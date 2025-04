SEO News 04/2025: Google AI Overviews unter Beschuss?

News der Suchmaschinen

Google AI Overviews sorgen für Wirbel

Googles AI Overviews liefern Nutzer*innen KI-generierte Antworten direkt in den Suchergebnissen. Das führt dazu, dass weniger Nutzer*innen auf die Originalseiten klicken. Bei vielen Webseiteninhaber*innen besteht daher die Sorge, dass das neue Google-AI-Overview-Feature die organischen Klickzahlen weiter senken könnte. Eine neue Analyse von ahrefs zeigt: Die Klickrate auf Position 1 ist um ganze 34,5 % gesunken. Für viele Webseitenbetreiber*innen könnte das einen empfindlichen Verlust an organischem Traffic bedeuten.

Auch die EU schaut jetzt genauer hin: Die Europäische Kommission untersucht derzeit intensiv die Auswirkungen von Googles neuen KI-Übersichten in der Suchmaschine. Durch den Rückgang an Website-Traffic kann das für Verlage und Medienhäuser auch geringere Werbeeinnahmen bedeuten. Im Fokus der Brüsseler Ermittlungen stehen mehrere zentrale Themen:

Urheberrecht: Es wird geprüft, ob die KI-Übersichten gegen europäische Urheberrechtsvorschriften verstoßen, da Inhalte Dritter ohne ausdrückliche Zustimmung direkt angezeigt werden.

Wettbewerb und Plattformregulierung: Die Kommission analysiert, ob Google durch diese Funktion seine Marktmacht missbraucht und gegen die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) sowie des Digital Services Act (DSA) verstößt.

Medienvielfalt: Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Medienvielfalt gemäß dem European Media Freedom Act (EMFA). Die EU sieht die Gefahr, dass unabhängige Medien durch den Traffic-Verlust in ihrer Existenz bedroht werden und Bürger*innen weniger Zugang zu vielfältigen Informationsquellen erhalten.

Es geht bei dieser Untersuchung nicht explizit nur um die AI Overviews. Diese ist Teil einer umfassenderen Prüfung von Googles Marktverhalten und Plattformstrategie in Europa.

Eine Beispielanfrage mit Antwort von Google AI Overviews

Wie Google AI Overviews messen?

Auf einem Event betonte Google noch einmal, dass derzeit keine spezielle Optimierung für das Aufgreifen in den KI-Antworten notwendig sei. Zudem gibt es, wie bereits bekannt, noch keine wirkliche Auswertung in den Daten der Google Search Console (GSC). Ein weiteres Problem: die Ergebnisse in den AI Overviews sind personalisiert, was die Messbarkeit nicht vereinfacht. Immerhin: Tools wie SISTRIX arbeiten bereits an einer Möglichkeit, AI Overviews zu tracken – bisher allerdings nur in den USA.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google Discover wird auf Desktop ausgerollt: Das gab das Unternehmen auf einer Veranstaltung in Madrid bekannt – bisher jedoch nur in den USA. Die Funktion kennen wir aktuell nur von der mobilen Google-App. Dort werden unter dem Sucheingabefeld automatisch personalisierte Inhalte angezeigt. Die Neuerung ist besonders für Publisher und Content-Seiten von Bedeutung, da sie über Google Discover viel Traffic generieren können. Erste Screenshots und Eindrücke von der Desktop-Version sind bereits auf X zu finden, wie z. B. hier oder hier.

Google testet Videoanzeigen direkt auf der Suchergebnisseite: Wann und ob die Funktion flächendeckend ausgerollt wird, ist bislang unklar. Für SEO-Expert*innen könnte der Rollout zu weiteren Veränderungen bei der Sichtbarkeit in den SERPs führen.

Microsoft rollt Copilot Search aus: Das Feature ging weltweit live – mit Ausnahme von Russland und China. Die neue KI-Suche von Bing soll Nutzer*innen dabei helfen, Informationen schneller und präziser zu finden. Die KI-Antworten sind nicht nur prägnant zusammengefasst, sondern enthalten auch alle relevanten Quellen und zeigen, wie die Antwort zustande kam („Schlussfolgerung anzeigen“). Zudem können Nutzer*innen direkt Folgefragen stellen und weiter in die Thematik eintauchen.

Copilot Search (Quelle: PC Mag)

Branchen Insights

Geleakt: Apple bewertet KI-Antworten

Ein geleaktes, 168-seitiges Dokument zeigt: Apple nutzt ein Bewertungssystem ähnlich den Google Quality Rater Guidelines, um die Qualität von KI-Antworten zu bewerten. Geprüft werden u. a. die Befolgung von Anweisungen, sprachliche und kulturelle Angemessenheit, Vertrauenswürdigkeit, Schädlichkeit und die Relevanz der Antworten. Zudem gibt es einige Parallelen zu den Googles Quality Rater Guidelines:

Apple: Truthfulness > Google: E-E-A-T (especially “Trust”)

Apple: Harmfulness > Google: YMYL content standards

Apple: Satisfaction > Google: “Needs Met” scale

Apple: Following instructions > Google: Relevance and query match

Ob diese Guidelines für Siri oder Apple Intelligence gelten, ist nicht ganz klar – spannend sind die Einblicke aber allemal.

Branchen News kurz & knapp

