In dieser Ausgabe unserer Affiliate Marketing News geht es darum, wie Reddit als soziales Netzwerk auch in der Affiliate-Branche Anklang findet. Große News gibt es diesmal außerdem wieder von Google zum Thema Third-party Cookies und wir geben euch ein paar Einblicke zu wichtigen Vorträgen, die auf der TactixX für viele Zuhörer*innen gesorgt haben. Außerdem haben wir noch eigene News zu berichten: Eine neue, vollständig überarbeitete und aktualisierte Version unseres Affiliate Marketing eBooks erscheint! 🎉 Alle Infos erfahrt ihr wieder wie immer hier.

Neuigkeiten aus der Branche

Pläne zur Abschaffung der Third-party Cookies bei Google gecancelt

Nicht nur in der Affiliate-Branche hat das Thema rund um die Abschaffung der Third-party Cookies bei Google und die damit verbundenen Risiken der Datenverluste für riesige Diskussionen gesorgt. Auch anderen Marketing-Kanälen graute es vor den Cookie-Sanktionen, die eigentlich schon bis Ende 2023 durchgesetzt werden sollten und es wurde panisch versucht, Lösungen zu finden, um weiterhin eine gute Datengrundlage durch neue Tracking-Maßnahmen zu sichern.

Jetzt hat Google angekündigt, dass die Abschaffung der Cookies von Drittanbietern im Browser doch nicht umgesetzt wurde. Stattdessen plant Google die Einführung neuer Datenschutzfunktionen in Chrome, die es den Nutzer*innen ermöglichen soll, ihre Cookie-Einstellungen genauer zu kontrollieren. Grund für den plötzlichen Sinneswandel von Google scheint Druck von außen gewesen zu sein, durch empörte Rückmeldungen von Werbetreibenden, Publishern und Regulierungsbehörden. Mehr Infos zu der Entscheidung von Google findet ihr hier.

Gutscheincodes in organischen Suchergebnissen von Shops

Seit kurzem ist bei einigen Suchergebnissen der Shops folgendes zu sehen: Unten rechts in den organischen Anzeigen stehen Gutscheincodes. Das ist ein neues Feature bei Google, welches Unternehmen in Deutschland nutzen können. Vorab wurden die Gutscheincodes nur in den Organic Shopping Grids von Google ausgespielt.

User können den Code direkt per Click auf das Icon bei der Google-Anzeige kopieren und im Anschluss beim Besuch der entsprechenden Website verwenden. Ein Feature, welches zugleich Vor- und Nachteile mit sich bringt. Vorteile sind mitunter, dass zum Beispiel die Klickrate der Shops, die das Feature nutzen, erhöht werden kann.

Nachteilig könnte sich das sicher zum einen auf die Marge auswirken, die unter vielen Einlösungen von Gutscheinen leiden würde. Zum anderen könnte das mehr Abgreifeffekte hervorrufen, weil User potenziell nur dann bestellen, wenn Gutscheincodes vom Shop zur Verfügung stehen. Wie sich das neue Feature von Google auf Gutschein-Publisher auswirkt, ist fraglich, denn es besteht das Risiko, dass die Publisher obsolet werden und Traffic verlieren, wenn die Unternehmen selbst über ihre Suchanzeigen Gutscheine anbieten.

Wir sind gespannt, wie Shops und Gutschein-Portale künftig mit dem Ausspielen von Gutschein-Codes in den organischen Suchergebnissen umgehen werden und halten euch auf dem Laufenden.

Eine neue Version unseres Affiliate Marketing eBooks erscheint 🎉

Wir haben diesmal große Neuigkeiten in eigener Sache: die dritte, vollständig überarbeitete und aktualisierte Version unseres Affiliate Marketing eBooks erscheint! Unser Leitfaden für Affiliates und Merchants bringt euch das Thema auf rund 400 Seiten nahe: Was muss ich beim Einstieg als Affiliate beachten? Wie sieht die Potenzialanalyse für ein Partnerprogramm im Detail aus? Und wie pflege und entwickle ich meine Partnerprogramme am besten? Das beantwortet dir unser eBook von A bis Z. Außerdem sind Kapitel und Themen, wie X und Y, sind dazugekommen.

Aktuell laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren, aber bis zum Erscheinungstermin müsst ihr nicht mehr lange warten: Die neue Ausgabe unseres eBooks erscheint am Freitag, den 13. September 2024 – und ihr könnt mit dabei sein! Unser Launch Event am Freitagvormittag in entspannter Atmosphäre findet direkt im Anschluss an den Affiliate Stammtisch am 12. September 2024 in Leipzig statt. Merkt euch den Timeslot schon mal in eurem Kalender vor – mehr Infos folgen demnächst!

