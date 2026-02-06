SEO News 01/2026: KI als Traffic-Killer? Fakten-Check und neue ChatGPT-Features

Mandy Einicke 06.02.2026 SEO
Während ChatGPT mit Knowledge Panels und Top Stories neue Features ausrollt, zeigt eine aktuelle Analyse, dass der KI-bedingte Traffic-Rückgang weniger dramatisch ausfällt als befürchtet. Wir beleuchten in diesen SEO News außerdem, warum klassische KI-Rankings oft reiner Zufall sind und auf welche KPI es wirklich ankommt.

KI und die Suche: zwischen Traffic-Veränderungen und neuen Potenzialen

Dramatischer Traffic-Rückgang durch KI bislang ausgefallen?

Eine umfassende Analyse von Graphite und Similarweb von über 40.000 Webseiten in den USA zeigt, dass der organische Google-Traffic im Jahresvergleich durchschnittlich nur um 2,5 % gesunken ist – was weit unter den oft spekulierten Einbrüchen von 25 % oder mehr liegt. Die Analyse belegt auch, dass die Traffic-Veränderungen nicht alle Webseiten gleichermaßen betreffen: 

Das Fazit: Während sich die informative Suche wandelt, bleibt die organische Suche für viele große Marken und kommerzielle Anbieter ein wichtiger Kanal.

Monatlicher SEO-Traffic der 40.000 größten US-Websites im Vergleich. Der organische Traffic im Jahresvergleich sank durchschnittlich nur um 2,5 % (Quelle: Graphite/Similarweb).

Das Zufalls-Prinzip: Warum „Platz 1“ in der KI kaum existiert

Eine Untersuchung von Rand Fishkin (SparkToro) und Gumshoe.ai zeigt, dass Marken- und Produktempfehlungen in KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Google AI stark variieren und fast zufällig wirken. Klassische „KI-Rankings“ sind deshalb kaum belastbar, da Listen bei wiederholten Abfragen selten identisch sind und sich Reihenfolgen ständig ändern. 

Für euch heißt das: Versteift euch nicht auf Momentaufnahmen oder einzelne Positionen. Stattdessen solltet ihr mit aggregierten Daten aus vielen verschiedenen Abfragen arbeiten, um ein realistisches Bild zu erhalten. Die relevante Kennzahl ist daher die Sichtbarkeitsrate. Es geht mehr darum, wie oft eure Marke über viele Durchläufe hinweg überhaupt in den Antworten auftaucht. Nur diese beständige Präsenz sichert euch langfristig den Erfolg in der KI-gestützten Suche.

ChatGPT-Update: News-Karussell & Knowledge Panels

OpenAI baut den Funktionsumfang von ChatGPT aus und integriert Elemente, die Nutzer*innen bereits aus der klassischen Websuche kennen:

Für Publisher und News-Seiten eröffnen diese neuen Features Potenziale für mehr Sichtbarkeit und zusätzliche Klicks direkt aus ChatGPT. Durch die prominenten Platzierungen innerhalb der KI-Antworten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer*innen über direkte Verlinkungen (Referral-Traffic) auf die Originalquellen zugreifen.

Darstellung des neues Features Knowledge Panel von ChatGPT

Kurz & knapp: Der Google-Ticker im Januar

Strategie-Check: Lohnen sich Corporate Blogs noch?

Aktuell lassen sich Sichtbarkeitsrückgänge bei Unternehmensblogs beobachten, die stark auf informative Suchanfragen wie „Was ist … ?“ oder „Wie verwendet man … ?“ optimiert sind. Laut eines Posts von SEO-Expertin Lily Ray auf X sind vor allem Beiträge betroffen, die austauschbar wirken und keinen echten, einzigartigen Mehrwert bieten. Um weiterhin stabile oder sogar positive Entwicklungen zu erzielen, solltet Ihr folgende Punkte beachten:

Wer diese Prinzipien beherzigt, kann seinen Unternehmensblog auch künftig als wertvollen Kanal für die organische Reichweite nutzen.

Branchen News kurz & knapp

