SEA News 05/2025: KI voraus – Das bringt die Google Marketing Live 2025

Projecter war auch in diesem Jahr wieder vor Ort bei Google Marketing Live in Dublin: Top-Thema war natürlich Künstliche Intelligenz – in Form von neuen Platzierungsmöglichkeiten bei AI Overviews und dem AI Mode, aber auch für die Performance-Steigerung in unseren Google-Ads-Konten mit der neuen Funktion AI Max für Suchkampagnen.

Auch das neue Power Pack, die Kombination aus Performance Max, AI Max für Suchkampagnen und Demand Gen wurde beworben und löst das im letzten Jahr hochgehaltene Power Pair (Performance Max und Broad Match in Suchkampagnen) ab. Mehr Infos dazu u. a. weiter unten sowie in einem separaten Blogartikel.

Unser SEA Team war für Projecter als Google Premier Partner 2025 direkt vor Ort in Dublin dabei, um die News aus erster Hand zu erfahren und unsere Google-Ansprechpartner*innen zu treffen.

AI Max für Suchkampagnen

Die Beta Search Max heißt seit diesem Monat offiziell AI Max für Suchkampagnen und soll weltweit ausgerollt werden. Wer noch keine Gelegenheit hatte, einen Blick auf die Beta zu werfen: Es handelt sich um eine Option innerhalb von Suchkampagnen, die Broad Match Keywords und keywordlose Technologie miteinander kombiniert. Das Konzept funktioniert ähnlich wie dynamische Suchanzeigen. Teil von AI Max sind jedoch wie bei Performance Max automatisch erstellte Assets und eine Erweiterung der finalen URL.

Die aktuelle Darstellung von AI Max als Teil des Kampagnenworkflows für Suchkampagnen (Quelle: Google Ads & Commerce Blog)

Es wird gleich zum Rollout mehrere Kontrollhebel geben:

Geografische Ausrichtung auf Anzeigengruppen-Level, um Nutzer*innen auf der Grundlage ihrer geographischen Interessen oder Aufenthaltsorte adressieren zu können

auf Anzeigengruppen-Level, um Nutzer*innen auf der Grundlage ihrer geographischen Interessen oder Aufenthaltsorte adressieren zu können Markenein- und -ausschlüsse auf Kampagnen- und Anzeigengruppenebene

auf Kampagnen- und Anzeigengruppenebene Neuer URL-Parameter , der mithilfe von KI einen tieferen, datenschutzfreundlichen Einblick in Suchbegriffe bietet, die eine Anzeigenschaltung ausgelöst haben

, der mithilfe von KI einen tieferen, datenschutzfreundlichen Einblick in Suchbegriffe bietet, die eine Anzeigenschaltung ausgelöst haben Auswertungsmöglichkeiten im Suchanfragenbericht für die dynamisch erstellten Überschriften und URLs, die von AI Max genutzt wurden

für die dynamisch erstellten Überschriften und URLs, die von AI Max genutzt wurden Assetbericht mit typischen Metriken wie Kosten, Conversions etc.

Googles Tests haben ergeben, dass die Aktivierung von AI Max in Suchkampagnen typischerweise 14 % mehr Conversions oder Umsatz bei einem ähnlichen CPA/ROAS bringt. Bei Kampagnen, die hauptsächlich Exact und Phrase Match Keywords verwenden, beträgt der Uplift typischerweise 27 % bei einem ähnlichen CPA/ROAS. Es bleibt abzuwarten, wann AI Max wirklich in den Konten verfügbar wird. Wir freuen uns bereits darauf, Googles Performance-Prognosen zu überprüfen.

Neuerungen in Performance Max

Für Performance Max gab es im Mai gleich zwei spannende Neuerungen: Das Limit der Suchthemen, die pro Assetgruppe hinterlegt werden können, wurde von 25 auf 50 angehoben. Google folgt damit seinem eigenen Trend, Funktionen in Performance Max mit Limitationen zu launchen und Restriktionen später (vermutlich basierend auf Feedback von Werbetreibenden) zu lockern.

Der neue Channel Report für Pmax – würden wir direkt nehmen! (Quelle: Google Ads & Commerce Blog)

Ein komplett neu angekündigtes Feature für Performance Max ist der Channel Report für Performance Max. Auf diesen Bericht haben wahrscheinlich alle Werbetreibenden gewartet, denn er ermöglicht, auf Kampagnenebene auszuwerten, aus welchen Google-Kanälen (Discover, Suche, Gmail etc.) Impressionen stammen und welche Nutzeraktionen daraus entstanden sind. Zusätzlich kann noch zwischen Anzeigen unterschieden werden, die den Produktdatenfeed oder Videos genutzt haben. Alles sehr spannend, sodass wir gebannt auf den eigentlichen Rollout warten.

Kundenabgleichslisten

Google hat diesen Monat die Mindestmenge an Nutzer*innen für Kundenabgleichslisten deutlich gesenkt. Bisher mussten die Listen mindestens 1.000 Nutzer*innen enthalten, um genutzt werden zu können, seit diesem Monat reichen 100 Nutzer*innen. Mit der Änderung werden die Barrieren für kleinere Werbetreibende, ihre Werbemaßnahmen mithilfe von selbst erhobenen Nutzerdaten zielgerichteter auszurichten, deutlich.

Microsoft Ads

Anpassung der Kampagnenpriorisierung

Auch bei Microsoft Ads werden ab Ende Mai Performance Max- und Standard Shopping-Kampagnen mit gleicher Priorisierung ausgeliefert. Bisher wurden in dem Werbenetzwerk noch Performance Max-Kampagnen priorisiert, mit dem Rollout entscheidet der Anzeigenrang.

Amazon Ads

Bei Amazon Ads ist uns diesen Monat eine neue Beta bei den Sponsored Products-Kampagnen aufgefallen. Bislang konnten Kampagnen nicht exklusiv auf den Business-Bereich von Amazon ausgerichtet werden, was für B2B-Unternehmen Streuverluste bedeutete. Mit der neuen Option können Unternehmenszielgruppen direkt angesprochen und Budget gespart werden.

Die neue B2B-Option im Amazon Ads-Interface

Gebotsanpassungen für Zielgruppen

Auch im Bereich Gebotsanpassungen gibt es bei Amazon Ads eine spannende Neuerung: Es können nun Anpassungen für Zielgruppen hinterlegt werden. Die Zielgruppen werden von Amazon generiert.

Die neue Zielgruppen-Option im Amazon Ads-Interface

Lesetipps

Search Engine Land wertet in einem Beitrag aus, welche AI-Lösungen bei der Platzierung von Anzeigen von Google genutzt werden. Die Informationen sind durch die Kartellrechtsklage des US-Justizministeriums gegen Google öffentlich geworden.

Mike Ryan hat eine spannende Analyse zu der Frage erstellt: „Wer sind die Gewinner von Temus Rückzug aus dem US-Anzeigengeschäft?“.

Zu guter Letzt wollen wir euch auch die Google Ads Benchmarks von Wordstream für diverse Industrien nicht vorenthalten. Für 87 % der untersuchten Industrien ist der Klickpreis im Jahresvergleich gestiegen, aber nur für 65 % konnte auch die Conversionrate gesteigert werden.