Affiliate Marketing eBook Version 3.0 – Launch Event

Freitag, den 13. September 2024

Projecter Online Marketing, Leipzig

Unser neues Affiliate Marketing eBook ist gerade noch in Arbeit – habt ihr es schon entdeckt?

DeutschlandCard launcht Preisvergleich auf eigener Plattform

DeutschlandCard launcht eine eigene Produktsuchmaschine innerhalb der Plattform. Mit dem Ziel, User bereits zu Beginn ihrer Journey anzusprechen und die App vielseitiger aufzustellen, soll also über DeutschlandCard selbst in Zukunft nach Produkten gesucht und verglichen werden können. Loyalty-Anbieter und Produktsuchmaschinen als solches sind keine Neuheit mehr, jedoch kann es sehr spannend werden, wenn ein erfahrener Akteur neue, etablierte Gebiete erschließt und kombiniert.

Die Integration in bestehende Affiliate-Kooperationen scheint mit einer kleinen, fixen Handling-Fee und über die herkömmliche, bestehende CPO-Provision bisher sehr einfach gehalten zu sein.

Außerdem interessant daran: Das Produktportal von DeutschlandCard wird nicht nur angemeldeten Nutzer*innen zur Verfügung stehen. Der Affiliate verspricht sich darüber hinaus einen USP damit, Preise zu vergleichen und gleichzeitig Punkte zu sammeln. Gerade bei umkämpften Produktsegmenten könnte hier der entscheidende Kaufanreiz geboten sein. Wie das Feature beim Launch angenommen wird und ob es sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Mit der neuen Produktsuchmaschine von DeutschlandCard ist es u. a. möglich, Preise zu vergleichen (Quelle: DeutschlandCard).

Mydealz startet mit neuem Creator-Programm

Nicht nur DeutschlandCard hat sein Portfolio erweitert. Auch mydealz machte im Juli direkt zwei Neuheiten bekannt: zum einen das neue Creator-Programm, welches sich aktuell in der Early-Access-Phase befindet und zum anderen die Wiedereinführung von Display-Bannern auf der Nutzerplattform.

Diese beiden News hängen direkt miteinander zusammen. Die durch die Display-Werbung generierten Einnahmen dienen der Querfinanzierung der Creator, die diesen Deal publiziert haben. Heißt also, dass 100 % der Banner-Einnahmen für die Vergütung von verifizierten mydealz-Mitgliedern, die engagiert Deals recherchieren und erarbeiten, genutzt werden. So belohnt die Plattform ihre Community direkt und fördert das Engagement der eigenen User. Außerdem verringert sich die Ausspielung der Bannerwerbung je nach Status der eingeloggten User. Was genau es braucht, um im neuen mydealz-Creator-Programm dabei zu sein, lest ihr direkt in den News der Plattform. Noch mehr Infos zum neuen Creator-Programm gibt es auch in diesem Video:

(Quelle: mydealz auf YouTube)

Die Kommentare unter dem Youtube-Video zeigen gemischte Gefühle bezüglich der News in der Community. Es wird befürchtet, dass die Qualität der Deals leidet und der Fokus eher auf Klicks und Quantität geht. Ob sich das bewahrheitet, wird die Zeit zeigen.

Ausschnitt aus der Kommentarspalte (Quelle: mydealz auf YouTube)

Merchants

Expertenwissen: Affiliate Marketing International

Im Interview mit Olga Enes, Head of Partner Management und Brand Marketing bei EMP, fühlt der AffiliateBlog der Expertin beim Thema Internationalisierung von Partnerprogrammen genauer auf den Zahn. Denn eines wird im Interview klar: Die Expansion von Affiliate-Programmen auf weitere Länder bringt viele Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel seien die kulturellen Unterschiede nicht zu vernachlässigen, weshalb vor allem eine Anpassung der Marktstrategien, effektive Kommunikation, die Lokalisierung von Inhalten und der Aufbau und die Pflege zu lokalen Partner*innen sehr wichtig für den Erfolg sind.

Im Interview kommen viele Themen zur Sprache, denen wir 1:1 zustimmen können und die wir auch in unserer täglichen Arbeit mit internationalen Programmen feststellen dürfen. Aus unserer Sicht also ein wichtiger Beitrag für Advertiser, die bereits über Partnerprogramme außerhalb der DACH-Region verfügen oder zeitnah eine Expansion planen.

Reddit – eine weitere Social-Media-Plattform für Affiliate-Erfolge?

