Online Expert Days 2022: das Branchenevent der deutschsprachigen Digitalszene in Salzburg

Ein Event, das unser Online-Marketer-Herz schneller schlagen lässt: Die Online Expert Days gehen vom 17. bis 18. November 2022 in eine neue Runde. Seit 2010 gehören die OMX und die SEOkomm zu den bekanntesten Konferenzen im Bereich Online Marketing und SEO und vereinen die deutschsprachige Digitalszene in Salzburg. Euch erwarten spannende Vorträge zu direkt anwendbarem Online-Marketing-Wissen und Einblicke in das tägliche Business von Expert*innen sowie ein Networking-Event vom Feinsten – das solltet ihr nicht verpassen.

„Unser eiserner Grundsatz lautet immer: Alles was wir planen, muss ein 100%iger Zugewinn für unsere BesucherInnen sein.“ So beschreibt die Next Experts GmbH ihr zweitägiges Event in der Salzburger „Brandboxx“, was wir als treue Besucher*innen von Projecter nur bestätigen können.

Jede der Sessions bietet zahlreiche Praxistipps zu innovativen Marketing-Themen und tiefgehende Einblicke in das Business der präsentierenden Unternehmen. Auch mit einem umfassenden Programm auf drei Bühnen und jeweils drei parallel laufenden Sessions sowie viel Detailverliebtheit und fachlicher Stärke schaffen die Veranstalter*innen eine familiäre Atmosphäre, die kaum ein anderes Event von diesem Umfang übertreffen kann.

Das Programm der Online Expert Days 2022 verspricht intensive Tage in Salzburg (Quelle: Online Expert Days).

Was erwartet euch auf der OMX und der SEOkomm?

Die Online Expert Days in Salzburg vereinen die Konferenzen OMX sowie SEOkomm der Next Experts GmbH. Am Donnerstag, den 17. November, findet die OMX statt, eine Fachkonferenz für Online Marketer, und am Tag darauf stehen SEO-Themen auf der SEOkomm im Fokus. Trotz der thematischen Trennung lohnen sich, wie wir finden, beide Tage für jeden Online Marketer – ob Einsteiger*in, Fortgeschrittene*r oder Profi.

So sprechen Tomas Herzberger und Marina Zayats von der Agentur Schaffensgeist auf der OMX z. B. über das große Potenzial von Mitarbeiter*innen als Markenbotschafter*innen auf Social Media und wie diese dazu befähigt werden können, um das Employer Branding des Unternehmens auf die nächste Stufe zu heben. Weitere Sessions geben Einblicke in Themen wie das Tracking der Zukunft oder Marketingautomationen im B2B-Umfeld.

Bei der SEOkomm zeigt Aleyda Solis, eine der inspirierendsten Persönlichkeiten der SEO-Welt mit einem der besten SEO-Newsletter, wie SEO-Reportings mit Mehrwert aussehen. Darüber hinaus spricht Patrick Krebs z. B. über Webseiten-Performance-Monitoring und -Optimierung bei OBI. Neben spannenden Vorträgen von Top-Speakern erwarten die Besucher*innen der Online Expert Days vielfältige Networking-Möglichkeiten und Austausche im hochkarätigen Teilnehmerkreis.

Überzeugt? Dann sichert euch ein Ticket mit Projecter-Rabatt!

Als treue Besucher*innen und Speaker auf den Online Expert Days können wir euch einen Rabatt-Code für euer Konferenzticket zur Verfügung stellen. Gebt dafür bei eurer Bestellung bis zum 31. August den Code PROJECTER22 ein und sichert euch Tagestickets mit je 30 € Rabatt + 20 % auf die Umsatzsteuer. Der Rabatt ist auf 20 Tagestickets limitiert.

Viel Spaß – wir sehen uns in Salzburg! 👋