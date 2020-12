[…] Unsere Lieblings-SEO-Blogs […]

Welche Blogs verfolgt eigentlich das Projecter SEO-Team regelmäßig? Wo gibt es die besten News aus der SEO-Szene und die coolsten Inhalte, um die Wissenskurve noch weiter nach oben zu treiben? Ich habe mich mal umgehört, welche die liebsten SEO-Blogs meiner KollegInnen sind und was sie besonders beliebt macht.

Nico Erpel Search Engine Land Ich persönlich liebe SEO-Quellen, die schnell die neusten Informationen zu den Suchmaschinen veröffentlichen sowie umfangreiche qualitativ hochwertige Studien, Cases und How-To-Artikel vorstellen. Genau das vereint Search Engine Land. Der sehr umfangreiche englischsprachige Blog veröffentlicht nicht nur Artikel rund um SEO, sondern auch Social Media und SEA. Gerade für strategische Impulse und den Blick über den Tellerrand ist Search Engine Land ebenfalls ideal.

Search Camp Podcast von Markus Hövener Ich würde mich schon als Fan von Markus Hövener bezeichnen, seitdem ich viele Konferenz-Vorträge und Webinare von ihm gesehen habe. Er hat ein starkes umfangreiches SEO-Wissen und das Talent, komplexe Sachverhalte kurz und verständlich zu erklären. Der Podcast umfasst mehrere Formate. Für SEO-Starter ist „Alles auf Start“ genau richtig, da hier grundlegende SEO-Faktoren vorgestellt und bewertet werden. Ich persönlich finde die Monats- und Jahresrückblicke genial, die ich mir gern auf meinem Heimweg von der Arbeit anhöre.

Michael Brumm Google Search Central Die ehemaligen Google Webmaster Blogs sind nun unter einem neuen Dach zu finden und sind für mich natürlich die Quelle, wenn es um Updates rund um den Such-Algorithmus oder zum Beispiel Anpassungen an der Google Search Console geht. Neben den Infos zu den Google-Produkten gibt Google hier auch gerne einmal Einblicke hinter die Kulissen.

Quelle: https://developers.google.com/search/blog

ahrefs Blog

Besonders spannend am Blog von ahrefs finde ich die durchgeführten Studien, die oft sehr nützliche Erkenntnisse mit sich bringen. Ansonsten ist es die Vielzahl an Themenbereichen rund um SEO, die mich gerne durch den Blog stöbern lassen. Egal ob es um neue Ansätze für die Keywordrecherche, die Vorstellung neuer Tools oder Auswertungen zu neuen Änderungen in den Google-Suchergebnissen geht – ich klicke mich gerne durch das Blogarchiv.

Jakob Palmer SEO SüdWest Die Welt der Suchmaschinenoptimierung entwickelt sich permanent weiter. Daher ist es elementar, sich ständig up to date zu halten. Der Blog von Christian Kunz bildet für mich dabei eine der ersten Anlaufstellen, um im SEO-Kosmos den Anschluss nicht zu verlieren. Immer aktuell und das Wesentliche auf den Punkt gebracht, versorgen mich die Artikel des SEO-Südwest-Blogs täglich mit den wichtigsten News.

Wer keine Lust hat sich jeden Tag selbst durch den Dschungel der SEO-News zu hangeln, ist bei dem Blog von SEO-Trainee an der richtigen Adresse. Hier werden wöchentlich die relevantesten Neuigkeiten im SEO-Wochenrückblick zusammengetragen. Neben News finden sich hier aber auch Tipps und Tricks, die SEO-Herzen höherschlagen lassen. Besonders mir, als Projecter-Traineeanwärter, helfen die Inhalte dabei mein Wissen immer weiter auszubauen.

Quelle: https://www.seo-trainee.de/

Julia Bode MOZ BLOG Der Moz Blog ist eine meiner Top SEO-Quellen überhaupt. Hier finde ich immer top aktuelle Artikel nicht nur zu den klassischen Technik- & Content- Disziplinen der Suchmaschinenoptimierung, sondern auch super Artikel rund um Content Marketing, Branding und User Experience. Der Moz Blog hält eigentlich für jeden etwas bereit: von How to’s über Einsteiger-Beiträgen zu Deep Dives. Und jeden Freitag gibt es ein kurzweiliges „Whiteboard Friday“-Video in dem Rand Fishkin und sein Expert*innen-Team Strategien und Visionen der SEO-Arbeit beleuchten. Neben den tollen Beiträgen im Blog ist MOZ noch ein Tool-Entwickler und hält starke SEO- Tools und Trainigs bereit. Check it Out!

Quelle: https://moz.com/blog

Der Blog der Nielsen Norman Group ist kein SEO-Blog, sondern ein UX-Blog. Ich finde jedoch, dass es für die SEO-Arbeit unerlässlich ist, sich auch mit den aktuellen Standards der User Experience auseinander zu setzen und zu verstehen, was eine nutzerfreundliche Webseite ausmacht und mit welchen Mitteln man eine Webseite dahingehend optimieren kann. Ab dem Jahr 2021 ist die Page Experience ein offizieller Ranking Faktor. Spätestens jetzt ist klar, dass auch die UX ein Bestandteil der SEO-Arbeit sein sollte.

Wenn ihr euch auch auf dem Laufenden halten wollt, empfehle ich wärmsten Mal einen Blick in diesen Blog zu werfen.