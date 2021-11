SEO Auslese September 2021

Diesen Monat gab es zur Abwechslung kein bestätigtes Google Update, dafür aber eine Reihe an neuen Features mit interessanten Namen wie Bubble Links und Continuous Search Navigation. Was sich genau dahinter verbirgt und was die SEO-Welt im September sonst noch bewegt hat, erfahrt ihr in unserer aktuellen Auslese.

News der Suchmaschinen

In der letzten SEO Auslese hatten wir bereits über das Title-Update und die darüber entbrannte Diskussion berichtet. Google hatte sich aufgrund des geäußerten Unmuts dazu entschlossen, die SEO-Community aktiv um Feedback zur Anzeige der Titles in der Suche zu bitten. Die Resonanz war offenbar so groß, dass nun direkt Anpassungen am System zur Title-Generierung vorgenommen wurden – mit dem Ergebnis, dass HTML-Title-Tags nun sogar in 87 Prozent der Fälle verwendet werden und nicht wie bisher in etwa 80 Prozent der Fälle, wie Google auf dem Blog bekannt gab. In dem Post werden außerdem ein paar Beispiele erläutert, in denen Google sich anderer Textelemente bedient, um die Titles zu erstellen.

Auch MOZ scheint das Update weiterhin zu beschäftigen und so haben sie 8.000 Title Rewrites analysiert. Bei der Mehrheit der veränderten Titles ließen sich Gemeinsamkeiten identifizieren, jedoch gab es auch Anpassungen seitens Google, die unerklärlich schienen. Der Artikel lohnt sich zu lesen, da er – wie wir finden – sehr unterhaltsam geschrieben ist. Insgesamt kam MOZ zu dem Schluss, dass es hilfreich sein kann, sich die Title-Wechsel genauer anzuschauen und zu analysieren. Die KollegInnen von Sistrix haben dazu bereits eine neue Funktion im SERP-Bereich implementiert, die die Auswertung erleichtern könnte.

Title-Wechsel bei projecter.de (Quelle: Sistrix)

Im SEO Hangout vom 3. September 2021 wollte ein Teilnehmer von Googles Webmaster John Müller wissen, welche Relevanz der Title-Tag künftig noch für das Ranking hat. Müller erklärte, dass er nach wie vor in das Ranking einfließe, selbst wenn Google die Titles in den Suchergebnissen verändern sollte. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass man nie wissen könne, was die Zeit bringt. Ob das auch in Zukunft gilt? Wir dürfen gespannt sein! Auf jeden Fall spricht Müllers Aussage dafür, das Fokus-Keyword der Seite erstmal weiterhin im Title-Tag zu platzieren.

In den USA sehen die Featured Snippets seit kurzem etwas anders aus: Sie enthalten jetzt sogenannte Bubble Links. Dabei werden einzelne Begriffe hervorgehoben und via Mouse-Over-Effekt können Suchende sich weitere Infos (beispielsweise die Definition des Begriffs) anzeigen lassen. Die Quelle zur Zusatzinfo wird ebenfalls angegeben. Dabei kann der Bubble Link von der eigenen Website kommen, sofern die Information dort zu finden ist, oder von anderen Websites, wie zum Beispiel Wikipedia. Eine Optimierung ist nicht über ein Mark-Up oder eine andere Auszeichnung möglich, sondern nur über den passenden Content zum Begriff. Wann das Ganze in Deutschland ausgerollt wird bzw. allgemein in anderen Ländern, ist noch nicht bekannt. Ach ja und ein Fun Fact: Der Name „Bubble Link“ hat nichts mit Seifenblasen zu tun, sondern kommt von der Bezeichnung aus dem Quelltext .

Bubble Links in Featured Snippets in den USA (Quelle: Twitter)

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Um die Anforderungen der Core Web Vitals zu erfüllen, müssen etliche Dinge bei der Einbindung von Seitenelementen beachtet werden. Google hat jetzt zum Beispiel für Karussell-Slider, Schriftarten und Platzhalter ganz konkrete Empfehlungen für die CWV-freundliche Implementierung aufgelistet. Mit dabei ist auch immer ein Code-Beispiel.

