SEO Auslese März 2023

News der Suchmaschinen

Google setzt auf Marken – jetzt auch in der Desktop-Suche

Nach der Einführung von Favicons und Website-Namen in den mobilen Suchergebnissen im Oktober 2022 weitet Google das Update jetzt auf die Desktop-Suche aus. Damit rücken das Unternehmenslogo und der Markenname optisch stärker in den Fokus. Ziel dieser Änderung ist es, Nutzer*innen bei navigationalen Suchanfragen zu unterstützen, damit sie leichter die gewünschte Website finden.

Google-Snippet von Projecter

Demnach gewinnt der Faktor „Markenbekanntheit“ auch in der organischen Suche weiter an Bedeutung. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte spätestens jetzt die eigene Brand googeln und die Darstellung in den SERPs überprüfen.

Laut der Google-Dokumentation werden unterschiedliche Quellen herangezogen, um den Website-Namen zu generieren. Google empfiehlt, strukturierte Daten mit dem Mark-up „Website“ zu implementieren. Daneben können aber auch der Seitentitel, Überschriften oder Open-Graph-Elemente als Grundlage dienen. Falls ihr Probleme mit eurem Website-Namen feststellt, können wir euch den Artikel von SEO-Experte Glenn Gabe mit neun Tipps zum Troubleshooting ans Herz legen.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Seit dem 15. März rollt Google das „March 2023 Core Update“ aus, wie über Twitter bekannt gegeben wurde. Schon wenige Tage nach dem Start berichtete Sistrix über starke Ranking-Verschiebungen bei vielen Domains: „Verluste von über 50 % Sichtbarkeit sind sonst eher selten, bei diesem Update aber häufiger zu sehen.“ Aktuell heißt es noch Abwarten, bis die Einführung nach ca. zwei Wochen abgeschlossen ist.

Apropos Updates: Google hat auf dem Search Status Dashboard, das im vergangenen Dezember eingeführt wurde, einen neuen Bereich hinzugefügt, der künftig die Liste der Neuerungen beim Ranking in der Google-Suche ersetzen soll. Im Abschnitt „Ranking“ kann man sich auf dem Dashboard über aktuelle und historische Algorithmus-Updates informieren.

Die Featured Snippets haben eine neues Aussehen: Die Schrift ist größer und Textpassagen, die für die Beantwortung der Suchanfrage maßgeblich sind, werden nun blau hervorgehoben. Damit springen die Suchergebnisse auf der sogenannten „Position 0“ noch mehr ins Auge, was zu Zero-Click-Searches und folglich zu deutlichen Traffic-Einbußen auf den Seiten führen kann.

Featured Snippet

Local SEO News

Dienstleistungen im Google-Business-Profil

Inhaber*innen von lokalen Geschäften haben die Möglichkeit, vor Ort angebotene Dienstleistungen in ihrem Google-Business-Profil zu hinterlegen und so die Conversionrate zu steigern. Auf die organischen Rankings hatte diese Maßnahme hingegen bislang keinen messbaren Einfluss gezeigt, obwohl die Vermutung nahe lag. Laut der Local-Search-Ranking-Factor-Umfrage von 2021 belegte der vermeintliche Rankingfaktor „Keywords in den Dienstleistungen“ sogar den vierten Platz der Top-SEO-Mythen.

Doch jetzt scheint es eine Änderung im Algorithmus gegeben zu haben. Die Agentur Sterling Sky fand kürzlich in einem Test heraus, dass sich die Rankings für servicebezogene Keywords nun durch das Hinzufügen von vordefinierten Diensten verbessern lassen. Wichtig dabei zu wissen: die zur Auswahl stehenden, vordefinierten Dienste können sich je nach Unternehmenskategorie und Land unterscheiden. Außerdem können jederzeit neue dazu kommen, weshalb es sich lohnt, die Liste in regelmäßigen Abständen zu prüfen und ggf. anzupassen.

Beispiel für Dienstleistungen im Unternehmensprofil (Quelle: Google)

Branchen Insights

Branchen News kurz & knapp

Google Trends wurde überarbeitet und hat einen frischen Look bekommen. Auf der Startseite werden jetzt lokale Echtzeit-Trends aufgegriffen, die stündlich aktualisiert und mit Links zu relevanten Nachrichtenartikeln versehen werden. Ganz unten auf der Startseite gibt es nochmal Hinweise dazu, was Google Trends eigentlich ist und wie man es nutzen kann.

Bing Chat läuft mittlerweile auf GPT-4, der Nachfolgeversion von GPT-3.5. Laut OpenAI ist die Wahrscheinlichkeit, dass faktenbasierte Antworten gegeben werden, bei GPT-4 um 40% höher als bei GPT-3.5. Außerdem hat Microsoft den Bing Image Creator gelauncht, der Bilder aus (englischen) Textbeschreibungen generieren kann. Die Warteliste für die Nutzung der neuen Bing Tools scheint weggefallen zu sein, denn wir konnten uns problemlos registrieren. Probiert es gerne mal aus!

Erste Nutzer*innen testen unterdessen Googles Bard, doch das Zwischenfazit fiel ernüchternd aus: Es scheint jedoch, als stecke die KI noch in den Kinderschuhen. Vor allem im Vergleich zu Bing Chat bleibt die Qualität der Antworten zurück. Kritisiert wurde auch, dass Bard Inkonsistenzen aufweist und nur selten Quellen angibt.

Events

Unsere Highlights auf der SMX München 2023

Diesen Monat haben für uns bei Projecter die Online-Marketing-Konferenzen 2023 begonnen. 🎉 Mehr als 1.000 Teilnehmer*innen besuchten ab 15. März die Search Marketing Expo 2023, kurz SMX, auf der Messe München – darunter auch drei Projecter-Kolleginnen. In unserem Recap auf dem Projecter-Blog stellen wir euch die unserer Meinung nach interessantesten Beiträge der Konferenz vor und teilen mit euch, was wir daraus mitgenommen haben.