Die zielgerichtete und engagierte Nutzerschaft von Reddit macht die Plattform auch für den Affiliate-Kanal interessant. Die Struktur erlaubt es Affiliate Marketern, ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen und authentische, wertvolle Inhalte zu teilen, wodurch Vertrauen und Glaubwürdigkeit hergestellt werden.

Zudem bietet das soziale Netzwerk kostengünstige Werbeoptionen, die für jede Kampagnengröße geeignet sind und verschiedene Content-Formate von Texten bis hin zu Videos unterstützen. Das Feedback der Nutzer*innen hilft dabei, Marketingstrategien laufend zu verbessern. Außerdem können Posts durch Up-Votes viral gehen und für mehr organischen Traffic und Conversions sorgen. Weitere Vorteile und Möglichkeiten, wie Affiliate Marketing mit Reddit möglich ist, erfahrt ihr hier.

Vielleicht nicht direkt vermutet, hat Reddit eindeutig Potenzial für Affiliate-Marketing-Erfolge.

Affiliates

Der Weg zu einer guten Affiliate-Website: Tipps und Möglichkeiten

Neueinsteiger*innen in der Affiliate-Branche sind möglicherweise zu Beginn überfordert, wenn sie vor der Aufgabe stehen, mit einem Angebot für Advertiser an den Start zu gehen. Mit der richtigen Strategie zum Aufbau des Auftritts als Affiliate ist allerdings schon ein großer Teil getan. Bei GetResponse findet ihr eine hilfreiche Anleitung und Tipps zum Start einer erfolgreichen Affiliate-Website, die u. a. folgende Punkte in den Vordergrund stellt:

Wählt eure Nische mit Sorgfalt aus: Stellt bei der Wahl nicht Profit oder schnelles Vermögen in den Vordergrund, sondern fokussiert euch auf die Themen, die euch wirklich interessieren. Das Thema sollte echten Mehrwert bieten. Erstellt hochwertigen Content: In Zeiten von ChatGPT und weiteren KI-Tools, die das Schreiben von Content automatisieren, ist das Verfassen selbstgeschriebener Beiträge umso wichtiger. Persönliche Erfahrungen und das Einbinden passender Produktempfehlungen sorgen für mehr Klicks und Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Wählt die richtigen Partnerprogramme für euch aus: Ist eure Affiliate-Website erstellt, gilt es, in Partnernetzwerken passende Advertiser zu finden, mit denen ihr kooperieren könnt. Werft hier einen genauen Blick auf die Partnerprogramme der Advertiser und wählt nur diejenigen als Partner*innen aus, die gut zu eurem Thema passen. Generiert Traffic und baut Vertrauen auf: Hohe Reichweiten und Sichtbarkeit sind für viele Advertiser entscheidend, wenn es um eine Zusammenarbeit geht. Nutzt daher SEO und Social Media, um eure Website auf dem neusten Stand zu halten und stetig neue Interessent*innen von euren Inhalten zu überzeugen.

Ihr lest sicher schon heraus, dass Authentizität und Qualität das A und O für den Aufbau einer langfristig profitablen Affiliate-Website sind. Die ausführlichen Tipps und strategischen Schritte sowie spannende Best Cases von erfolgreichen Affiliates in der Branche findet ihr im Artikel.

Events

Die TactixX 2024 – ein Recap

Neben der Keynote von xpose360 Geschäftsführer Markus Kellermann zu dem sehr aktuellen Thema „Die Revolution im Online Marketing: Künstliche Intelligenz als Wegbereiter für neue Dimensionen“ finden wir besonders den Vortrag von Adcell-Geschäftsführer Marcus Seidel mit dem Titel „Eine neue Ära im Affiliate-Marketing – Ein Aufruf zur Transformation und Integrität“, den er zur diesjährigen TactixX am 16. Juli mitgebracht hatte, erwähnenswert.

Der Vortrag drehte sich darum, die seriöse und erfolgreiche Arbeit der Affiliates und Netzwerke fair zu belohnen, um das Ungleichgewicht zu anderen Marketing-Kanälen aus dem Weg zu räumen und den Marketing-Kanal entsprechend so einzustufen, wie er sich heute präsentiert – nämlich als erfolgreiches und nicht zu vergessendes Element im Marketing-Mix. Ein Appell an Advertiser, Affiliate-Marketing als Kanal zu aktivieren und entsprechend zu vergüten.

Unser Tipp: Neben weiteren interessanten Speaker*innen ist Marcus Seidel auch beim Affiliate-Stammtisch am Donnerstag, den 12. September 2024, in Leipzig dabei. Falls ihr euch noch kein Ticket gesichert haben solltet, mach das gerne hier.