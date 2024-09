SEA News 09/2024: Neue Tools und Updates in Sachen KI und Performance Max

Während es von Amazon Ads in diesem Monat zwei neue AI Tools in Sachen Kaufberatung und Videogenerierung gab, hat Google auf der DMEXCO mehrere vielversprechende Updates geteilt, die mehr Kontrolle in Sachen Künstliche Intelligenz und Performance Max bringen sollen. Außerdem gibt es auch diesmal Neues rund um das Thema Klagen gegen Google als angebliches Suchmaschinen-Monopol. Mehr dazu lest ihr wie immer in unseren SEA News.

Google Ads

Wir starten den kurzen Recap von Googles Produktankündigungen auf der DMEXCO mit der Neuigkeit, auf die wir bereits seit letztem Jahr warten: In den kommenden Monaten soll der Konversationsmodus für die Erstellung von Suchkampagnen wirklich (!) für Deutsch, Spanisch und Französisch verfügbar gemacht werden. Besonders für Performance-Max-Kampagnen wurden gute, neue Lösungen vorgestellt, darunter:

Brand Guidelines, mit denen wir mehr Kontrolle über in Anzeigen verwendete Schriftarten und Farben erhalten

Reportings zum Impressionen-Anteil sowie dazu, auf welchen Plattformen Anzeigen ausgespielt werden

Keyword-Ausschlüsse auf Kampagnenebene, die wir selbst hinterlegen dürfen

Im Bereich AI wird der Google Ads Bildgenerator für die Sprachen Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Niederländisch verfügbar gemacht. Außerdem können in Zukunft bis zu fünf Referenzbilder hochgeladen werden, sodass das generierte Bildmaterial besser zur CI passt.

Referenzbilder können ganz unten links in Googles Bildgenerator hinzugefügt werden (Quelle: Ads & Commerce Blog).

Wer die neuen Optionen im deutschsprachigen Interface nicht findet, kann einen Blick in die englischsprachige Version werfen.

Mehr Sicherheit bei Google Ads

Google hat Confidential Matching für die Zielgruppenlösung Kundenabgleich eingeführt. Confidential Matching ist die Technologie Trusted Execution Environments (TEEs), die während der Durchführung von Computerprogrammen eine sichere Umgebung schafft. Google möchte mit der Neuerung sicherstellen, dass Daten noch sicher verarbeitet werden. Über TEEs kann auch abgefragt werden, ob Daten korrekt verarbeitet wurden, was für mehr Transparenz sorgt.

Der Rollout von Confidential Matching für Kundenabgleich ist bereits weltweit erfolgt. Für Werbetreibende ergeben sich daraus keine Aufgaben. In den folgenden Monaten soll Confidential Matching weltweit für Verschlüsselung eingeführt werden.

Auction Insights nur noch im Google Ads Interface

Google wird Auction Insights aus Looker-Studio-Berichten entfernen. Berichte mit bisher bestehenden Datenquellen haben seit Montag, den 23. September, keinen Zugriff mehr. Wer sich die Auction Insights bislang mit dem Looker Studio aufbereitet hat, muss nun wieder auf das Google-Ads-Interface zurückgreifen.

Bye, bye Video-Aktionskampagnen

Im Jahr 2025 wird mit den Video-Aktionskampagnen ein weiterer Kampagnentyp auf Demand-Gen-Kampagnen umgestellt. Google hat einen ausführlichen Zeitplan zur Verfügung gestellt:

Der Zeitplan zur Umstellung auf Demand Gen (Quelle: Ads & Commerce Blog)

Mit der Umstellung auf Demand Gen stehen Werbetreibenden zusätzlich zu den üblichen Zielgruppen auch wieder Lookalike-Zielgruppen zur Verfügung. Außerdem kann für Videoanzeigen festgelegt werden, für welchen Anzeigentyp sie genutzt werden können. Auch wenn es schade ist, dass uns ab Mitte nächsten Jahres ein Kampagnentyp weniger zur Verfügung steht, können Werbetreibende anders als bei einer Umstellung auf Performance Max weiterhin auf alle Auswertungsmöglichkeiten zugreifen.

