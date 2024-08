Meta hat im Juli erneut Maßstäbe gesetzt und die automatische Angebotserkennung für Anzeigen auf ein neues Level gehoben. Gleichzeitig bringt die Einführung von Reels Overlay Ads auf Meta-Plattformen neue, kreative Möglichkeiten für Werbetreibende. Und auch Reddit bringt mit der Einführung von Lead Gen Ads frischen Wind in den Ads-Kosmos. TikTok hat währenddessen seine Plattform auf die Probe gestellt und die Werberegulierung hinsichtlich Transparenz und Jugendschutz verschärft. Was genau dahintersteckt, erfahrt ihr wie immer in unseren Social Ads News.