Ist es sinnvoll, den Traffic aus Ländern mit einer langsameren Internetverbindung zu blockieren, damit er sich nicht negativ auf die CWV-Werte auswirken kann? Google sagt nein! Zum einen könnte es zu Crawling-Problemen kommen, wenn man die USA – und somit Googles Stammland – blockiert. Zum anderen schließt man so potentielle KundInnen aus.

Bei #askgooglebot mit John Müller ging es u.a. um die Frage, ob ein Website Theme Einfluss auf SEO hat. Die Antwort ist ja! Das Theme beeinflusst, wie Content dargestellt und verlinkt wird. Außerdem kann es Auswirkungen auf die Seitenladezeit haben und vorgeben, wie strukturierte Daten eingesetzt werden können.

Kürzlich wurde John Müller (mal wieder) gefragt, welche Rankingfaktoren die wichtigsten seien. Natürlich nannte er keine Rangfolge. Allerdings überraschte er mit der Aussage, dass Google sich inzwischen von der Angabe, es gäbe über 200 Rankingfaktoren, distanziert habe. Der Grund ist, dass eine konkrete Bezifferung angesichts der gestiegenen Komplexität bei der Rankingbewertung nicht mehr möglich und somit eher irreführend sei.

Local SEO News

Änderungen bei den NutzerInnenrollen

Google My Business wird ab dem 24. Oktober 2021 die Zugriffsrechte des Site Managers entfernen, da es dieses Profil künftig nicht mehr geben wird. Site Manager werden dann automatisch zum Manager (Deutsch: Administrator) geswitcht. Folglich wird es künftig nur noch die folgenden NutzerInnenrollen geben: primärer Inhaber, Inhaber und Administrator.

Neues Nachhaltigkeitslabel für Hotels

Hotels können seit kurzem in ihrem GMB-Profil Angaben bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen machen. Hierfür wurde mit einigen nachhaltigen Organisationen zusammengearbeitet, um quasi einen Nachhaltigkeitsstandard zu schaffen. Erfüllen die Hotels die Voraussetzungen, wird das sogar mit dem Zusatz „Umweltzertifikat“ angezeigt. Welche konkreten Maßnahmen zur Abfallvermeidung, nachhaltiger Beschaffung und weiteren Aspekten ergriffen werden, lässt sich unter Details einsehen.

Beispiel für ein Hotel mit Umweltzertifikat (Quelle: Google Travel)

Branchen-Insights

Was bei einer Filter-Navigation zu beachten ist

Jeder größere Online-Shop hat sie, aber auch Reiseportale und Jobbörsen kommen meist nicht ohne sie aus – die Rede ist von Filtern zur Eingrenzung der angezeigten Produktlistings. Was einerseits für ein besseres NutzerInnenerlebnis sorgt, führt andererseits häufig zur Generierung unzähliger neuer URLs, woraus Probleme in Bezug auf SEO resultieren können. Zum richtigen Einsatz von Filter-Navigationen hat ahrefs nun einen sehr umfangreichen Artikel (auf Englisch) veröffentlicht, der auch für EinsteigerInnen verständlich geschrieben ist.

Als Hauptprobleme wurden die folgenden Themen identifiziert:

Entstehung und Indexierung doppelter Inhalte (Duplicate Content)

Entstehung und Indexierung einer Vielzahl nicht-suchrelevanter oder qualitativ minderwertiger Seiten (Index Bloat)

Crawling vieler irrelevanter Seiten (Crawl Budget Wastage)

Verwässerung der Gewichtung relevanter Seiten (Dilution of PageRank)

Wird keine konsequente SEO-Strategie zur Behebung dieser Probleme entwickelt, kann dies schwere Folgen für die Rankings und die organische Sichtbarkeit haben. Daher ist es wichtig, frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen oder die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Welche Lösungsansätze und Tools dazu infrage kommen, wird in dem Artikel von ahrefs anschaulich und detailliert dargestellt.

Auch wenn die Einbindung einer Filternavigation viele Herausforderungen mit sich bringt, schlummert in ihr auch ein großes SEO-Potenzial für die Keyword-Skalierung. Denn mit optimierten Filterseiten lassen sich hervorragend Longtail Suchanfragen bedienen. Ein sehr bekanntes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung dieses Prinzips ist übrigens Zalando.

Keyword-Skalierung bei Zalando durch Filterseiten (Quelle: zalando.de)

Branchen News kurz & knapp