Am Montag, den 11. November 2024, gab Google den Release des November 2024 Core Updates bekannt. Bislang zeigen sich in den Suchergebnisseiten weniger starke Dynamiken – nicht wie wir das sonst bei vorherigen Updates beobachten konnten.

Außerdem gab es Spekulationen, dass der Rollout möglicherweise schon vor der offiziellen Ankündigung begonnen haben könnte. Ob sich im Verlauf des Updates noch signifikante Änderungen ergeben, bleibt abzuwarten. Weitere Infos und Tipps zu Google Core Updates findet Ihr auf der Google-Dokumentation-Seite.

Anhand von Ranking-Trackern wie SEMrush Sensor wird sichtbar, dass die Dynamiken auf den SERPs weniger stark ausfallen als bei vorherigen Updates.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Die neue Suchmaschine von OpenAI ist live: OpenAI führt SearchGPT ein, eine KI-basierte Suchmaschine, die Google Konkurrenz machen soll. Ein echter Google Killer scheint die Suche allerdings noch nicht zu sein. Aber für viele Webseiten-Inhaber*innen stellt SearchGPT schon eine weitere spannende Traffic-Quelle dar. Was ihr dabei beachten müsst, wenn ihr eure Inhalte für SearchGPT optimieren wollt, hat euch SEO-Südwest zusammengefasst.

Google betont die Wichtigkeit einzigartigen Contents: Kleiner Reminder von John Müller – der Google Senior Search Analyst erinnert daran, dass guter Content immer einzigartig sein muss und Mehrwert schaffen sollte. Das bloße Umschreiben bestehender Texte reicht dabei nicht aus, um unique Content zu schaffen. Zu viel schlechter Content kann sich sogar negativ auf die Gesamtreputation einer Webseite auswirken.

Branchen Insights

Screaming Frog hat ein neues Update erhalten, das signifikante Verbesserungen mit sich bringt. Die folgenden zwei Neuerungen finden wir besonders interessant:

Einfachere Integration von KI-Schnittstellen : Ihr könnt nun Prompts direkt in die Oberfläche des Frogs eintragen. Wenn ihr beim Crawlen z. B. Alt-Texte generieren lassen wollt, geht das jetzt mit nur ein paar Klicks.

: Ihr könnt nun Prompts direkt in die Oberfläche des Frogs eintragen. Wenn ihr beim Crawlen z. B. Alt-Texte generieren lassen wollt, geht das jetzt mit nur ein paar Klicks. Zusätzlich bietet das Update einen umfangreichen Barrierefreiheits-Check. Dieses Feature ist gerade vor dem Hintergrund des kommenden Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes 2025 spannend. So könnt ihr leicht Probleme identifizieren, die die Nutzung der Webseiten für Menschen mit Einschränkungen erschweren.

Mehr Details zu allen Funktionen und zur Anwendung der neuen Features erfahrt ihr auf der Screaming Frog Seite zum SEO Spider 21 Update.

Branchen News kurz & knapp

Erklär-Videos für Google Trends jetzt verfügbar: Google Trends ist ein kostenloses Tool, das euch zeigt, wie sich das Suchinteresse für Begriffe im Laufe der Zeit entwickeln. Es hilft dabei, Suchtrends zu analysieren, saisonale Schwankungen zu erkennen, relevante Keywords zu finden und Suchbegriffe nach Regionen oder Themen zu vergleichen. Google hat nun eine Reihe an Erklär-Videos zum Tool bereitgestellt, die euch helfen, Suchtrends noch besser zu analysieren und zu nutzen.

Niederlage von Google vor Gericht: Ein US-Gericht entschied im August, dass Google seine Marktmonopol-Stellung unlauter nutzt. Nun fordert das US-Justizministerium den Zwangsverkauf des Google Chrome Browsers und dass das Unternehmen seinen Suche-Index für Wettbewerber bereitstellt. Google hat bis zum 20. Dezember Zeit, eigene Forderungen und Vorschläge bei Gericht einzureichen. Die Verhandlung ist für den Zeitraum vom 22. April bis 2. Mai 2025 angesetzt, eine Entscheidung wird jedoch frühestens im August 2025 erwartet. Sollte Google tatsächlich die Verbindung zum Chrome Browser verlieren, hätte das ggf. Auswirkungen auf die Rankings, da Google über den Google Chrome Browser Nutzerdaten sammelt (bspw. Core Web Vitals).

Events

Projecter bei den Online Expert Days 2024

Wir haben letzte Woche die Online Expert Days in Salzburg besucht und wurden mit einem Winderwunderland überrascht. ❄️ Von barrierefreiem Content über die effektive Kombination verschiedener KI-Gattungen bis zu Einblicken in Relaunch-Projekte großer Marken wie OBI: mehr über unsere Highlights auf der OMX und der SEOkomm erfahrt ihr in unserem LinkedIn-Beitrag.

Vielen Dank an die Speaker und das Team der OXD für den wertvollen Input! Wir legen den Besuch der Konferenz auch im nächsten Jahr wieder allen Online Marketern wärmstens ans Herz.