SEO Auslese November 2020

Der November war ein entspannter SEO-Monat, der dennoch mit vielen spannenden Neuigkeiten um die Ecke kam. Google stellte seine Weiterentwicklung des Such-Algorithmus „Conversational Searching“ vor. Auch in der Google Search Console passiert viel: Der neue Crawling-Bericht ging online und weitere alte Reports werden im Januar im neuen Gewand hinzukommen. Alle weiteren spannenden Neuigkeiten aus dem November haben wir wieder in unserer SEO Auslese für euch zusammengefasst.

News der Suchmaschinen

Conversational Searching – Die Weiterentwicklung des Google-Algortihmus

Google stellt die Weiterentwicklung seines Such-Algorithmus „Conversational Searching“ vor. Zusammengefasst soll das Sucherlebnis sich mehr wie eine Konversation anfühlen. Was heißt das konkret? Google bezieht die vorherigen Suchen für den Kontext der nächsten Suche mit ein.

Als Beispiel nennt Google dafür Thanksgiving. Wenn Leute erst nach „Truthahn Rezept“ suchen und dann etwas später ganz allgemein nach „Carving“, dann würde Google normalerweise alle möglichen Bedeutungen dieses Begriffs einbeziehen (Schnitzen, Zerschneiden, Meißeln) und dann das ausspielen, was die Mehrheit wohl für am relevantesten hält. Jetzt bezieht Google aber die Suche nach „Truthahn Rezept“ mit ein und stellt dann die Verbindung her, um das Suchergebnis stärker auf das Bedürfnis der NutzerInnen auszurichten.

Wie in einem Gespräch dreht sich also alles um ein Thema und mein Gegenüber vergisst nicht, worüber gerade gesprochen wurde. Das Ganze hilft Google dann vor allem dabei, sehr allgemeine Suchanfragen besser einzuordnen. Bei der Berücksichtigung in einer Keyword-Analyse wird es dann spannend: Wie kann der kontextuelle Zusammenhang für allgemeine Keywords mit berücksichtigt werden?

Beispiel für die kontextuelle Berücksichtigung in der Google-Suche (Quelle: Google The Keyword)

Neuer Crawling-Report nach langem Warten in der Google Search Console

Google hat den Crawling-Report in der Search Console aus der alten Oberfläche überarbeitet und für NutzerInnen zugänglich gemacht. Website-BetreiberInnen können wieder einsehen, wie häufig und in welchem Umfang Google die Website im Verlauf gecrawlt hat. Sowohl die Gesamtzahl der einzelnen Anfragen, die heruntergeladene Dateimenge und die durchschnittliche Antwortzeit wird angegeben.

Ausschnitt aus dem neuen Crawling-Bericht in der Search Console (Quelle: Google Search Console)

Neue Features gibt es auch:

Anzahl der Anfragen, gruppiert nach Status-Codes, Dateitypen, Zweck des Crawlens und Art des Googlebots

Bericht zum Host-Status, um Erreichbarkeitsprobleme zu identifizieren

URL-Beispiele, um zu zeigen, wo Site Anfragen aufgetreten sind

Berichte werden für Search Console Properties mit verschiedenen Hosts und für die, die mit „Domain Property“ eingerichtet wurden, zusammengefasst

Zu finden ist der Report nicht ganz einfach: Unter Einstellungen ist der Punkt „Crawling-Statistiken“ zu finden.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google plant ein Label für die Suchergebnisse, um Webseiten mit guter Benutzererfahrung zu kennzeichnen, so wie AMP-Seiten mit einem Blitz-Symbol hervorgehoben werden. Vorerst wird diese Kennzeichnung getestet und bei positiven Rückmeldungen ausgerollt.

Googles Wissenssammlung „Google Webmasters“ hat ein neues Gewand erhalten und heißt jetzt „Google Search Central“. Mit dieser Änderung wurden auch sämtliche Google-Blogs auf dieser einen Domain vereint, damit NutzerInnen Artikel besser finden können.

Laut Googles Webmaster John Müller werden für das Experience Update im Mai 2021 nur die Metriken eine Rolle spielen, die aufgelistet wurden (Core Web Vitals, Mobile Friendly, Safe Browsing, HTTPS, keine störenden Einblendungen). Andere Metriken, die in den Pagespeed Berichten auftauchen, spielen für den Rankingfaktor keine Rolle. Die Core Web Vitals werden für Desktop und Mobil getrennt geprüft.

Auf YouTube wurde von Google ein kurzes Video veröffentlicht, das die Arbeit der Google Quality Raters beleuchtet und warum es wichtig ist, dass echte Menschen zur Bewertung der Suchergebnisse hinzugezogen werden, um die Google-Suche besser zu machen.

In einer neuen Podcast-Folge „Search Off the Record” erklärt Google Webmaster Gary Illyes, wie die Indexierung von Bildern, AMPs und Videos funktioniert – sehr hörenswert.

Local SEO News

Google-My-Business-Optimierung in nur 30 Minuten

ahrefs hat in einem umfangreichen Artikel die einzelnen Schritte übersichtlich zusammengefasst, um den Google My Business Account auf den neusten Stand zu bringen. So werden auch die ganzen neuen Features mit einbezogen. Als letzter Punkt wird angegeben, dass die Optimierung der Website eine große Rolle spielt. Inwiefern eine Optimierung in 30 Minuten dann wirklich noch realistisch ist, bleibt zweifelhaft. Auf jeden Fall ist ein guter Schritt gemacht, wenn die Google My Business spezifischen Empfehlungen umgesetzt werden und das sollte auch in 30 Minuten möglich sein.

Nachrichten-Button nun auch unter Google My Business Posts

Bisher konnten NutzerInnen in einem lokalen Eintrag eines Unternehmen über den „SMS“ Button eine direkte Nachricht an das Unternehmen schicken. Nun hat Google diese Funktion ebenfalls unter Posts hinzugefügt. So können User auf einen beliebigen Post mit einer Direkt-Nachricht reagieren.

Neue Funktion „Nachricht senden“ unter den Google My Business Posts (Quelle: Google-Suche)

Branchen Insights

Version 14 für das SEO-Tool Screaming Frog mit vielen Neuerungen

Eine neue Version des Screaming Frog ist da und stellt wieder viele neue und überarbeitete Funktionen bereit. Die wichtigsten Neuerungen kurz zusammengefasst:

Dark Mode Interface

Export als Google Sheet

Vollständige Header-Status-Code-Informationen (z.B. Caching-Status, Sprache, Sicherheitsinformationen usw.)

Übersicht aller gesetzten Cookies auf der Website, wenn Website mit JavaScript-Rendering gecrawlt werden. Für ein Cookie-Audit erspart dieses neue Feature viel Zeit, da auch eine Zusammenfassung exportiert werden kann.

Erweiterte Ansicht der Seitenstruktur nach Verzeichnissen gibt an, wie viele Webseiten unter einem Verzeichnis gelistet sind. Darüber hinaus können weitere Spalten hinzugefügt werden, um u.a. die Indexierbarkeit anzuzeigen. Somit können Probleme schnell auf Verzeichnisebene überblickt werden.

Überarbeitung der Übersicht zur Seitenstruktur mit hilfreichen Insights (Quelle: Screaming Frog)

Branchen News kurz & knapp