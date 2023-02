SEO Auslese Februar 2023

News der Suchmaschinen

Der Wettlauf um die beste KI-Suchmaschine beginnt

Am 8. Februar fand das Event „Google Live From Paris“ statt, auf dem es um die Nutzung künstlicher Intelligenz für verschiedene Google-Dienste ging. Es wurden u. a. neue Optionen im Google-Übersetzer gezeigt, zusätzliche Features in Google Maps präsentiert und KI-gestützte Projekte des Google Arts & Culture Labs vorgestellt. Das beherrschende Thema war jedoch der hauseigene Chatbot namens „Bard“, der demnächst in die Google-Suche integriert werden soll.

Bard basiert auf der bereits genutzten LaMDA-Technologie, die im Stande ist, komplexe NORA-Suchanfragen – No One Right Answer – zu bedienen. Mehr zum Sprachmodell LaMDA könnt ihr in unserer SEO Auslese vom Mai 2021 nachlesen. Schon kommenden Monat dürfen Entwickler*innen, Creator und Unternehmen die neuen KI-Funktionen testen. Das Ganze soll dann künftig so aussehen:

KI-Funktionen in der Google-Suche (Quelle: Google)

Microsoft hat unterdessen „New Bing“ herausgebracht und ebenfalls KI-Features in die Suche integriert. Auch hier stehen die neuen Funktionen bislang nur ausgewählten Testpersonen zur Verfügung. Eine von ihnen ist SEO-Experte Brodie Clark, der in seinem Blogartikel zur Testversion umfangreiche Einblicke gewährt und New Bing direkt mit Bard vergleicht.

Auf jeden Fall dürfte der Wettlauf um die beste KI-Suchmaschine in den nächsten Wochen richtig Fahrt aufnehmen! In Runde 1 des Battles ging der Punkt jedenfalls an Microsoft: Der Börsenkurs der Alphabet-Aktie war nämlich kurzzeitig abgesackt, nachdem sich in der ersten öffentlichen Demonstration von Bard ein Faktenfehler eingeschlichen hatte. Wir blicken gespannt auf Runde 2 …

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Seit dem 21. Februar rollt Google das February 2023 Product Reviews Update aus. Wie auf Twitter bekannt gegeben wurde, gilt das Update dieses Mal nicht nur für die englische Suche, sondern zielt auf mehrere Sprachen ab, darunter auch Deutsch. Der Rollout soll ca. zwei Wochen dauern.

Google hat seine Infoseite zu Links aktualisiert (bisher nur in der englischen Version) und an Beispielen erläutert, welche Links der Bot crawlen kann und wie ein guter Linktext aussieht. Spannend fanden wir den Hinweis „the words before and after links matter“. Demnach sollte in Texten darauf geachtet werden, die Verlinkungen nicht zu nah beieinander zu platzieren, weil dann der umgebende Text für jeden Link zu wenig Kontext bietet.

Mithilfe des lastmod-Tags in der xml-Sitemap kann man Suchmaschinen mitteilen, wann der Inhalt einer Seite zum letzten Mal aktualisiert wurde. Während die Angabe für Google irrelevant ist, äußerte Microsoft nun, dass sie für Bing hingegen sehr wichtig ist und wesentlich zu einer effizienten Crawling-Steuerung beiträgt. Es wird außerdem empfohlen, die Sitemap täglich neu zu generieren, um eventuelle Aktualisierungen anzuzeigen.

Der Videoseiten-Bericht in der Google Search Console wurde erweitert. Zum einen lässt er sich jetzt nach Sitemaps filtern. Zum anderen wurde auch eine Ansicht zu den Impressionen ergänzt. Wichtig zu wissen: Die Impressionen basieren auf Zahlen aus der Google-Suche und aus Discover, weshalb sie eher als allgemeiner Richtwert und nicht als exakte Anzahl zu interpretieren sind.

Sitemap-Filter im Videoseiten-Bericht (Quelle: Google Search Console)

