Der SEO Track: optimale Content-Prozesse und Verlinkungsstrategien

Im SEO Track der SMX Advanced ging es um Visionen der Suchmaschinenoptimierung, Workhacks mit Tools und Case Studies. Die Themen waren sehr abwechslungsreich zusammengestellt und boten spannende Eindrücke. Die Vorträge aus denen ich für meine Arbeit im SEO am meisten ziehen konnte, findet ihr nachfolgend zusammengefasst. „Your CMS is Holding You Back“ Joanna Booth, Director Organic Growth bei JobandTalent, sprach über die Herausforderungen, die CMS-Systeme für die Suchmaschinenoptimierung mit sich bringen können, und wie sie sich diesen gestellt hat. Unsere Kollegin Julia auf der SMX Advanced in Berlin

In ihrem Case arbeitet sie mit dem CMS „Contentful“, welches bei der vorhandenen Website nicht für organisches Wachstum konfiguriert war. Es war weder möglich, Landingpages einfach hinzuzufügen, Verlinkungsstrukturen zu konfigurieren oder Basic-SEO-Angaben, wie Alt-Tags und H-Tags, zu bestimmen.

In Erinnerung ist mir vor allem ihr Ansatz des automatisierten Content-Prozesses geblieben. Joanna erklärte, wie sie das CMS konfiguriert hat und dass es möglich war, Content mit Hilfe einer CSV-Datei hochzuladen. So konnten die einzelnen Content-Felder automatisch befüllt werden. Das erspart nicht nur viel lästiges Copy and Paste, sondern auch viel Zeit. Neben ihren Hacks sprach sie auch darüber, wie man Stakeholder abholt und überzeugen kann, in die Optimierung solcher Prozesse zu investieren. Ein Problem, das mir auch oft in meiner SEO-Arbeit begegnet.

Joanna Booth, Director Organic Growth bei JobandTalent

Internal Linking Next Level

Johan von Hülsen, Gründer von Wingman, sprach über eines seiner Lieblingsthemen: Verlinkungsstrategien. Ich hatte das Glück, ihn bereits auf anderen Konferenzen sprechen zu hören und seine Vorträge gehörten dabei aus meiner Perspektive immer zu den besten, auch auf der SMX Advanced in Berlin.

Von Hülsen zeigte, wie er beim Analysieren und Optimieren von Verlinkungsstrukturen vorgeht, und gab dabei Einblicke in diverse Steps und Tipps, die er im Laufe deiner SEO-Karriere gesammelt hat. Zugegeben, der erste Teil seines Vortrags bot nicht allzu viel Neues, diente aber dazu, seine Zuhörer*innen auf den gleichen Wissensstand zu heben. Spannend fand ich die in Part 2 vorgestellten Ansätze, um die Verlinkungsstruktur noch zielgerichteter umzusetzen und auf die Suchintention und Usability auszurichten.

Seinen Tipp, die wichtigsten Seiten einer Domain am Mobilgerät ohne Verwendung der Navigation, Pagination oder des Footers zu erreichen, werde ich definitiv einmal testen. Für mich eignet sich dieser simple und doch aussagekräftige Test vor allem für den Start in neue Projekte, um einen ersten Eindruck über die Steuerung der internen Verlinkung zu erhalten.

Der SEA Track: Von der Account-Struktur bis zum Kampagnen-Budget

Der SEA Track stand dem SEO Track im Hinblick auf das gebotene Programm in nichts nach. Auch hier haben wir uns viele hochkarätige, mitunter sehr unterhaltsame Vorträge von internationalen Expert*innen anhören können, die wertvolle Einblicke in die Zukunft der Suchmaschinenwerbung boten.

Angesichts der Bandbreite an Themen und der hohen Expertise fällt es schwer, unsere Highlights zu küren. Am Ende haben wir uns aber auch hier für die beiden Vorträge entschieden, die uns wertvollen Input für unser Daily Business im SEA geliefert haben.

Kontostruktur im Zeitalter von Machine Learning

Martin Röttgerding, Geschäftsführer und Head of PPC bei Bloofusion, hat sich längst einen Namen gemacht als Experte für Google Ads. Entsprechend erwartungsvoll haben wir seinem Vortrag zum Thema „Account Structure in the Age of Machine Learning“ gelauscht.

Wenig überraschend war dabei für uns die Erkenntnis, dass die Zeiten von Single Keyword Adgroups lange vorbei sind. Wer das Beste aus Googles KI und Machine Learning herausholen möchte, sollte sich von allzu starren und komplexen Strukturen in Google Ads verabschieden. Intelligent zu vereinfachen, ist die Devise. Das birgt viele Herausforderungen, aber auch Chancen – egal, ob es um den Einsatz von Smart Bidding, Broad Match Keywords oder Responsive Search Ads geht.

Besonders spannend aber fanden wir Martin Röttgerdings Ausführungen zum Einsatz strukturierter Ad Customizer, um mit möglichst wenig Aufwand maßgeschneiderte Werbebotschaften von hoher Relevanz für unterschiedlichste Suchanfragen zu generieren. Eine Option, die wir uns nochmal genauer anschauen und sicher auch testen werden.

Eindrücke von der SMX Advanced 2022 in Berlin

„The End of Underspending and Overspending“: Wie du dein Budget erfolgreich skalierst

Die Speakerin Navah Hopkins hat es auf die Liste der Top 25 PPC-Expert*innen von PPC Hero geschafft und veröffentlicht regelmäßig Beiträge auf Search Engine Journal und Search Engine Land, unseren wichtigsten Wissensquellen im Internet. Klar, dass wir auch sehr gespannt auf ihren Vortrag waren. Zumal sie über eines der wichtigsten Themen aus unserem Arbeitsalltag sprach: Kampagnen-Budgets.

Mit viel Humor – was haben wir die Verweise auf Star Wars gefeiert! – hat uns Navah Hopkins aufgezeigt, wie wir verhindern können, dass Kampagnen entweder zu viel oder zu wenig Geld ausgeben. Beide Szenarien sind alles andere als wünschenswert für uns und unsere Kund*innen, da niemand Geld zu verschenken hat oder Umsatz einfach so liegen lassen möchte.

Daher haben wir die vielen hilfreichen Tipps rund ums Troubleshooting und das erfolgreiche Skalieren von Google-Ads-Kampagnen, untermalt von Case Studies, förmlich aufgesogen. Ob Kampagnenstruktur, Targeting, Gebotsstrategien, Impression Share, Keyword Match Types oder Keyword Duplikate – es gibt zahlreiche Stellschrauben, an denen man drehen kann. Keine Frage, auch aus diesem Vortrag konnten wir viel für unsere alltägliche Account-Arbeit herausziehen.

Unser Fazit zur diesjährigen SMX Advanced: Wir sind begeistert von der Organisation, den tollen Speaker*innen und spannenden Vorträgen und kommen gerne wieder!