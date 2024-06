Meta goes Google-Suche ÔÇŽ Naja, nicht ganz, aber die neu angek├╝ndigten Site-Links f├╝r Werbeanzeigen auf Facebook erinnern doch stark an die Google-Suche ÔÇô ein wirklich spannendes neues Feature, auf das wir uns schon sehr freuen. Aber auch KI-Features fehlen in dieser Ausgabe nicht: Hier will Meta weiter in die generative Bildgenerierung vordringen und uns die Creative-Erstellung erleichtern. Zudem scheint es wohl ein neuer Trend zu sein, Media-Buyer-Zertifizierungen anzubieten, zumindest wenn man einen Blick in Richtung TikTok und Pinterest wirft. Und dar├╝ber hinaus will Spotify visuelle Werbeformate st├Ąrker auf ihrer Plattform etablieren. Alle Updates gibt es wie immer hier in unseren Social Ads News!