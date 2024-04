Google Ads

Top Ads müssen nicht mehr über den organischen Ergebnissen erscheinen

Google hat kürzlich Änderungen an der Dokumentation zu Top Ads vorgenommen, wodurch Anzeigen unterhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt werden können. Diese News sind auf den ersten Blick nicht sehr aufregend, da es sich nur um eine Aktualisierung von drei Sätzen in einem Google-Support-Artikel handelt. Doch diese Entwicklung kann trotzdem spannende Folgen für die Performance der SEA-Kampagnen im Google-Netzwerk haben. Sie könnte potenziell die Sichtbarkeit und Leistung von bezahlten Suchanzeigen beeinflussen.

Die unscheinbare Definition von Top Ads, die nun von Google angepasst wurde

Aktualisierung der Produktspezifikation im Merchant Center

Händler*innen, die das Google Merchant Center nutzen, erwartete im April wieder ein Update der Produktspezifikationen. Google will so die Suche nach relevanten Produkten für Nutzer*innen verbessern und sich an aktuelle Marktentwicklungen anpassen. Wer hier also up-to-date sein will, sollte jetzt gut aufpassen.

Die größte Neuerung ist, dass KI-generierte Texte, Bilder und Contents nun auch durch ein entsprechendes Attribut gekennzeichnet werden sollten (zu erkennen durch den Attribut-Zusatz structured). Weitere Updates umfassen die Einführung neuer Attribute wie auto_pricing_min_price für automatisierte Rabatte und dynamische Aktionen sowie das Attribut free_shipping_threshold zur Angabe von Gratisversandgrenzen. Später im Jahr werden außerdem Attribute für Abholmethoden oder Energieeffizienzklassen aktualisiert. Eine ausführliche Auflistung der Neuerungen kann im Merchant Center Support Artikel gefunden werden.

Einführung des Diagnosebereichs

Google Ads hat einen neuen Diagnosebereich unter Tools → Conversions eingeführt, der Einblicke in datenschutzorientierte Messlösungen bieten soll. Obwohl der Bereich noch in der Entwicklung ist und anscheinend stetig aktualisiert wird, kann man jetzt schon sehen, dass er wertvolle Informationen über Leistungsauswirkungen der Tracking-Maßnahmen bietet. Werbetreibende sollten diesen Bereich im Auge behalten, während er sich weiterentwickelt.

Der Ort des Geschehens – im Conversion-Bereich von Google Ads findet ihr die Diagnosen.

Auswirkungen des Auslaufens von Drittanbieter-Cookies

Auch in diesem Monat bleiben Neuigkeiten zur Privacy Sandbox nicht aus. Google verzögert die Abschaffung von Drittanbieter-Cookies in Chrome tatsächlich um einige Monate. Ursprünglich veröffentlichte das Unternehmen Anfang 2020 einen Plan, die Cookies in Zukunft zu entfernen. Bis vor kurzem sind wir davon ausgegangen, dass der Prozess im dritten Quartal von 2024 abgeschlossen sein wird.

Nun gab es die News, dass sich dieses Thema aufgrund von Kontroversen für weitere Zeit verzögern wird. Dies gibt Werbetreibenden, Publishern und Technologieunternehmen mehr Zeit, sich auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten und alternative Lösungen zu entwickeln. Google betont, dass sie aktuell Pläne für 2025 verfolgen, um das Thema bis dahin abzuschließen.

Microsoft Ads

Microsoft hat im April zwei Neuerungen im Bereich der Gebotsstrategien bekannt gegeben. Zum einen wird die Option des manuellen CPC für neu erstellte, native Kampagnen ab dem 30. April nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem werden in der ersten Maihälfte alle existierenden nativen Kampagnen automatisch von manuellem zu erweitertem CPC umgestellt. Dieser Prozess soll sich bis zum 17. Mai ziehen, das Zielvorhaben des manuellen Klickpreises für native Kampagnen wird es nach diesem Tag also nicht mehr in den Microsoft-Ads-Konten geben. Microsoft gibt im eigenen Advertising Blog Tipps für die Umstellung von bestehenden Kampagnen.

Die zweite Neuigkeit in diesem Bereich ist, dass Microsoft die Gebotsstrategie Conversion-Wert maximieren nun auch für Such- und Shopping-Kampagnen ausrollt. Bisher stand diese nur für smarte Shopping-Kampagnen zur Verfügung. Auch mit dieser Änderung macht Microsoft einen Schritt hin zu hochautomatisierten Gebotsstrategien, die einen Fokus auf flexiblen und im besten Fall effektiven Budget-Einsatz legen, um den meisten Umsatz mit aktiven Kampagnen zu generieren. Zusätzlich kann auch ein Ziel-ROAS (Return on Ad Spend) hinterlegt werden.

Smarter Bildzuschnitt für Microsoft Ads

Auch im Creative-Bereich macht sich die KI bei Microsoft bemerkbar. Es wird eine neue Funktion zum smarten Bildzuschnitt eingeführt, die es Werbetreibenden ermöglicht, Bilder automatisch an die Anzeigenplatzierung anzupassen. Diese Möglichkeit optimiert das Erscheinungsbild von Ads, was im Idealfall zu einer höheren Aufmerksamkeit und Interaktion der Nutzer*innen führen kann. Dabei erkennt die künstliche Intelligenz automatisch, welcher Bildausschnitt am relevantesten ist und rückt diesen in den Fokus der Anzeige. Somit können die Ads auf jedem Gerät im optimalen Verhältnis erscheinen.

Version ohne smarten Zuschnitt (links) und die optimierte Version (rechts): Bildausschnitte werden mittels KI verbessert und an alle Geräte und Ausrichtungen angepasst (Quelle: Microsoft Ads).

Mehr News

Weitere Entwicklungen bei Temu

Ihr seid weiterhin daran interessiert, was Temu gerade in der Welt des Online Marketings treibt? Wir auch! Es gibt ein neues Update von Mike Ryan, Head of Ecommerce Insights bei Smarter Ecommerce, welcher die Plattform weiterhin im Blick behält. Nachdem wir euch letzten Monat eine kleine Entwarnung geben konnten, wissen wir nun: Das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Zumindest auf Meta steigt die Anzahl der aktiven Kampagnen rapide an. Wir bleiben gespannt, wie sich die Situation im SEA verhält …