Yelp verklagt Google

Im September hat Yelp Klage gegen Google eingelegt. Konkret vermuten sie, dass Google bei der lokalen Suche und den lokalen Suchanzeigen ein illegales Monopol aufgebaut hat. Yelp erhofft sich unter anderem, den Trend zur Zero-Click-Suche zu stoppen. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass Google versucht, genügend Informationen auf der Suchergebnisseite zu liefern, um Nutzer*innen im eigenen Ökosystem zu halten und nicht auf die Webseiten weiterzuleiten, wo die gesuchten Informationen zu finden sind.

Das Affiliate Marketing eBook 3.0 ist da 🎉

Affiliate … was? Ja, genau, ihr habt richtig gelesen: News gibt’s in dieser SEA Ausgabe ausnahmsweise auch mal von unserem Affiliate Marketing Team. Denn unser Affiliate Marketing eBook ist in der dritten, komplett aktualisierten Auflage erschienen! 🎉 Das branchenbekannte Standardwerk umfasst Expertenwissen für Affiliates, Merchants, Agenturen, aber auch für Auszubildende und Affiliate-Marketing-Interessierte auf mehr als 200 Seiten. Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen.

Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen. Die mittlerweile dritte Version haben wir um Themen ergänzt, die die Branche aktuell bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencerinnen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

Microsoft Ads

Performance-Max-Neuerungen

Im September spendiert Microsoft Ads zwei neue Features für den Kampagnentyp Performance Max. So soll der Suchbegriff-Bericht gleich für alle Nutzer*innen weltweit ausgerollt werden. Wir sind gespannt, was der Bericht leisten kann, da der Einblick in den Suchanteil bei Google Ads nicht gerade intuitiv ist. Außerdem werden Suchthemen als Beta ausgerollt, sodass bald auch bei Microsoft für die Suche separate Zielgruppensignale zur Verfügung gestellt werden können.

Die Darstellung der Suchthemen in Microsoft Ads kommt uns bekannt vor … 😀 (Quelle: Microsoft Ads Blog)

Amazon Ads

Anzeigen im KI-Kaufberater Rufus

Obwohl Amazon seinen KI-Kaufberater Rufus erst Anfang des Jahres gelauncht hat, sind in den USA bereits jetzt erste Test gestartet, in denen Amazon Anzeigen in der Oberfläche platziert. Wir sind gespannt, wie gut sich die Werbung in die Beratung einfügt. Bildmaterial wurde leider noch nicht veröffentlicht.

KI-gestützte Videogenerierung

Amazon hat für ausgewählte US-Werbekonten zwei neue KI-Video-Tools verfügbar gemacht. Für Sponsored-Brands-Kampagnen können komplette Videos mit wenigen Klicks generiert werden. Wer im verlinkten Artikel etwas nach unten scrollt, findet sehr überzeugende Beispiele in einem Promotion-Video für das Tool.

Optionen bei der Video-Generierung in der Amazon-Ads-Oberfläche (Quelle: Amazon Ads Blog)

Für Sponsored-Brands-, Sponsored-Display- und Fire-TV-Kampagnen wurde zusätzlich die Live-Bild-Funktion gelauncht. Bei dieser Funktion können freigestellte Produktbilder in eine passende Szenerie gesetzt werden. Hintergrundelemente, wie ein Meer, werden so mit einer kurzen Animation zum Leben erweckt. Beispielbilder finden sich auch hier im verlinkten Beitrag. Was die Funktionen tatsächlich leisten können, wird erst der Praxistest zeigen. Von Amazons KI-gestütztem Bildgenerator sind wir noch nicht ganz überzeugt.