher wurde dieses Format exklusiv auf Smart-TVs getestet, wo Google positive Effekte mit der Ausspielung feststellen konnte. Vor allem die Markenpräsenz soll durch dieses neue Format gesteigert werden.

Microsoft Ads

Ein neues Interface

Im Mai gab es einen großen optischen Unterschied in den Microsoft-Ads-Konten. Hier wurde ein komplett neues Interface ausgerollt, das bisher nur in vereinzelten Accounts als Beta zur Verfügung stand. Microsoft selbst beschreibt die Oberfläche als verschlankt, modern und einfacher, um so eine bessere Nutzererfahrung zu ermöglichen. Vor allem der Import von bereits bestehenden Kampagnen aus anderen Plattformen oder das Erstellen von Performance-Max-Kampagnen soll nun leichter umzusetzen sein.

Hinzu kommen neue Ansichten, wie eine Übersichts-Seite oder das Kampagnen-Diagnose-Panel. Und auch der Copilot, der KI-Assistent für Microsoft Ads, wurde nun als elementarer Bestandteil in die Oberfläche integriert.

Ein Beispiel des neuen Microsoft Interfaces (Quelle: Microsoft)

Kompletter Roll-out des Copiloten

Apropos Copilot: Dieser wurde nun plattformweit ausgerollt und soll für alle Werbetreibenden die Nutzung von Microsoft Ads effizienter und einfacher machen. Der KI-Assistent verfügt dabei über drei Kernfähigkeiten: Im Konversations-Chat kann mit dem Copiloten gechattet werden, um sofort Antworten auf fachliche Fragen zu bekommen, Strategien zu entwickeln oder die Benutzeroberfläche besser zu navigieren.

Außerdem können bei der Kampagnenerstellung Bild- und Textvorschläge auf Basis der Ziel-URL generiert werden, die den Kreationsprozess neuer Kampagnen verkürzen können. Zusätzlich lassen sich auf diese Weise auch komplett neue Bilder mit Hilfe von Prompts erstellen. Auch diese erleichtern die Kampagnenerstellung bei visuellen Ad-Typen stark.

Amazon Ads

KI-generierte Bilder

Nachdem wir es schon auf anderen Plattformen verfolgen durften, zieht Amazon Ads jetzt auch mit KI-generierten Bildern nach. Genauer gesagt steht die Beta aktuell in einigen Konten für die Kampagnen-Typen Sponsored Display und Sponsored Brands zur Verfügung. Hier kann man während oder nach der Kampagnenerstellung einzelne Produkte auswählen, deren Produktbilder dann durch künstliche Intelligenz verbessert werden. Außerdem kann man so auch verschiedene Versionen der Bilder erstellen oder Produkte auf Bildern komplett austauschen. Amazon lässt durch optimierte Kreativ-Assets auf bessere Klickraten und einen höheren ROI hoffen.

Mehr News

Search Benchmarks 2024

Ihr checkt auch gerne regelmäßig, wie die SEA-Benchmarks in verschiedenen Branchen liegen? Wir auf jeden Fall. So erhalten wir spannende Einblicke in die Performance verschiedener Industrien und wir können die Zahlen mit unseren Konten vergleichen. Wenn ihr euch auch einen ähnlichen Überblick verschaffen wollt, empfehlen wir euch diesen Wordstream-Artikel, der Benchmarks aus über 17.000 Kampagnen in Google und Microsoft Ads erstellt.