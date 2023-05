Im Sommer findet wieder eine der wichtigsten SEO- und Content-Marketing-Konferenzen, die CAMPIXX 2023 , statt. Vom 15. bis 16. Juni geht es mit über 60 Sessions, Talks und Workshops, vielen großartigen Speaker*innen und zahlreichen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch für Inhouse-Verantwortliche, Agentur-Kolleg*innen oder Freelancer in die nächste Runde: Wir sind vor Ort dabei und können euch im Rahmen unserer Medienpartnerschaft einen Ticketrabatt anbieten. In diesem Blogbeitrag erfahrt ihr, worauf ihr euch beim Event freuen könnt.

In diesem Jahr findet die CAMPIXX wieder im Event-Bereich des Van der Valk Hotels Berlin Brandenburg statt. Bei dem Mix aus SEO- und Content-Marketing-Konferenz, Barcamp und Networking mit Festivalflair lässt sich jedes Jahr aufs Neue gut von den Top-Expert*innen und besten Praktiker*innen der nationalen und internationalen SEO- und Content-Marketing-Szene lernen.

Was schon jetzt klar ist: Das dominierende Thema werden in diesem Jahr KI- und AI-Inhalte sein. Eine Vielzahl an Sessions, Talk-Runden und bereichernden Flur-Gesprächen wird sich diesen Themen widmen – nach der CAMPIXX 2023 seid ihr also bestens über aktuelle Mega-Trends wie diesen informiert.

Einblicke ins CAMPIXX-Programm: worauf wir uns am meisten freuen

Auch Kolleg*innen aus dem SEO-Team von Projecter kommen zum Event und ich persönlich freue mich sehr darauf, in diesem Jahr zum ersten Mal dabei zu sein. Als Specialist für Content und Konzeption bin ich natürlich vor allem auf die vielen Vorträge rund um das Thema Content Marketing gespannt: Besonders freue ich mich auf den Vortrag von Silja Elsen und Marco Look von 42DIGITAL, die über das Thema „Content Hub & Linkbuilding: A visible Lovestory“ sprechen. Die Speaker*innen geben den Besucher*innen Einblicke, wie man mit einem optimierten Content Hub und aktivem Linkbuilding Websiten den finalen Visibility-Boost verpasst.

Ein weiterer Vortrag, der meiner Meinung nach vielversprechend klingt, ist die Session von Fabian Auler von Farbentour. In seinem Vortrag stellt er Möglichkeiten vor, wie man kreativen Content entwickeln kann. Das Interessante dabei: Hierfür nutzt er Beispiele von erfolgreichen Ideen aus der Medien- und TV-Landschaft.

Und noch ein weiteres persönliches Highlight: Fionn Kientzler von Suxeedo erzählt in seinem Vortrag „Der große SHIFT: Wie sich Content Marketing jetzt verändert“, wie sich Content Marketer für die Zukunft wappnen können. Die Session verspricht, das Thema anhand von neuesten Erkenntnisse aus Patenten von Alphabet, Meta und Co. zu erzählen – ein hochspannendes Thema, welches sicherlich wertvolle Insights für Content Marketer bereithalten wird.

Eindrücke von der CAMPIXX (Quelle: SUMAGO GmbH, campixx.de)

Warum sich ein Besuch der CAMPIXX 2023 besonders lohnt

Das Event bietet viele Möglichkeiten, mit Expert*innen in Kontakt zu treten und sich über Erfahrungen auszutauschen, denn es gibt zwischen den Sessions und Workshops reichlich Zeit für Networking und ein umfassendes Abendprogramm. Ob Workflows, Prozesse, Herausforderungen oder Tipps aus der Szene: Inhouse-Teams, Agenturen und Freelancer können auf der CAMPIXX offen und ehrlich sprechen – jede*r lernt von jedem/jeder.

Überzeugt? Dann sichert euch ein Ticket mit Rabatt

Als treue Besucher*innen und Speaker*innen auf der CAMPIXX kann das Projecter-Team einen Rabatt für die ersten 10 bestellten Event-Tickets zur Verfügung stellen. Seid schnell und sichert euch bei eurer Bestellung über diesen Link 15 % Rabatt (gültig bis 9. Mai 2023). Wir freuen uns, euch bei der CAMPIXX zu sehen!